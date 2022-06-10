Запад испугался величия русской культуры

Взгляд
10 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
Разделы

Укрепление рубля зашло слишком далеко

От российской валюты ждут смену тренда Владимир Трефилов/РИА Новости
Россия добилась столь крепкого курса рубля, что власти спокойно могут отменять антикризисные меры. Уже снято требование к экспортерам продавать половину валютной выручки. Эта мера нужна была, чтобы остановить валютную панику, но она уже давно исчерпала себя. Параллельно Центробанк может символически вернуть ключевую ставку до 9,5%, которая была в феврале. Все это должно помочь рублю развернуться и начать слабеть. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем в руководство Донбасса позвали «варягов» из России

Денис Пушилин и Леонид Пасечник рады появлению «варягов»-управленцев из соседней России РИА Новости
Знаменитая «школа губернаторов» оказалась кузницей кадров не только для России, но и для народных республик Донбасса. Выпускники «школы» Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов получили высокие посты в ДНР и ЛНР. Почему в Донбассе понадобился такой десант «варягов» из России и можно ли ожидать подобных назначений в Херсоне и Запорожье? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия испытала на Украине технологию воздушных войн будущего

На Украине Су-57 тестируют в режиме многозадачности Илья Питалев/РИА Новости
Российские Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями. Эти истребители связаны в единую информационную сеть, при помощи которой они могут обмениваться данными о радиолокационном поле, выявленных целях, координировать действия с другими участниками боевых действий. Чем ценно испытание боевых самолетов пятого поколения в реальных боевых условиях? Подробности...
Перейти в раздел…

Как российские войска прорвали оборону ВСУ у Славянска

Российская армия ведет упорное наступление Виктор Антонюк/РИА Новости
На украинских фронтах происходят серьезные события, связанные с развалом линии обороны ВСУ, проходившей по реке Северский Донец. Звучат даже сообщения о начале штурма важнейшего и очень символичного населенного пункта – Славянска. Как российским войскам удалось захватить ключевой плацдарм и каким образом на происходящее влияют климат и местность? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Запад испугался величия русской культуры

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство. Подробности...

Россия будет строить новый мир

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Такой мир создаст не только здоровую атмосферу, в которой начнется бурный рост русского гения, но и будет сверхинтересен для всего окружающего нас мира – и Востока, и Запада. Вот это и станет нашим посланием миру. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Афганская дилемма Запада на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
По мере того, как украинская государственность будет исчезать, поддержание борьбы с Россией потребует от США и союзников все более заметных прямых вложений. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

Болгария: перелом в пользу России

Перейти в раздел…

Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...

Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
Подробности...

В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
  • Автомобиля российского производства

  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
Вы пользуетесь VPN-сервисами?
  • Да, и буду продолжать пользоваться

  • Да, но планирую отказаться

  • Нет, но планирую начать пользоваться

  • Нет, и не планирую
Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
  • Да, откажусь от поездки на черноморские курорты

  • Нет, поеду на Черное море на поезде

  • Нет, поеду на Черное море на автомобиле

  • Нет, полечу через Сочи

  • Не планировал отдыхать на Черном море
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В ДНР подсказали Британии способ спасти наемников от смертной казни
    Ракетным авиаударом уничтожены самолеты ВСУ на аэродроме Днепр Российские войска освободили Кинбурнскую косу в Николаевской области США озаботились смертными приговорами наемникам в ДНР Россия решила изъять у Японии право вылова рыбы у Курил
    Милиция ДНР сообщила об уничтожении за сутки более 70 украинских оккупантов Стала известна судьба захваченных Россией кораблей ВМС Украины Африканская страна пожаловалась на санкции против России «Наше радио» отменило программу Гребенщикова
    Вернувшийся из Донбасса военкор ответил на слова Соловьева о «мерзотной либероте» В администрации Запорожской области заявили о желании возобновить выпуск «Запорожца» В разведке Украины пожаловались на нехватку артиллерийских снарядов Крупный завод по производству удобрений закрылся в Британии из-за цен на газ

    Главная тема


    Зачем в руководство Донбасса позвали «варягов» из России

    киевский политолог


    Погребинский на Украине заподозрен в госизмене

    красноярское метро


    Олег Митволь арестован по делу о хищении 900 млн рублей

    постпред при ООН


    Небензя указал на утрату Западом рычагов влияния на Россию

    Видео

    разрыв фронта


    Как российские войска прорвали оборону ВСУ у Славянска

    боевой интеллект


    Россия испытала на Украине технологию воздушных войн будущего

    астрономические цифры


    Как Киеву удается прятать от США истинный масштаб своих потерь

    замедление мировой экономики


    Запад прикрывается Россией для оправдания нового мирового кризиса

    новый виток конфликта


    Япония провоцирует жесткий ответ России в районе Курил

    громкое дело


    Игорь Мальцев: Джонни Депп отомстил за всех мужчин планеты

    демографическая катастрофа


    Владимир Добрынин: Африканцы ведут Европу к самоубийству

    особая дипломатия


    Андрей Колесник: Как защитить русских во всем мире

    на ваш взгляд


    После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
    Игорь Караулов

    Запад испугался величия русской культуры

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		10 июня 2022, 12:10

    Впечатлившись картинами отмены русской культуры в Европе, некоторые сделали вывод о том, что русские сегодня – это «новые евреи», новые уникальные мировые изгои. Но не стоит задирать нос.

