«Подвергать дискриминации конкурс имени Чайковского – большая глупость»

«В области экономики и политики симметричный ответ вполне естественен и понятен. В области культуры более ценной реакцией было бы не опускаться в своем мышлении на уровень плинтуса, оставаться на высоте подлинной культуры. Мы должны ответить на языке высокой культуры», – сказал газете ВЗГЛЯД ректор Московской консерватории имени П.И.Чайковского, Александр Соколов. Так он оценил исключение конкурса имени Чайковского из международной федерации музыкальных конкурсов.

На этой неделе Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов официально оповестила об исключении из своих рядов международного конкурса имени П.И. Чайковского. В распространенном по этому поводу пресс-релизе говорится, что решение было принято большинством голосов, а исключение стало «немедленным». Руководство Всемирной федерации признает, что среди лауреатов конкурса, который проходит каждые четыре года в Москве и Петербурге – немало ведущих современных исполнителей. Но при этом объявлено, что международная организация «не может поддерживать состязание, финансируемое российским режимом».

Международный конкурс академических музыкантов имени Чайковского непрерывно проводится с 1958 года, и имеет статус молодежного (предельный возраст участников – 32 года). Первым исполнителем, получившим главную премию конкурса, был знаменитый американский пианист Ван Клиберн. Среди победителей – такие известные музыканты как скрипачи Валерий Климов и Гидон Кремер, пианисты Люка Дебарг, Денис Мацуев, Борис Березовский, оперный певец Владимир Атлантов и многие другие.

О том, не прервет ли историю конкурса «обструкция» со стороны Всемирной федерации, газета ВЗГЛЯД поговорила с ректором Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (где традиционно проходят финальные прослушивания участников конкурса) Александром Соколовым.

ВЗГЛЯД: Александр Сергеевич, конкурс имени Чайковского был своего рода трамплином для множества советских и российских исполнителей. Что означает для мировой культуры его исключение из Всемирной федерации международных конкурсов?

Александр Соколов: Речь идет о достоянии мировой музыкальной культуры. Международный конкурс имени Петра Чайковского – это не просто какое-то состязание, которое привлекает к себе внимание время от времени. Это часть истории – которая наполнена событиями, выходящими далеко за пределы и самого конкурса, и самой России. Это общемировая ценность.

Александр Соколов (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

Поэтому ставить существование конкурса под сомнение и тем более подвергать его дискриминации – это иначе, чем глупостью не назовешь. Увы, эта глупость находится в ряду других подобных ей проявлений.

Буквально десятью днями ранее из финского музыкального конкурса имени Сибелиуса были выведены два скрипача из Московской консерватории. И это притом, что они уже прошли по предварительному отбору. Это лишь часть общей картины – неприятие российской культуры становится системой.

ВЗГЛЯД: Станет ли позиция Всемирной федерации препятствием для проведения очередного конкурса имени Чайковского?

А.С.: Всемирная федерация музыкальных конкурсов, чья штаб-квартира находится в Швейцарии, регистрирует проведение национальных конкурсов – это обстоятельство обычно подразумевается при их организации. Но независимо от того, есть или нет эта регистрация, конечно, конкурс Чайковского пройдет, и пройдет достойно. Правда, под давлением международной структуры может измениться состав участников и состав жюри. Но повторяю – мы проведем это мероприятие.

К слову напомню, что именно Московская консерватория изначально была родоначальницей этого конкурса. Он родился в наших залах... В этот раз также запланировано проведение и в Большом, и в Малом залах консерватории. Конкурс пройдет в любом случае.

Если к этому моменту здравая мысль придет в голову тем, кто принимает решения во Всемирной федерации музыкальных конкурсов – то значит, будет устранено и такое формальное обстоятельство, как исключение конкурса имени Чайковского из федерации.

ВЗГЛЯД: Если «обструкция» продлится достаточно долго, как изменится состав участников и жюри?

А.С.: Состав участников изменится незначительно. Это мое личное предположение. Для молодых музыкантов этот конкурс – трамплин, возможность заявить о себе. Такая возможность слишком важна, чтобы этим поступиться ради других, важных, но сиюминутных трудностей.

Что касается состава жюри конкурса Чайковского, то наверное, известные музыканты будут делать свой выбор – участвовать или не участвовать – в зависимости от своей политической позиции.

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Однако такой член жюри, как всемирно известный британский пианист Фредерик Кемпф, который сам был много раз лауреатом конкурса Чайковского, когда «разразились» эти санкции и политические демарши, подтвердил свою готовность участвовать в жюри. Думаю, он будет не одинок в таком волеизъявлении.

ВЗГЛЯД: Как нам реагировать на попытки «отменить русскую культуру»? Ведь международный обмен очень важен для любого музыканта, в том числе и для наших.

А.С.: В области экономики и политики симметричный ответ вполне естественен и понятен. В области культуры более ценной реакцией было бы не опускаться в своем мышлении на уровень плинтуса, оставаться на высоте подлинной культуры.

Неслучайно возник такой термин, как культурная дипломатия, мягкая сила. Это будет действительно сильный ответ, – ответ языком настоящей культуры. Мы могли бы продемонстрировать высоту собственного мировоззрения на фоне того, что, к сожалению, так низко упало.