Страны Европы относятся к России по-разному плохо

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17 июня, пятница  |  Последнее обновление — 18:59  |  vz.ru
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Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России Руслан Кривобок/РИА Новости
Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA? Подробности...
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Почему Украина неспособна разрушить Крымский мост

Крымский мост стал для киевского режима символом упущенных возможностей Сергей Мальгавко/ТАСС
Киев грозился разрушить Крымский мост с момента его создания в 2018 году. Угрозы оставались пустыми, но теперь генералы ВСУ прямо дают понять, что рассчитывают на дальнобойные ракеты, обещанные им с Запада. Кроме того, украинская разведка заявила, что добыла подробную схему моста. Насколько реальна угроза Крымскому мосту и почему Киев так мечтает его разрушить? Подробности...
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Какие беспилотники нужны ВМФ России

Так выглядит макет перспективного корабельного БПЛА по версии КБ МиГ Глеб Ирисов/ТАСС
Ряд утечек и заявлений официальных лиц можно трактовать таким образом, что Россия приступила к разработке специализированных морских беспилотников. Например, для того чтобы оснастить ими единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». В чем особенности морских БЛА и какие из них больше всего нужны ВМФ России? Подробности...
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Как советский задел помог прорыву Китая в создании авианосцев

Спуск на воду прошел в исключительно торжественной обстановке Li Gang/XinHua/Global Look Press
Китай спустил на воду свой уже третий авианосец. Это поистине колоссальное достижение, особенно с учетом того, в каком состоянии находилась эта страна всего лишь сорок лет назад. Как ВМС Китая удалось совершить этот прорыв и какую роль в нем сыграли корабли, созданные в СССР? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Страны Европы относятся к России по-разному плохо

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут. Подробности...

Пять сценариев территориального будущего Украины

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями. Подробности...
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Мир может принести только Россия

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Вадим Трухачёв

    Страны Европы относятся к России по-разному плохо

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		17 июня 2022, 17:50

    В Европе по отношению к действиям России на Украине наметилось три лагеря. Первый – это оголтелая антироссийская «партия войны», где наиболее отчетливо слышны голоса Британии и Польши, которые разражаются воинственными заявлениями чуть ли не каждый день. Бок о бок с ними идут Латвия, Литва и Эстония, к патологической русофобии которых у нас привыкли.

    В другом лагере, который условно можно назвать «умеренным», ведущую роль играют Германия и Франция. Мы следим за тем, как внутри немецкой правящей коалиции идут споры. Определенные колебания в степени поддержки Украины заметны и во Франции. Дополняет картину очевидная белая ворона ЕС и НАТО в лице Венгрии, которая не просто не хочет участвовать в вооружении Украины и вводить новые антироссийские санкции, так еще и готова жестко пройтись по Владимиру Зеленскому.

    И здесь возникает законный вопрос: а что остальные? Обратимся к исследованию общественного мнения разных стран. Например, возглавляемый бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном фонд «Альянс демократии» провел исследование об отношении к влиянию России в мире. Данный опрос не затронул ряд стран Центральной и Юго-Восточной Европы, и здесь уже на помощь пришла сама Еврокомиссия, а также словацкий аналитический центр Globsec. Результаты могли удивить даже бывалых исследователей-международников.

    Вполне логично, что наиболее антироссийское общественное мнение сложилось в Польше, где 87% населения относятся к нам отрицательно. Однако вслед за ней шла… Португалия, находящаяся от нас весьма далеко и не имеющая с нами тесных связей. Целых 83% португальцев отозвались о политике нашей страны плохо и целых 93% высказались за то, чтобы ЕС вёл с Россией жесткую экономическую войну. В последнем случае горячие южане превзошли даже поляков и прибалтов.

    Объяснить подобное можно не только отсутствием у Португалии зависимости от российских энергоресурсов. Все-таки страна на протяжении многих веков находилась в большой зависимости от Британии. Так что неудивительно, что португальцы тоже входят в число стран, вооружающих Украину. Тем же можно объяснить и 77% плохого отношения к России в Ирландии. Правда, «гордые кельты» поставляют на Украину только средства индивидуальной защиты. Однако вспомним, как в Дублине грузовик таранил российское посольство.

    Плохо относятся к России и в двух скандинавских королевствах – Швеции и Дании (77% и 79%). Но это уже понятнее. Мы слишком много раз воевали со шведами, чтобы они к нам хорошо относились. Да и внимание к правам ЛГБТ-сообщества и прочим своеобразным правам человека у них повышенное. У датчан – почти то же самое, где отсутствие войн с Россией возмещается самой проамериканской линией в Западной Европе. Естественно, что обе они давно уже поставляют оружие Украине. В Финляндии картина похожа.

