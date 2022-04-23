«Подвергать дискриминации конкурс имени Чайковского – большая глупость»

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23 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 12:30  |  vz.ru
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Россия переходит на иранские схемы продажи нефти

Нефть из России уходит тайным покупателям Виталий Тимкив/РИА Новости
Запад пытаются выяснить, насколько же упал экспорт российской нефти. Москва скрыла эту статистику, чтобы не давать США и ЕС рычага для давления. Западу ничего не остается, как отслеживать передвижения танкеров с нефтью и фиксировать падение российского экспорта. Однако, судя по всему, Москва уже тестирует серые схемы поставок нефти за рубеж. Что это за схемы и в чем их смысл? Подробности...
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Индия поддерживает Россию по трем причинам

Индийцы помнят, как поддержал их СССР в 1961 году, и не хотят казаться неблагодарными Н. Акимушкин
Индийцы вдвое увеличили закупки российской нефти и отказались помогать Японии в доставке грузов на Украину. Надежды Вашингтона рассорить Москву и Нью-Дели пошли прахом по десятку разных причин, но стоит особенно выделить три из них – или даже четыре, если считать еще одну, почти мистическую. Подробности...
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Как уничтожала бандеровцев Красная армия

Советские методы борьбы с бандеровцами по-прежнему актуальны Леонид Доренский/РИА Новости
Проходящая на Украине спецоперация который раз заставляет вспомнить опыт Великой Отечественной. Украинские националисты грозят развязать против российских войск партизанскую войну – точно так же, как это пыталась сделать в свое время Украинская повстанческая армия (УПА), то есть бандеровцы. Однако советские военные нашли методы уничтожения этих банд.  Подробности...
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Польша начала мстить советским солдатам на кладбищах

Снос советских памятников в Польше стал приоритетом внутренней политики государства @ipngovplEng
Польские борцы с советским наследием использовали спецоперацию России на Украине как повод возобновить войну с памятниками воинам Красной армии. Местный институт национальной памяти обещает уничтожить все оставшиеся в стране мемориалы советским солдатам. Под угрозой оказываются даже памятники на военных кладбищах, которые ранее были защищены от «декоммунизации». Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Мы на пороге нового мира, но не решаемся сделать первый шаг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Чем грубее и придурошнее станут действовать против нас Вашингтон, Лондон и Брюссель, тем чаще мы будем получать поддержку рядовых граждан, а потом и правительств самых разных государств. Подробности...

Америка начала разорение Европы

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В среднесрочной перспективе Евросоюз окажется на грани гражданской войны. США достигнут своей стратегической цели по устранению с геополитической арены своего главного цивилизационного конкурента. Подробности...
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Как русские остановили последнее наступление Гитлера

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Донбассе развернулось крупнейшее маневренное сражение с 1945 года. Противник наверняка не будет спокойно смотреть, как окружают его лучшую группировку, и попробует нанести контрудар. Это не удивительно – немцы, например, были способны на серьезный контрудар даже весной 1945 года. Подробности...
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Спецоперация на Украине расколола Хорватию

Шольцу грозит отставка из-за Украины

Приказ Путина по «Азовстали»

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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    «Подвергать дискриминации конкурс имени Чайковского – большая глупость»

    Международный конкурс имени Петра Чайковского называют общемировой ценностью
    		   23 апреля 2022, 12:20
    Фото: tchaikovskycompetition.com
    Текст: Олег Исайченко

    «В области экономики и политики симметричный ответ вполне естественен и понятен. В области культуры более ценной реакцией было бы не опускаться в своем мышлении на уровень плинтуса, оставаться на высоте подлинной культуры. Мы должны ответить на языке высокой культуры», – сказал газете ВЗГЛЯД ректор Московской консерватории имени П.И.Чайковского, Александр Соколов. Так он оценил исключение конкурса имени Чайковского из международной федерации музыкальных конкурсов.

    На этой неделе Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов официально оповестила об исключении из своих рядов международного конкурса имени П.И. Чайковского. В распространенном по этому поводу пресс-релизе говорится, что решение было принято большинством голосов, а исключение стало «немедленным». Руководство Всемирной федерации признает, что среди лауреатов конкурса, который проходит каждые четыре года в Москве и Петербурге – немало ведущих современных исполнителей. Но при этом объявлено, что международная организация «не может поддерживать состязание, финансируемое российским режимом».