    При внимательном рассмотрении обнаруживается, что отмена русской культуры – это лишь отражение той отмены европейской культуры, к которой в последние годы стремились и местами довольно близко подошли активисты темнокожих, женских и иных заинтересованных меньшинств. Да, это отражение усиленное, концентрированное и более широко подхваченное, хотя сама эта готовность подхватить отмену кого-то еще, возможно, объясняется подсознательным желанием европейцев отыграться, найти кого-то еще более достойного отмены, чем они сами.

    Европейскую культуру (в том числе культуру американцев европейского происхождения) хотят отменить, потому что она в основе своей колониальная, имперская, бело-супрематистская – словом, культура, в течение столетий методично выпалывавшая ростки, которые, возможно, дали бы человечеству совсем иные культурные результаты, вывели бы его к иным горизонтам. Это и возмездие народов и групп, которые, достигнув совершеннолетия, обнаружили, что лишены положенного им наследства, и наивный ресентимент против истории, которую уже никак не изменишь – попытка что-то затереть, что-то подновить, что-то фальсифицировать и сделать вид, что так оно и было.

    Что ж, русская культура находится по отношению к своим гонителям в том же положении, что и культуры европейских народов – к своим. Как ни парадоксально, в этом она тоже обнаруживает свой европейский характер. Попросту говоря, к ней предъявляются те же претензии, высокие и вместе с тем абсурдные, как зарубежными отменителями, так и теми, кто им сочувствует внутри страны. Как было сформулировано в одном из сетевых обсуждений, «русская культура несет в себе имперскую идею и программирует людей на ее продолжение в действительность». Не нужно возражать, так оно и есть.

    И наш любимый Достоевский, который написал про «слезинку ребенка», был убежденным сторонником имперской экспансии. И наш любимый Пушкин не хотел себе иной родины вместо огромного и продолжавшегося расширяться российского пространства.

    Имперство, империализм для многих теперь ругательство. Однако, переводя на стилистически нейтральный язык, можно сказать, что русская культура – это просто-напросто культура великого народа. Это в ней привлекает одних и отталкивает других.

    А народ становится великим только через экспансию – цивилизационную, экономическую, но прежде всего военную. Через столкновения с другими народами. Через победы в этих столкновениях. Через ассимиляцию больших иноплеменных масс. Через взаимодействие, взаимопроникновение с их культурами. Поэтому русских так много. Поэтому они такие разные. Поэтому их представления о мире не умещаются в горизонт типового национального государства.

    Русские прожили жизнь великого народа, их судьба уже состоялась и другой не станет. На них нападали, и они отбивались. Их покоряли, и они освобождались. Они, как и все другие народы, много раз начинали войны, так делается история. Порой наступательную войну трудно отличить от оборонительной. Порой одна следует за другой. Кто стыдится такой истории, тот, наверное, в знак протеста против нее не должен ездить не только в Крым или Донецк, но и в Астрахань, и в Тюмень, и в Выборг. Это то, что нас сформировало, хотим мы этого или нет. В альтернативной истории уже упомянутый Достоевский был бы не русским, а польским писателем.

    И мы в самом деле запрограммированы на продолжение этой «имперской идеи» в будущее. Это нелегкое наследие. Нередко дети великих отцов оказываются сломленными перед лицом недостижимой наследственной планки, в то время как рвущийся вверх из низов будет доволен минимальным успехом в жизни, чтобы «всё как у людей». Так националисты малых народов бывают довольны придуманной родословной и пёстрыми этническими костюмами, своим ухоженным садиком и редкими соотечественниками, которые смогли хоть чем-то прославиться в большом мире.

    Хор малых народов, требующий убить имперский нерв русской культуры – то есть практически всё выдающееся, что в ней есть, – на самом деле протестует против самого хода истории. Против неправоты Фукуямы. Ведь чтобы история остановила своё течение, великое должно склониться перед малым и раствориться в нём. Русских, стало быть, надо как следует поскрести, отмыть от русскости, расфасовать по компактным этническим туескам, как клубнику на рынке, и заставить маршировать вместе со всеми в пост-историю.   

    В некотором смысле хорошо, что в головах у противников России наступила эта кристальная, непротиворечивая ясность. Хорошо, что у них больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство. Мол, одно дело – Путин (а до того все российские/советские правители, кроме Петра III, Горбачева и Ельцина), а другое – прекрасный Чайковский, написавший для нас лучшую рождественскую музыку. Теперь им открылась неутешительная истина: и Чайковский, и Чехов, и Левитан, и Стравинский, и Малевич, и Бродский – из той же команды, что Ермак, Потемкин, Суворов, Ермолов, Скобелев, Жуков.

    И мы вынуждены с этим согласиться, но в положительном смысле. Принять это как данность и благодать. Судьба русской культуры неотделима от судьбы русского государства, причем даже там, где она ему оппонирует. И в будущем мы не можем рассчитывать на достойное продолжение своей культуры, если откажемся от своей истории, переупакуем нашу единую идентичность в десятки придуманных или реконструированных идентичностей.

    Соблазн самоумаления издавна преследовал образованных русских – от «гражданина кантона Ури» до влюбленности советских интеллигентов в Польшу и Прибалтику и до мечтаний постсоветского среднего класса о переезде в тихий европейский городок с черепичными крышами. Теперь под этими крышами резвятся украинские беженцы, русским же указывают на дверь. И это прекрасно, поскольку за этой дверью – родной простор, тоскующий по работнику и творцу.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •