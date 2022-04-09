Как сделать патриотами «мастеров культуры»

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9 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 13:07  |  vz.ru
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Чего добивается Центробанк неожиданными решениями

Российский регулятор принял экстренное решение Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Банк России уже второй раз меняет ключевую ставку на экстренном заседании. На этот раз он резко снизил ставку с 20% до 17%. Раньше Центробанк при высокой инфляции даже не думал делать столь поспешные шаги. Однако ситуация в экономике сейчас во многом уникальна, а регулятор начал действовать в рамках новой экономической логики. К чему это приведет? Подробности...
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Зеленский готов убивать украинцев по приказу Запада

Армия Украины убивает соотечественников с ведома Зеленского Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
В результате удара ВСУ ракетой по Краматорску погибло более 50 человек, среди них пятеро детей. Ранее такой же «Точкой-У» был обстрелян Донецк. Жителей Мариуполя и других городов Донбасса украинская армия использует как «живой щит». Даже киевлян офис президента оставил в заложниках и не предупредил о приближении войск РФ. Почему Зеленский с такой легкостью жертвует своими согражданами? Подробности...
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Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
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Почему Грузия отказалась воевать на стороне Украины

Гражданские лица тренируются с членами Грузинского легиона в Киеве Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Одно из самых русофобских в недавнем прошлом государств на пространстве бывшего СССР – Грузия – внезапно показывает совсем другую политику. Тбилиси вступил в серьезный конфликт с Киевом, который требовал открыть против России «второй фронт». Почему руководство Грузии вдруг оказалось куда более вменяемым, чем украинский режим? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Как сделать патриотами «мастеров культуры»

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, куратор, кандидат философских наук
В России существует как минимум два совершенно разных патриотизма. Первый – патриотизм граждан, второй – патриотизм институций. Подробности...

Не путайте релокацию с репатриацией

Максим Плакса
Максим Плакса, директор контент агентства
Израиль часто упоминается в списке мест для релокации ИТ-специалистов из России. Но близкое знакомство показывает, что при всех своих достоинствах у этого варианта есть свои недостатки. Подробности...
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Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Без американских соцсетей и смартфонов, без голливудских боевиков и прочих прелестей западной цивилизации обойтись можно, а вот без российского нефтегаза, зерна и прочих ресурсов – гораздо сложнее. Подробности...
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Поляки хотят стать главными в Европе

Обсуждение: 8 комментариев

Зеленский разозлил греков

«Самый опасный человек в мире»

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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Антон Беликов

    Как сделать патриотами «мастеров культуры»

    Антон Беликов
    художник, куратор, кандидат философских наук
    		9 апреля 2022, 12:00

    Слово «патриотизм» имеет в нашем Отечестве характер национальной идеи. Понятие вроде бы очевидное, но, как и многое в сердцевине государственной идеологии, трудноуловимое. Казалось бы, «патриотизм» – от patria – буквально «Отечество». Однако тут же встает вопрос – что считать Отечеством: земли в границах Российской империи? СССР? Современную Россию? Сложно определить. Все зависит от текущего вектора внешней и внутренней политики.

    Чему в России можно противопоставить патриотизм? Например, он часто противопоставляется национализму, причем национализм предстает, как нечто совершенно деструктивное, разрушительное для Отечества. С другой стороны, патриотизм так же часто противопоставляется либерализму и западничеству, которые в России традиционно идут в одной упаковке. При этом рука об руку патриотизм идет с идеологическим пакетом, обозначаемым как «традиционные ценности», без пояснений и перечислений. Если разбираться в том, что такое «традиционные ценности», то станет понятно, что речь идет о семье, детях, мужественных мужчинах и женственных женщинах, об уважении к религии. В конечном итоге «традиционные ценности» – это базовые установки, регулирующие отношения между людьми, неизменные со времени написания десяти заповедей. Весь этот идеологический пакет призван быть состоятельным тезисом в полемике с левацкой гендерной BLM-повесткой, проникающей с Запада, и одновременно должен выбивать почву из-под ног националистов старой школы.

    Но что мы видим на практике? А на практике новогодняя речь президента соседствует с голубоватым огоньком на главных государственных телеканалах. На практике местные элиты многих национальных регионов потворствуют самым дремучим формам местного национализма. Идеологический конструкт, выстроенный вокруг идеи патриотизма, понятого как государственная идеология, сбоит. Почему? Потому что в России существует как минимум два совершенно разных патриотизма. Первый – патриотизм граждан, второй – патриотизм институций.