    В Чехии отношение к России за последние пару лет тоже стало крайне плохим. Сегодня 78% жителей страны отрицательно воспринимают нашу политику. Потому неудивительно, что руководство страны первоначально поддержало отправку на Украину желающих повоевать. Однако впоследствии президент Милош Земан трижды отказал в подобном «туризме». Все-таки Чехия – не Польша, уровень ее неприязни к России изначально ниже. Так что страна занимает свое «естественное» место рядом с Данией и Швецией.

    Расхожий стереотип о том, что в Испании относятся к нам неплохо, не подтверждается. 75% испанцев заявили о своем плохом отношении к политике России (для сравнения: в Германии – 71%, в Британии – 74%). Премьер Педро Санчес приезжал в Киев, где встретился с Зеленским. И оружие испанцы поставляют на Украину исправно. Искать здесь логику можно бы было в том, что идейные наследники диктатора Франко ненавидят Россию как преемницу СССР. Но Санчес – левый, антифранкист. Разве что пытаются понравиться руководству ЕС и НАТО.

    В Италии дело обстоит тоже не так хорошо, как хотелось бы. 65% опрошенных заявили об отрицательном отношении к политике России (столько же, сколько и во Франции). И, в общем-то, поведение итальянских властей мало отличается от поведения французских. Вооружение на Украину они поставляют, но премьер Марио Драги вслед за Эммануэлем Макроном тоже говорит о необходимости сохранять диалог с Россией. Что ж, Италия годами выступает как один из главных партнеров России в Европе, и здесь преемственность есть.

    В не входящей в ЕС, но примкнувшей к санкциям Швейцарии отрицательное отношение к России высказали «только» 60%. Вполне естественно, что на этом фоне швейцарцы отказываются поставлять оружие на Украину. Тем более отказываются это делать в Болгарии, где плохо о России высказались лишь 38%. Кипру поставлять нечего, но там противников таких поставок больше всего – 64%. Соответственно, и политика этих стран относительно миролюбива к России. К слову, в Венгрии действия России отрицательно оценивают больше – 48%.

    Но социология отнюдь не всегда соотносится с поведением правительств. Так, в Австрии, Нидерландах и Норвегии около 70% относятся к политике России плохо. Однако ведут себя эти страны по-разному. Голландцы отметились активным вооружением Украины. Норвежцы ведут себя примерно так же, как Германия и Франция. Австрия, не будучи членом НАТО, оружие и вовсе не поставляет. Мало того – ее канцлер Карл Нехаммер стал единственным европейским политиком, посетившим Москву за последние месяцы.

    Румыния все последние годы проводила однозначно антироссийскую политику, сравнимую с теми же Голландией и Швецией. Между тем сторонников такой линии в стране – 64%. В Словакии таковых и вовсе 50%, а желающих вооружать Украину – значительно меньше половины. Но это не мешает правительству вести себя вразрез с общественным мнением. В Греции политика России не нравится и вовсе только 45%, что не мешает стране вооружать Украину и в целом действовать так, как крупнейшие государства Евросоюза.

    Исходя из данных общественного мнения, к однозначным русофобам должны принадлежать не только Британия, Польша и Прибалтика, но и Чехия, Дания, Швеция, Финляндия, Ирландия, Хорватия, Испания, а в первую очередь – Португалия. Напротив, вместе с Германией, Францией и Италией должны идти Австрия, Норвегия, Нидерланды, Румыния, Бельгия, Словения. А Словакия, Греция и Болгария и вовсе должны вести себя, как Венгрия. Нейтральная Швейцария – где-то между Германией и Венгрией.

    Но на деле картина выглядит иным образом. Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Причем Нидерланды, Румыния и особенно Словакия делают это вопреки собственному общественному мнению. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут. Прямо к англичанам и полякам с прибалтами изначально примыкала Чехия, но сегодня она перешла в лагерь колеблющихся.

    Вместе с тремя крупнейшими странами ЕС, пожалуй, идут Словения, Бельгия, Греция и Норвегия, которые сочетают ограниченное вооружение Украины с мирными инициативами. Еще более мягкую линию проводят Австрия и Швейцария – причем в первом случае есть предпосылки и к более жесткому поведению. К ним примыкают Болгария и Кипр, которым, по опросам, место вместе с Венгрией. Все они санкции поддерживают безоговорочно, но Украину не вооружают. Венгрия выступает здесь как полюс наибольшего понимания России.

    Тем самым в Европе можно наблюдать не три, а целых пять подходов к специальной военной операции России на Украине. И это оставляет России некоторое поле для работы как с элитами, так и с общественным мнением.

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