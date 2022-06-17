Страны Европы относятся к России по-разному плохо

В Европе по отношению к действиям России на Украине наметилось три лагеря. Первый – это оголтелая антироссийская «партия войны», где наиболее отчетливо слышны голоса Британии и Польши, которые разражаются воинственными заявлениями чуть ли не каждый день. Бок о бок с ними идут Латвия, Литва и Эстония, к патологической русофобии которых у нас привыкли.

В другом лагере, который условно можно назвать «умеренным», ведущую роль играют Германия и Франция. Мы следим за тем, как внутри немецкой правящей коалиции идут споры. Определенные колебания в степени поддержки Украины заметны и во Франции. Дополняет картину очевидная белая ворона ЕС и НАТО в лице Венгрии, которая не просто не хочет участвовать в вооружении Украины и вводить новые антироссийские санкции, так еще и готова жестко пройтись по Владимиру Зеленскому.

И здесь возникает законный вопрос: а что остальные? Обратимся к исследованию общественного мнения разных стран. Например, возглавляемый бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном фонд «Альянс демократии» провел исследование об отношении к влиянию России в мире. Данный опрос не затронул ряд стран Центральной и Юго-Восточной Европы, и здесь уже на помощь пришла сама Еврокомиссия, а также словацкий аналитический центр Globsec. Результаты могли удивить даже бывалых исследователей-международников.

Вполне логично, что наиболее антироссийское общественное мнение сложилось в Польше, где 87% населения относятся к нам отрицательно. Однако вслед за ней шла… Португалия, находящаяся от нас весьма далеко и не имеющая с нами тесных связей. Целых 83% португальцев отозвались о политике нашей страны плохо и целых 93% высказались за то, чтобы ЕС вёл с Россией жесткую экономическую войну. В последнем случае горячие южане превзошли даже поляков и прибалтов.

Объяснить подобное можно не только отсутствием у Португалии зависимости от российских энергоресурсов. Все-таки страна на протяжении многих веков находилась в большой зависимости от Британии. Так что неудивительно, что португальцы тоже входят в число стран, вооружающих Украину. Тем же можно объяснить и 77% плохого отношения к России в Ирландии. Правда, «гордые кельты» поставляют на Украину только средства индивидуальной защиты. Однако вспомним, как в Дублине грузовик таранил российское посольство.

Плохо относятся к России и в двух скандинавских королевствах – Швеции и Дании (77% и 79%). Но это уже понятнее. Мы слишком много раз воевали со шведами, чтобы они к нам хорошо относились. Да и внимание к правам ЛГБТ-сообщества и прочим своеобразным правам человека у них повышенное. У датчан – почти то же самое, где отсутствие войн с Россией возмещается самой проамериканской линией в Западной Европе. Естественно, что обе они давно уже поставляют оружие Украине. В Финляндии картина похожа.

В Чехии отношение к России за последние пару лет тоже стало крайне плохим. Сегодня 78% жителей страны отрицательно воспринимают нашу политику. Потому неудивительно, что руководство страны первоначально поддержало отправку на Украину желающих повоевать. Однако впоследствии президент Милош Земан трижды отказал в подобном «туризме». Все-таки Чехия – не Польша, уровень ее неприязни к России изначально ниже. Так что страна занимает свое «естественное» место рядом с Данией и Швецией.

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Расхожий стереотип о том, что в Испании относятся к нам неплохо, не подтверждается. 75% испанцев заявили о своем плохом отношении к политике России (для сравнения: в Германии – 71%, в Британии – 74%). Премьер Педро Санчес приезжал в Киев, где встретился с Зеленским. И оружие испанцы поставляют на Украину исправно. Искать здесь логику можно бы было в том, что идейные наследники диктатора Франко ненавидят Россию как преемницу СССР. Но Санчес – левый, антифранкист. Разве что пытаются понравиться руководству ЕС и НАТО.

В Италии дело обстоит тоже не так хорошо, как хотелось бы. 65% опрошенных заявили об отрицательном отношении к политике России (столько же, сколько и во Франции). И, в общем-то, поведение итальянских властей мало отличается от поведения французских. Вооружение на Украину они поставляют, но премьер Марио Драги вслед за Эммануэлем Макроном тоже говорит о необходимости сохранять диалог с Россией. Что ж, Италия годами выступает как один из главных партнеров России в Европе, и здесь преемственность есть.

В не входящей в ЕС, но примкнувшей к санкциям Швейцарии отрицательное отношение к России высказали «только» 60%. Вполне естественно, что на этом фоне швейцарцы отказываются поставлять оружие на Украину. Тем более отказываются это делать в Болгарии, где плохо о России высказались лишь 38%. Кипру поставлять нечего, но там противников таких поставок больше всего – 64%. Соответственно, и политика этих стран относительно миролюбива к России. К слову, в Венгрии действия России отрицательно оценивают больше – 48%.

Но социология отнюдь не всегда соотносится с поведением правительств. Так, в Австрии, Нидерландах и Норвегии около 70% относятся к политике России плохо. Однако ведут себя эти страны по-разному. Голландцы отметились активным вооружением Украины. Норвежцы ведут себя примерно так же, как Германия и Франция. Австрия, не будучи членом НАТО, оружие и вовсе не поставляет. Мало того – ее канцлер Карл Нехаммер стал единственным европейским политиком, посетившим Москву за последние месяцы.

Румыния все последние годы проводила однозначно антироссийскую политику, сравнимую с теми же Голландией и Швецией. Между тем сторонников такой линии в стране – 64%. В Словакии таковых и вовсе 50%, а желающих вооружать Украину – значительно меньше половины. Но это не мешает правительству вести себя вразрез с общественным мнением. В Греции политика России не нравится и вовсе только 45%, что не мешает стране вооружать Украину и в целом действовать так, как крупнейшие государства Евросоюза.

Исходя из данных общественного мнения, к однозначным русофобам должны принадлежать не только Британия, Польша и Прибалтика, но и Чехия, Дания, Швеция, Финляндия, Ирландия, Хорватия, Испания, а в первую очередь – Португалия. Напротив, вместе с Германией, Францией и Италией должны идти Австрия, Норвегия, Нидерланды, Румыния, Бельгия, Словения. А Словакия, Греция и Болгария и вовсе должны вести себя, как Венгрия. Нейтральная Швейцария – где-то между Германией и Венгрией.

Но на деле картина выглядит иным образом. Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Причем Нидерланды, Румыния и особенно Словакия делают это вопреки собственному общественному мнению. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут. Прямо к англичанам и полякам с прибалтами изначально примыкала Чехия, но сегодня она перешла в лагерь колеблющихся.

Вместе с тремя крупнейшими странами ЕС, пожалуй, идут Словения, Бельгия, Греция и Норвегия, которые сочетают ограниченное вооружение Украины с мирными инициативами. Еще более мягкую линию проводят Австрия и Швейцария – причем в первом случае есть предпосылки и к более жесткому поведению. К ним примыкают Болгария и Кипр, которым, по опросам, место вместе с Венгрией. Все они санкции поддерживают безоговорочно, но Украину не вооружают. Венгрия выступает здесь как полюс наибольшего понимания России.

Тем самым в Европе можно наблюдать не три, а целых пять подходов к специальной военной операции России на Украине. И это оставляет России некоторое поле для работы как с элитами, так и с общественным мнением.