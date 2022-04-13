Что слушает русский вертолетчик над Уманью

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13 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:00  |  vz.ru
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Чем грозит нефтяное эмбарго самой Европе

Ответ России на нефтяное эмбарго дорого обойдется ЕС Владимир Саяпин/ТАСС
Еврокомиссия начала готовить второй удар по российским углеводородам. Вслед за углем запретить хотят российскую нефть в рамках шестого пакета санкций. За океаном уверены, что тогда российскую нефть больше не примут нигде. Однако опыт Ирана показывает, что есть способы обхода нефтяного эмбарго. Европе стоит обдумать не только последствия удара по собственному населению, но и ответный шаг, на который может пойти Россия.  Подробности...
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Расправа над Медведчуком не спасет Зеленского от краха

Фотография пленника сопровождалось подписью от президента – «с Днем космонавтики» t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Украины поздравил украинцев с Днем космонавтики, опубликовав фотографию одного из лидеров оппозиции – Виктора Медведчука, закованного в наручники. Зеленскому кажется, что его можно обменять на военнослужащих ВСУ, которые сотнями сдаются в плен в Мариуполе. Имеет ли такой взгляд право на жизнь, если исходить из того, что Медведчук действительно арестован?  Подробности...
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Россия создает новые двигатели для перемещения в космосе

Так выглядит работа плазменных двигателей Роскосмос ТВ/YouTube
Какое место сегодня, спустя 61 год после запуска человека в космос, занимает Россия с точки зрения космических достижений? На фоне успехов Илона Маска может показаться, что уже не настолько значительное. Однако одна не замеченная новость последних дней доказывает обратное. О чем идет речь и какие преимущества это даст российским космическим спутникам? Подробности...
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Украина осталась без денег

Только срочный мир вытащит из пропасти украинскую экономику Александр Демьянчук/РИА Новости
Украина фактически разорена: у страны нет денег платить бюджетникам, ВВП рухнул почти в два раза, предприятия не работают, а западные кредиторы по-прежнему требуют выплаты многомиллиардных долгов. Это только часть катастрофических проблем с экономикой, которые прямо сейчас переживает страна. У этой проблемы есть решение, но пока Украина категорически от него отказывается. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Что слушает русский вертолетчик над Уманью

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
У русского наступления нет своего саундтрека – а все потому, что десятилетия культуры потеряны, потрачены, трачены молью. Кто из сферы искусств сегодня задумался хотя бы – не то, что попросился в гущу событий? Подробности...

Украина стала провинцией «империи лжи»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Главное – победить на земле, на воде и в небе. На экранах телевизоров, смартфонов и мониторов, на листах бумаги мы тогда тоже победим. И учебники исправим. А наоборот – вряд ли. Подробности...
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Русским место в России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если до Москвы или Ростова-на-Дону Западу не достать, то это не отменяет для него необходимости усилить наступление на «пятую колонну» у себя – в виде русскоязычной диаспоры. И с немалой вероятностью делать он это будет так, как принято в военные времена. Подробности...
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США перекупают Индию у России

Обсуждение: 5 комментариев

Польша отменяет Венгрию

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Жозеп Боррель рвется «на поле боя»

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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кто победит на президентских выборах во Франции?
  • Марин Ле Пен

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Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
  • До 60 рублей

  • 60-75 рублей

  • 75-100 рублей

  • Выше 100 рублей

  • Не слежу за курсом доллара
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
  • В целом улучшилось

  • В целом ухудшилось

  • Осталось изначально хорошим

  • Осталось изначально плохим
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    Что слушает русский вертолетчик над Уманью

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		13 апреля 2022, 09:00

    Я смотрю на фото молодой девушки. Одной из миллионов русских девушек, которым отказывали в существовании авторы мантры про «людей с хорошими лицами». Они не видели этих людей, в то же время издавая книжки, снимая какие-то фильмы, делая какую-то культурку, раздавая себе какие-то наградки.

    А я смотрю на фотографию и читаю: «Фельдшер Ольга Климова погибла 3 апреля 2022 года, спасая попавших под обстрел наших парней». И у нее – прекрасное лицо.

    Вы знаете, когда говорят, что культура в долгу перед обществом, это говорят совсем про другое время и совсем не про ту культуру, которая вдруг распалась на муравейник каких-то низменных, банальных персонажей, которые буквально за одну ночь оказалась в Мертвом море во всех смыслах.

    Эта «культура» оказалась не только в долгу, она оказалась банкротом, ушла глубоко в минус. Все наследие этих чудесных людей – гора бессмысленного мусора, прекрасным символом которого является куча навоза перед ГЭС-2 в центре Москвы. Время чудовищно ускорилось и уплотнилось, резко сменилась вся перспектива. И понятно, что по-старому уже нельзя. Но, похоже, никто не знает, как жить по-новому. Послушайте, что крутят по радио – убедитесь. Все та же евро-хит-парадная шняга, на которую молились поклонники модного слова «формат».  А ведь мы еще за это при помощи непрозрачной конторки РАО платим и платим деньги за границу.