    Международный конкурс академических музыкантов имени Чайковского непрерывно проводится с 1958 года, и имеет статус молодежного (предельный возраст участников – 32 года). Первым исполнителем, получившим главную премию конкурса, был знаменитый американский пианист Ван Клиберн. Среди победителей – такие известные музыканты как скрипачи Валерий Климов и Гидон Кремер, пианисты Люка Дебарг, Денис Мацуев, Борис Березовский, оперный певец Владимир Атлантов и многие другие.

    О том, не прервет ли историю конкурса «обструкция» со стороны Всемирной федерации, газета ВЗГЛЯД поговорила с ректором Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (где традиционно проходят финальные прослушивания участников конкурса) Александром Соколовым.

    ВЗГЛЯД: Александр Сергеевич, конкурс имени Чайковского был своего рода трамплином для множества советских и российских исполнителей. Что означает для мировой культуры его исключение из Всемирной федерации международных конкурсов?

    Александр Соколов: Речь идет о достоянии мировой музыкальной культуры. Международный конкурс имени Петра Чайковского – это не просто какое-то состязание, которое привлекает к себе внимание время от времени. Это часть истории – которая наполнена событиями, выходящими далеко за пределы и самого конкурса, и самой России. Это общемировая ценность.

    Александр Соколов (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

    Александр Соколов (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

    Поэтому ставить существование конкурса под сомнение и тем более подвергать его дискриминации – это иначе, чем глупостью не назовешь. Увы, эта глупость находится в ряду других подобных ей проявлений.

    Буквально десятью днями ранее из финского музыкального конкурса имени Сибелиуса были выведены два скрипача из Московской консерватории. И это притом, что они уже прошли по предварительному отбору. Это лишь часть общей картины – неприятие российской культуры становится системой.

    ВЗГЛЯД: Станет ли позиция Всемирной федерации препятствием для проведения очередного конкурса имени Чайковского?

    А.С.: Всемирная федерация музыкальных конкурсов, чья штаб-квартира находится в Швейцарии, регистрирует проведение национальных конкурсов – это обстоятельство обычно подразумевается при их организации. Но независимо от того, есть или нет эта регистрация, конечно, конкурс Чайковского пройдет, и пройдет достойно. Правда, под давлением международной структуры может измениться состав участников и состав жюри. Но повторяю – мы проведем это мероприятие.

    К слову напомню, что именно Московская консерватория изначально была родоначальницей этого конкурса. Он родился в наших залах... В этот раз также запланировано проведение и в Большом, и в Малом залах консерватории. Конкурс пройдет в любом случае.

    Если к этому моменту здравая мысль придет в голову тем, кто принимает решения во Всемирной федерации музыкальных конкурсов – то значит, будет устранено и такое формальное обстоятельство, как исключение конкурса имени Чайковского из федерации.

    ВЗГЛЯД: Если «обструкция» продлится достаточно долго, как изменится состав участников и жюри?

    А.С.: Состав участников изменится незначительно. Это мое личное предположение. Для молодых музыкантов этот конкурс – трамплин, возможность заявить о себе. Такая возможность слишком важна, чтобы этим поступиться ради других, важных, но сиюминутных трудностей.

    Что касается состава жюри конкурса Чайковского, то наверное, известные музыканты будут делать свой выбор – участвовать или не участвовать – в зависимости от своей политической позиции.

    Однако такой член жюри, как всемирно известный британский пианист Фредерик Кемпф, который сам был много раз лауреатом конкурса Чайковского, когда «разразились» эти санкции и политические демарши, подтвердил свою готовность участвовать в жюри. Думаю, он будет не одинок в таком волеизъявлении.

    ВЗГЛЯД: Как нам реагировать на попытки «отменить русскую культуру»? Ведь международный обмен очень важен для любого музыканта, в том числе и для наших.

    А.С.: В области экономики и политики симметричный ответ вполне естественен и понятен. В области культуры более ценной реакцией было бы не опускаться в своем мышлении на уровень плинтуса, оставаться на высоте подлинной культуры.

    Неслучайно возник такой термин, как культурная дипломатия, мягкая сила. Это будет действительно сильный ответ, – ответ языком настоящей культуры. Мы могли бы продемонстрировать высоту собственного мировоззрения на фоне того, что, к сожалению, так низко упало.


     
     
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