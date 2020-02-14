Нужно ли управлять национальной памятью

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на встрече с официальной делегацией Сербии выступил с неожиданной инициативой – создать в России «Институт национальной памяти», который будет бороться с «фальсификаторами истории Второй Мировой войны».

Скептики немедленно начали иронизировать в том смысле, что российские власти все время обвиняют Польшу в искажении исторических фактов, а теперь сами берут на вооружение политические технологии, придуманные поляками. Именно Польша первая создала одноименную структур (Instytut Pamieci Narodowej) еще в 1998 году. Впоследствии ее опыт переняли страны Прибалтики и Украина.

По мне, так к Польше нужно относится со всей серьезностью и уважением. Это большой европейский народ со славной историей, который являлся геополитическим конкурентом Русского государства на протяжении многих столетий. И перенимать опыт конкурентов, и тем более врагов – занятие вполне себе респектабельное.

Только не нужно слепо копировать чужие решения.

«Институт национальной памяти» в Польше официально был создан официально в рамках политики декоммунизации. Но та же декоммунизация – лишь эпизод, который работает на главный польский национальный миф. Рыцари Речи Посполитой – это всадники Рохана, которые вот уже 600 лет сдерживает орды с Востока на европейском фронтире.

На Украине аналогичная структура так же занимается нацбилдингом, формирует и продвигает в украинском обществе новую национальную мифологию, которая должна сцементировать очень разнородные украинские регионы. Получается пока не очень, но нужно признать, что украинские элиты в этой работе – очень последовательны.

Нам не грех было бы поучиться и у поляков, и у политических украинцев.

Выработка и реализация в России государственной стратегии в области «исторической политики», в том числе, специальной структурой – давно назрела. Совершенно точно, что эта работа должна координироваться из единого интеллектуального центра, обладающего достаточным ресурсом. Как финансовым, так и влиянием.

В последние годы идеологией в России занималось почти исключительно Министерство культуры под руководством Владимира Мединского, который первым из российских чиновников, влияющих на идеологию, прямо заявил, что государство не будет финансировать деятелей культуры, которые видят в России исключительно «рашку-говняшку».

Мединский также же открыто поддерживал то направление, которое либеральная интеллигенция брезгливо называла «патриотизмом» в культуре.

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Только Мединский больше не министр. И, кроме того, десятилетний опыт показал, что функционала минкульта для решения специфических задач по формированию государственной идеологии в области истории совершенно точно недостаточно. Слишком много других задач.

Вот и получается, что идея создать специализированное федеральное «агентство по патриотизму» не так уж и глупа. Только, прежде чем начинать традиционную бюрократическую игру по подписанию соответствующих документов, получению офиса и финансирования, было бы неплохо определиться – чем будет заниматься «Институт национальной памяти»?

Уверен, что ограничивать его деятельность только изучением истории Великой Отечественной войны – неразумно. Для этого было бы достаточно и существующего «Института военной истории» Министерства обороны РФ.

В нашем обществе есть целый ряд болезненных исторических тем, обсуждение которых и, тем более, выработка общественного консенсуса по которым, все время откладывалось «на потом».

Это, прежде всего, отношение к Октябрьской революции, Гражданской войне и советскому периоду в целом. Октябрь по-прежнему раскалывает российское общество несмотря на то, что с тех пор прошло более 100 лет.

Наследники «красных» и «белых» хлещутся в соцсетях насмерть, не поступаясь принципами, отвергая даже саму мысль о необходимости какого-нибудь примирения.

Слова «совок», «совковый» остаются маркерами, по которым люди определяют свою историческую идентичность. Для них 70-летие советской власти – безусловная национальная катастрофа, отбросившая страну на десятилетия назад.

Их противники говорят о распаде СССР исключительно в категориях «предательство» и «враги развалили страну».

Меняется отношение внутри общества к Ордынскому периоду Руси. Общепринятая еще 50 лет назад формулировка про «монголо-татарское иго» не устраивает множество людей. И не только из числа поволжских татар, но и русских сторонников гумилевской концепции «конвергенции» Степи и Руси.

Общество меняет свое отношение к множеству исторических личностей и событий – к фигуре Ивана Грозного, Сталина, к Расколу русской Церкви, Холодной войне, к войнам империи на Кавказе и массе других исторических фактов.

Пример той же постсоветской Украины показывает, что уход государства из сферы идеологии, в том числе, из сферы исторической политики, оборачивается тем, что формированием этой идеологии, начинают заниматься альтернативные политические структуры, в том числе и открыто враждебные государственным интересам.

Яростная дискуссия о Великой Отечественной войне, несмотря на то, что она закончилась 75 лет назад, остается актуальной, потому что в нашем представлении Великая Война является важнейшим событием российской истории, отношение к ней является определяющим в формировании собственной исторической идентичности россиян.

Условный Запад целенаправленно навязывает российскому образованному обществу комплекс вины. И не стоит преуменьшать влияние этой политики. «Комплекс вины» - мощный транквилизатор. Его кололи лошадиными дозами послевоенной Германии, и он работал 70 лет. Теперь добрый доктор пытает «подлечить» агрессивную Россию, которая до смерти запугала всех своих несчастных соседей.

Навязывание комплекса исторической вины является вполне работающим инструментом «сдерживания России». В идеале Россия должна оставаться слабой, не амбициозной. Россией, уступающей всем и во всем.

Наша государственная идеология, напротив, должна продвигать концепцию народа-победителя и формировать образ России как страны – защитницы справедливости.

Это не внешняя политика. Это нужно здесь, внутри. Заниматься идеологией нужно было еще 20 лет назад, но лучше позже, чем никогда.