    Включите радио. Бейонсе. Какая, на хрен, Бейонсе? Воюющей русской нации, что – нужна толстозадая негритянка? Да вы с ума сошли. Записные, на коленке сляпанные «патриотические сонги» – тоже не нужны. Уж больно много халтурщиков сейчас решат проверить систему на предмет гонораров. Но «культурные менеджеры» не спешат искать среди молодежи боевых и честных музыкантов. Они все еще живут понятиями 1993 года. Или, что еще хуже – «Нашего радио» времен какого-нибудь Козырева. Все эти люди, которые уничтожали местные группы просто на корню.

    Фото: Iordache Magdalena/<br>imago-images/<br>Global Look Press

    Кстати, в отличие от других шоу-специальностей именно личный хиппизм или панкота совершенно не мешают эфиру. Вот скажем были Джимми Хендрикс и Сreedence Clearwater Revival с Jefferson Airplane – «Вудсток-69», дети цветов, все дела. Плакатики, холстина на голое тело. И в то же время над джунглями с вертолетов, с которых для психической атаки на вьетнамцев из привязанных колонок звучала именно Bad Moon Rising Фогерти, а не бессмысленное нытье Джоан Баэз, которая, конечно, тоже пацифик и бла-бла-бла. А все потому, что очень талантливо, с ощущение сжатого времени. Мощно. Вы нашего командира вертолета над полем под какой-нибудь Уманью при всей полярности ситуации в принципе – можете представить с саундтреком Моргенштерна, например? И слава богу, что нет. А значит – до свиданья, увидимся в Хайфе.

    У русского наступления нет своего саундтрека – а все потому, что десятилетия культуры потеряны, потрачены, трачены молью. Я уж не буду говорить, что даже не заложены возможности нового кино. Великое советское кино рождалось на фронтах Отечественной войны – и актеры – настоящие кумиры, все, как один, были фронтовиками. Хотя они сами скромно молчали по этому поводу. Кто из сферы искусств сегодня задумался хотя бы – не то, что попросился в гущу событий? Кто подумал о том, чтобы работать с психологической травмой и переживаниями целой нации? Кто-нибудь думает о том, чтобы поддержать собственную армию? Вы думаете, кто-нибудь в Минкульте? Да бог с вами – у них другие проблемы: то ли сливать три театра в один, то ли из четырех делать два. Нам бы ваши проблемы.

    Думаете – «продюсеры» о чем-то там думают? А у нас половина продюсеров совершенно случайно оказалась гражданами Украины, на минуточку, и доили Россию до последнего, теперь радостно участвуют в психологических спецоперациях против граждан именно России на европейско-американских бюджетах. Когда люди-творцы на нерве выходят с предложениями – вы думаете, кому-то есть до этого дело?

    Вот, скажем, есть русская писательница Татьяна Соломатина, которая была вынуждена уехать из родной Одессы, когда там начался весь этот нацистский шабаш, медик не только по образованию, но и по первой профессии. И вот я читаю у нее в «Телеграме» такой пост: «…один из продюсеров, которому я послала заявку на сериал о комплексе медицинском передвижном (и я не устану говорить, как актуальна эта тема, и что надо снимать уже сейчас! Чтобы доброе. Чтобы о гуманизме русских врачей и медиков) сказал мне о заявке эту вечно-снисходительную фразу: «не зашло». «Не зашло» им (далее - мой мат).

    Я даже понимаю, что Таня – писательница нового поколения, она может и не помнить, что во время корейской войны американцы сняли сериал MASH – именно про мобильный госпиталь. Причем – комедию. Чтобы общество не только примирить, но и объединить. Все параллели – условны. Но это – именно профессиональная работа в области культуры в условиях конфликта. А песню Suicide is Painless Манделя и Альтмана из этого сериала до сих пор поют – даже Мэрилин Мэнсон хотя, где он, а где корейская война. А этим, видите ли, «не зашло». Зулейха с пахнущими кофе нацистами зашла, значит, а это – нет. И мы еще говорим о людях, которые остались тут, в своих креслах, и которые сейчас сидят и ждут – куда повернутся стрелочки.

    Про литературу я уже и не говорю. Автор концепции толстовства и прочего непротивления злу насилием, между прочим, в Севастополе артиллеристом служил, как дворянин и человек чести. И «Войну и мир» написал. Я не верю в то, что поколение, которое годами приучали, что жить можно только на Западе, а в России, по меткому выражению «Ельцин-центра», можно только «гнить», сможет исторгнуть из себя не то, что Толстого или Шолохова, но даже Фадеева. Масштаб личностей уже не тот. И только большой пинок из зоны комфорта может спасти русскую культуру.

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