Как сделать патриотами «мастеров культуры»

Слово «патриотизм» имеет в нашем Отечестве характер национальной идеи. Понятие вроде бы очевидное, но, как и многое в сердцевине государственной идеологии, трудноуловимое. Казалось бы, «патриотизм» – от patria – буквально «Отечество». Однако тут же встает вопрос – что считать Отечеством: земли в границах Российской империи? СССР? Современную Россию? Сложно определить. Все зависит от текущего вектора внешней и внутренней политики.

Чему в России можно противопоставить патриотизм? Например, он часто противопоставляется национализму, причем национализм предстает, как нечто совершенно деструктивное, разрушительное для Отечества. С другой стороны, патриотизм так же часто противопоставляется либерализму и западничеству, которые в России традиционно идут в одной упаковке. При этом рука об руку патриотизм идет с идеологическим пакетом, обозначаемым как «традиционные ценности», без пояснений и перечислений. Если разбираться в том, что такое «традиционные ценности», то станет понятно, что речь идет о семье, детях, мужественных мужчинах и женственных женщинах, об уважении к религии. В конечном итоге «традиционные ценности» – это базовые установки, регулирующие отношения между людьми, неизменные со времени написания десяти заповедей. Весь этот идеологический пакет призван быть состоятельным тезисом в полемике с левацкой гендерной BLM-повесткой, проникающей с Запада, и одновременно должен выбивать почву из-под ног националистов старой школы.

Но что мы видим на практике? А на практике новогодняя речь президента соседствует с голубоватым огоньком на главных государственных телеканалах. На практике местные элиты многих национальных регионов потворствуют самым дремучим формам местного национализма. Идеологический конструкт, выстроенный вокруг идеи патриотизма, понятого как государственная идеология, сбоит. Почему? Потому что в России существует как минимум два совершенно разных патриотизма. Первый – патриотизм граждан, второй – патриотизм институций.

Патриотизм граждан

Патриотизм граждан России – это совсем не то же самое, что гражданский патриотизм, как, например, в США. Патриотизм граждан проще всего выразить словосочетанием «мне за державу обидно». Обида за державу – значимый мотив для огромных масс обыкновенных людей, того самого «глубинного народа». Этот патриотизм не зависит от политических предпочтений. В 2014 году, руководствуясь таким патриотизмом, Донбасс поехали защищать как имперцы, так и коммунисты, как верующие, так и атеисты. Все сказанное говорит о том, что понятие «патриотизм» находит ответ у «глубинного народа» независимо от вероисповедания, национальности и политических предпочтений.

В чем же проблема? Дать ответ на этот вопрос требуется прямо сейчас, когда исторические обстоятельства существенно изменились, и государство просто вынуждено будет переизобрести свою культурную политику, учитывая новую ситуацию. Считаю, что проблема и ее решение сосредоточены в «ответной части» патриотической идеологии – институциональном патриотизме.

Институциональный патриотизм

Для государственных институций патриотизм – часть их институциональности. И, следовательно, государственничество для институций равно патриотизм. Это очень важное свойство институционального патриотизма в России. Знак равенства между государственничеством и патриотизмом исключает из этой стройной системы народ. Народ оказывается в страдательном залоге. То есть именно к нему государство применяет патриотизм как алгоритм воздействия, используя при этом специально созданные институции. Возникает целый куст организаций, для которых патриотизм – род деятельности. Появляются профессиональные политические патриоты, профессиональные патриотические художники, певцы, режиссеры. Во всем этом нет ничего плохого, но давайте вернемся к началу, к знаку тождества, поставленному между самой идеей патриотизма и доминирующей государственной идеологией. Патриотизм = государственная идеология, и государственная идеология = патриотизм.

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Вот здесь-то и содержится слабое место всей системы. Потому что получается, что любая идеология, принятая государственными институциями, по определению презентуется ими как патриотичная. Но так ли это на самом деле? Вот, к примеру, есть целый ряд государственных институций, настроенных либерально – скажем, «Ельцин-центр». Для этой институции либеральный дискурс про «святые 90-е» становится вполне патриотическим, и именно в этом качестве эта институция его продвигает. Именно этот механизм обеспечивает кормление целой системы организаций, в особенности отвечающих за культуру. И эта система не работает. Мы видим какое количество культурных деятелей, годами кормившихся с государевой руки, в течение последних недель совершили акты гражданского предательства. В критической ситуации эти институции оказались совершенно бесполезны. При этом государству некому больше дать деньги «на патриотизм». Все другие патриоты – это атомизированные, неорганизованные, неинституциональные люди, которые просто не смогут взять деньги, не смогут их освоить сколько-нибудь грамотно, и, наконец, никто не гарантирует верность этих патриотов вне рамок институций. Именно этот элемент системы нуждается в ремонте.

Патриотизм институций

Институциональный патриотизм не очень эффективен. Однако без институций, как эффективного управленческого механизма, государство не может обойтись. Идеологию должны проводить структуры, а не люди. Давать советы государству – безнадежное дело, однако, можно попробовать пофантазировать.

Структуры, созданные «сверху», не справились. Это значит, что нужно их не создавать «сверху», а выращивать снизу. Для этого нужно начать с создания узловых организаций, отслеживающих работу «внизу», которую ведут конкретные люди по собственной воле, движимые лишь энтузиазмом. Отследив этих людей, следует постепенно привлекать их к работе в рамках этих организаций – которые должны давать увлеченным людям не столько деньги, сколько возможности и обмен идеями. Деньги же должны идти только на конкретные понятные проекты. Узловые эти организации должны взаимодействовать, продвигая не столько людей, сколько идеи и проекты. Будучи художником и теоретиком искусства, я приведу пример из мира искусства.

Художник как явление, как проект, возникает, как результат работы учебного заведения, галерей и галеристов, пишущего сообщества, медийного шума, государственного заказа и удачного стечения обстоятельств. Если мы хотим поправить ситуацию в культуре, то мы должны организовать все эти элементы системы в качестве точек кристаллизации, поддерживающих не столько патриотизм, сколько ценности и образы, которые за ним стоят. И начинать нужно прямо сейчас с перепрошивки профессионального гуманитарного образования и с создания механизмов отслеживания, организации и поддержки бескорыстных энтузиастов, уже сегодня двигающихся в верном направлении. Такую модель работы с гуманитарным дискурсом я для себя называю «патриотизм институций». Это были мечты, но вскоре все мы увидим решения. Ибо сейчас государство не может уже закрыть глаза на гуманитарную тематику. Ею нужно начинать заниматься всерьез и срочно.