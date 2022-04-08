Преодолеть магию модных брендов

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8 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 12:44  |  vz.ru
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Какой курс рубля комфортен российской экономике

Российская валюта крепнет на фоне западных санкций YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Курс рубля символично укрепился до тех уровней, которые были до начала спецоперации на Украине. Причем сделал это даже после объявления новых санкций США. Почему валюта России ведет себя таким необычным образом и продолжит ли она укрепление до 50-60 рублей за доллар? Подробности...
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Откуда Украина получает топливо для войны с Россией

Россия уничтожила большую часть нефтяной инфраструктуры Украины REUTERS/Alkis Konstantinidis
Страны НАТО договорились о поставках ВСУ тяжелых видов наступательных вооружений. Однако поступающая с Запада бронетехника требует от Украины сосредоточения соответствующих запасов топлива. Ранее львиная доля рынка ГСМ в стране принадлежала Минску и Москве. Теперь ситуация сильно изменилась – российская армия планомерно уничтожает НПЗ и топливные базы Украины. Кто снабжает украинские самолеты и танки топливом и как ВС России могут воспрепятствовать этому? Подробности...
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Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
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Зеленский оскорбил греков выступлением с нацистами

Зеленский рассчитывал, что приглашение грека-«азовца» на выступление в парламенте Греции – удачный ход LesvosPost.com WEB TV/Youtube
Выступление Владимира Зеленского перед греческим парламентом вызвало скандал. Украинский президент решил дать слово этническим грекам, воюющим в нацбате «Азов». Но вместо поддержки он получил шквал критики практически от всех крупнейших политических сил Афин. Кроме того, Зеленский вновь повторил допущенную в обращении к израильскому Кнессету ошибку, использовав неудачное историческое сравнение. Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Преодолеть магию модных брендов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Переход на расчеты в рублях, который должен устранить недооцененность нашего экспорта, страна уже начала. Но столь же важно и выявить истинную цену западной интеллектуальной собственности, частью которой являются бренды и товарные знаки. Подробности...

Памяти великого Вольфовича

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Похоже, в той новой эпохе, куда мы вступаем, не будет многого прежнего и шутовской стихии тоже не будет. Это грустное ощущение, и потому очень многие, отнюдь не сочувствовавшие Владимиру Вольфовичу и его политике, сейчас грустят от того, что нас покинул сын юриста. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Можно ли было предотвратить российскую спецоперацию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Уже ничего не вернешь – нужно строить новые взаимоотношения. Садиться за стол и писать новые правила – всем вместе, Западу и России. Но готов ли на это Запад? Пока – вряд ли. После российской операции – однозначно будет готов. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Поляки хотят стать главными в Европе

Зеленский разозлил греков

«Самый опасный человек в мире»

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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
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    Игорь Караулов

    Преодолеть магию модных брендов

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		8 апреля 2022, 12:00

    Мировые бренды больше не хотят украшать жизнь россиян. Сообщается, что в зарубежных магазинах Chanel отказываются продавать товары фирмы людям с российским паспортом или требуют от них расписку о том, что они не будут ввозить продукцию Chanel в Россию и демонстрировать ее на российской территории.

    По этому поводу вспоминают, какой вклад в процветание модного дома Коко Шанель внесли русские эмигранты, такие как художник-футурист Илья Зданевич. Также вспоминают и некрасивую историю о сотрудничестве самой Коко с нацистами во время оккупации Франции. Но это всё не так важно. У каждого бренда своя история, она может быть славной, сомнительной или вовсе неинтересной. Санкции же касаются всех, поэтому неприятные сюрпризы могут ждать российских покупателей и в других фирменных бутиках.

    Что тут поражает больше всего, так это самонадеянность как самих модных домов, так и западных правительств, придумавших запрет на продажу русским предметов роскоши. Оказывается, это не им нужно думать, как сбыть продукцию отрасли, давно находящейся в эстетическом и нравственном кризисе. Это россиянам нужно ломать голову, как бы все-таки приобрести себе фирменную вещь. Хотя, казалось бы, кто, если не мы? Недаром же еще совсем недавно чуть ли не в каждом модном магазине Италии можно было встретить русскоговорящий персонал (обычно украинского происхождения).