    Патриотизм граждан

    Патриотизм граждан России – это совсем не то же самое, что гражданский патриотизм, как, например, в США. Патриотизм граждан проще всего выразить словосочетанием «мне за державу обидно». Обида за державу – значимый мотив для огромных масс обыкновенных людей, того самого «глубинного народа». Этот патриотизм не зависит от политических предпочтений. В 2014 году, руководствуясь таким патриотизмом, Донбасс поехали защищать как имперцы, так и коммунисты, как верующие, так и атеисты. Все сказанное говорит о том, что понятие «патриотизм» находит ответ у «глубинного народа» независимо от вероисповедания, национальности и политических предпочтений.

    В чем же проблема? Дать ответ на этот вопрос требуется прямо сейчас, когда исторические обстоятельства существенно изменились, и государство просто вынуждено будет переизобрести свою культурную политику, учитывая новую ситуацию. Считаю, что проблема и ее решение сосредоточены в «ответной части» патриотической идеологии – институциональном патриотизме.

    Институциональный патриотизм

    Для государственных институций патриотизм – часть их институциональности. И, следовательно, государственничество для институций равно патриотизм. Это очень важное свойство институционального патриотизма в России. Знак равенства между государственничеством и патриотизмом исключает из этой стройной системы народ. Народ оказывается в страдательном залоге. То есть именно к нему государство применяет патриотизм как алгоритм воздействия, используя при этом специально созданные институции. Возникает целый куст организаций, для которых патриотизм – род деятельности. Появляются профессиональные политические патриоты, профессиональные патриотические художники, певцы, режиссеры. Во всем этом нет ничего плохого, но давайте вернемся к началу, к знаку тождества, поставленному между самой идеей патриотизма и доминирующей государственной идеологией. Патриотизм = государственная идеология, и государственная идеология = патриотизм.

    Вот здесь-то и содержится слабое место всей системы. Потому что получается, что любая идеология, принятая государственными институциями, по определению презентуется ими как патриотичная. Но так ли это на самом деле? Вот, к примеру, есть целый ряд государственных институций, настроенных либерально – скажем, «Ельцин-центр». Для этой институции либеральный дискурс про «святые 90-е» становится вполне патриотическим, и именно в этом качестве эта институция его продвигает. Именно этот механизм обеспечивает кормление целой системы организаций, в особенности отвечающих за культуру. И эта система не работает. Мы видим какое количество культурных деятелей, годами кормившихся с государевой руки, в течение последних недель совершили акты гражданского предательства. В критической ситуации эти институции оказались совершенно бесполезны. При этом государству некому больше дать деньги «на патриотизм». Все другие патриоты – это атомизированные, неорганизованные, неинституциональные люди, которые просто не смогут взять деньги, не смогут их освоить сколько-нибудь грамотно, и, наконец, никто не гарантирует верность этих патриотов вне рамок институций. Именно этот элемент системы нуждается в ремонте.

    Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Патриотизм институций

    Институциональный патриотизм не очень эффективен. Однако без институций, как эффективного управленческого механизма, государство не может обойтись. Идеологию должны проводить структуры, а не люди. Давать советы государству – безнадежное дело, однако, можно попробовать пофантазировать.

    Структуры, созданные «сверху», не справились. Это значит, что нужно их не создавать «сверху», а выращивать снизу. Для этого нужно начать с создания узловых организаций, отслеживающих работу «внизу», которую ведут конкретные люди по собственной воле, движимые лишь энтузиазмом. Отследив этих людей, следует постепенно привлекать их к работе в рамках этих организаций – которые должны давать увлеченным людям не столько деньги, сколько возможности и обмен идеями. Деньги же должны идти только на конкретные понятные проекты. Узловые эти организации должны взаимодействовать, продвигая не столько людей, сколько идеи и проекты. Будучи художником и теоретиком искусства, я приведу пример из мира искусства.

    Художник как явление, как проект, возникает, как результат работы учебного заведения, галерей и галеристов, пишущего сообщества, медийного шума, государственного заказа и удачного стечения обстоятельств. Если мы хотим поправить ситуацию в культуре, то мы должны организовать все эти элементы системы в качестве точек кристаллизации, поддерживающих не столько патриотизм, сколько ценности и образы, которые за ним стоят. И начинать нужно прямо сейчас с перепрошивки профессионального гуманитарного образования и с создания механизмов отслеживания, организации и поддержки бескорыстных энтузиастов, уже сегодня двигающихся в верном направлении. Такую модель работы с гуманитарным дискурсом я для себя называю «патриотизм институций». Это были мечты, но вскоре все мы увидим решения. Ибо сейчас государство не может уже закрыть глаза на гуманитарную тематику. Ею нужно начинать заниматься всерьез и срочно.


     
     
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