    Однако нельзя сказать, что эта самонадеянность совсем лишена оснований. Увлечение модными брендами («фирменными вещами») имеет в нашей стране большую и насыщенную историю, и архитекторам санкционной политики это должно быть хорошо известно, недаром же нынешняя волна санкций началась с заявления Жака Борреля о том, что не видать теперь русским шопинга в Милане. В советские времена, когда официального импорта не было или почти не было, работала целая подпольная отрасль контрабандистов и их «дистрибьюторов» – фарцовщиков. Духи Chanel № 5, например, упоминались еще в фильме «Бриллиантовая рука» (1969 год). Все помнят и зажигательный танец с пачкой сигарет Marlboro в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». А в компаниях продвинутой советской молодежи, начиная с определенного времени, невозможно было появиться без правильного «лейбла» на заднем кармане джинсов, стоивших полторы средних зарплаты. Правда, если говорить об одном из таких «лейблов» – Montana, то исследователи до сих пор не определились, где же все-таки делались эти воспетые в фольклоре штаны.

    То есть проблема аутентичности возникла в этой отрасли задолго до появления на венецианских мостах негров, продающих поддельные сумки в двадцать раз дешевле, чем в прилегающих бутиках. Напоминаю, что слово brand по-английски означает «клеймо». Применительно к вещи – это личное клеймо мастера, которое говорит о том, что он сам эту вещь сделал и ручается за ее качество и оригинальность собственной репутацией. Это как подпись художника, которая, в случае ее подлинности, делает пейзаж из бедной лачуги хитом аукциона Sotheby's.

    Фото: Horst Ossinger/dpa/Global Look Press

    Но так могло быть только в случае штучного производства времен средневековых ремесленных цехов. В эпоху же постиндустриального капитализма, когда бублик, дырка от бублика и тень от бублика пускаются в самостоятельный оборот как отдельные товары и наделяются самостоятельной стоимостью, отчуждение клейма от мастера стало неизбежным и даже необходимым.

    Я помню, как в конце девяностых мой тогдашний начальник-американец грустно сказал, что в Америке перестали шить американские джинсы. Вероятно, это было началом конца власти брендов в индустрии моды. Наступила пора Китая как мировой фабрики и, соответственно, знаменитых китайских подделок. Чуть позже пришло осознание того, что «фирменные вещи» и «дешевые подделки» – от дамских сумочек до смартфонов – зачастую делаются на одном и том же предприятии, просто к одной вещи прилагаются бренд и связанная с ним наценка, а к другой – нет. Но и «правильное» место производства тоже перестало что-либо гарантировать: платье made in Italy могло быть сшито такими же китайцами (или, ради разнообразия, бангладешцами), но проживающими где-нибудь под Миланом или на окраинах Болоньи.  

    И тем не менее толпы российских туристов, стремившихся переплатить за этикетку, продолжали вносить свой вклад в то, что теперь осознается нами как переоцененность западной экономики. Ведь на нашей нефти и на нашем газе никакой этикетки нет, поэтому переплачивать не за что. А вот этикетка Chanel на тряпочке создавала добавленную стоимость, которая, кстати, в конечном счете нередко оплачивалась за счет наших нефтегазовых доходов. 

    Самые проницательные люди в нашей стране, конечно, давно поняли тщетность потребительских брендов. Западные санкции, лишающие нас «предметов роскоши», могут и должны репутацию брендов обвалить полностью. Кампания по отказу от Chanel уже идет, и это хорошо. Это тот случай, когда модным и престижным становится не ношение вещей определенной марки, а их бойкот. 

    Победить власть фирменных шмоток пытались еще в советское время: высмеивали «вещизм» в журнале «Крокодил», прорабатывали модников на собраниях. Но эта борьба не имела перспективы: сладость запретного плода превозмогала всё. Сегодня этот плод вновь становится запретным, но только с другой стороны. Однако похоже, что привлекательным он уже не будет. С одной стороны, его величество Бренд всё больше напоминает голого короля, а с другой – избавление от магии брендов как никогда отвечает и нашим национальным интересам, и интересам преодоления западной гегемонии.

    Дело в том, что магия бренда – один из столпов этой гегемонии, наряду с магией валюты. Переход на расчеты в рублях, который должен устранить недооцененность нашего экспорта, страна уже начала. Но столь же важно и выявить истинную цену западной интеллектуальной собственности, частью которой являются бренды, товарные знаки, знаки обслуживания и т. п. Сейчас ситуация напоминает время перед Реформацией, когда Римская церковь изо всех сил пыталась нажиться на продаже индульгенций, которые фактически были лицензиями на использование ее интеллектуальной собственности – отпущения грехов и грядущего райского блаженства. Чем это закончилось, мы знаем.

    Сегодня ту же роль играют символы красивой жизни, воплощенные в потребительских брендах. Но я уверен, что наша жизнь может быть красивой и без них.

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