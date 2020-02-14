Нужно ли управлять национальной памятью

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Удешевить ипотеку в России способна дорогая нефть

Только удешевление ипотеки доступным жилье не сделает Фото: Нина Зотина/РИА «Новости»
Ипотечная ставка опустилась до рекордных 9%, но это все равно «бремя даже для семьи со средними доходами», признал премьер-министр России Михаил Мишустин. Для некоторых россиян ипотека уже намного дешевле благодаря поддержке государства. Но стоит ли ждать еще более дешевую ипотеку – большой вопрос. Ведь при росте стоимости жилья покупка даже по более низкой ставке может оказаться невыгодной. Подробности...
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Конституция России станет ответом на вызовы времени

Владимиру Путину интересны самые разные предложения по поправкам к КонституцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Жизнь поменялась, и она требует изменений, в том числе и в Основном законе. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итог своей встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Идущее сейчас обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Внук елбасы стал для Казахстана информационной бомбой

Пристрастие Айсултана Назарбаева к кокаину сделало его изгоем в КазахстанеФото: instagram.com/aisultann
Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев попросил политического убежища в Британии. Он утверждает, что обладает информацией о «высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана» и на него оказывается давление. Ранее Айсултан пытался покончить жизнь самоубийством. Какими окажутся последствия заявлений Назарбаева-младшего для Нур-Султана и Москвы? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Нужно ли управлять национальной памятью

Сергей Мардан, публицист
Наша государственная идеология должна продвигать концепцию народа-победителя и формировать образ России как страны – защитницы справедливости. Это не внешняя политика. Это нужно здесь, внутри. Подробности...

В войне против Дамаска Эрдоган потерпит поражение

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              Сергей Мардан

              Нужно ли управлять национальной памятью

              Сергей Мардан
              публицист
              		 14 февраля 2020, 09:12

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              Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на встрече с официальной делегацией Сербии выступил с неожиданной инициативой – создать в России «Институт национальной памяти», который будет бороться с «фальсификаторами истории Второй Мировой войны».

              Скептики немедленно начали иронизировать в том смысле, что российские власти все время обвиняют Польшу в искажении исторических фактов, а теперь сами берут на вооружение политические технологии, придуманные поляками. Именно Польша первая создала одноименную структур (Instytut Pamieci Narodowej) еще в 1998 году. Впоследствии ее опыт переняли страны Прибалтики и Украина.

              По мне, так к Польше нужно относится со всей серьезностью и уважением. Это большой европейский народ со славной историей, который являлся геополитическим конкурентом Русского государства на протяжении многих столетий. И перенимать опыт конкурентов, и тем более врагов – занятие вполне себе респектабельное.

              Только не нужно слепо копировать чужие решения. 

              «Институт национальной памяти» в Польше официально был создан официально в рамках политики декоммунизации. Но та же декоммунизация – лишь эпизод, который работает на главный польский национальный миф. Рыцари Речи Посполитой – это всадники Рохана, которые вот уже 600 лет сдерживает орды с Востока на европейском фронтире.

              Фото: Леонид Доренский/РИА Новости

              На Украине аналогичная структура так же занимается нацбилдингом, формирует и продвигает в украинском обществе новую национальную мифологию, которая должна сцементировать очень разнородные украинские регионы. Получается пока не очень, но нужно признать, что украинские элиты в этой работе – очень последовательны.

              Нам не грех было бы поучиться и у поляков, и у политических украинцев.

              Выработка и реализация в России государственной стратегии в области «исторической политики», в том числе, специальной структурой – давно назрела. Совершенно точно, что эта работа должна координироваться из единого интеллектуального центра, обладающего достаточным ресурсом. Как финансовым, так и влиянием.

              В последние годы идеологией в России занималось почти исключительно Министерство культуры под руководством Владимира Мединского, который первым из российских чиновников, влияющих на идеологию, прямо заявил, что государство не будет финансировать деятелей культуры, которые видят в России исключительно «рашку-говняшку».

              Мединский также же открыто поддерживал то направление, которое либеральная интеллигенция брезгливо называла «патриотизмом» в культуре.

              Только Мединский больше не министр. И, кроме того, десятилетний опыт показал, что функционала минкульта для решения специфических задач по формированию государственной идеологии в области истории совершенно точно недостаточно. Слишком много других задач.

              Вот и получается, что идея создать специализированное федеральное «агентство по патриотизму» не так уж и глупа. Только, прежде чем начинать традиционную бюрократическую игру по подписанию соответствующих документов, получению офиса и финансирования, было бы неплохо определиться – чем будет заниматься «Институт национальной памяти»?

              Уверен, что ограничивать его деятельность только изучением истории Великой Отечественной войны – неразумно. Для этого было бы достаточно и существующего «Института военной истории» Министерства обороны РФ.

              В нашем обществе есть целый ряд болезненных исторических тем, обсуждение которых и, тем более, выработка общественного консенсуса по которым, все время откладывалось «на потом».

              Это, прежде всего, отношение к Октябрьской революции, Гражданской войне и советскому периоду в целом. Октябрь по-прежнему раскалывает российское общество несмотря на то, что с тех пор прошло более 100 лет.

              Наследники «красных» и «белых» хлещутся в соцсетях насмерть, не поступаясь принципами, отвергая даже саму мысль о необходимости какого-нибудь примирения.

              Слова «совок», «совковый» остаются маркерами, по которым люди определяют свою историческую идентичность. Для них 70-летие советской власти – безусловная национальная катастрофа, отбросившая страну на десятилетия назад.

              Их противники говорят о распаде СССР исключительно в категориях «предательство» и «враги развалили страну».

              Меняется отношение внутри общества к Ордынскому периоду Руси. Общепринятая еще 50 лет назад формулировка про «монголо-татарское иго» не устраивает множество людей. И не только из числа поволжских татар, но и русских сторонников гумилевской концепции «конвергенции» Степи и Руси.

              Общество меняет свое отношение к множеству исторических личностей и событий – к фигуре Ивана Грозного, Сталина, к Расколу русской Церкви, Холодной войне, к войнам империи на Кавказе и массе других исторических фактов.

              Пример той же постсоветской Украины показывает, что уход государства из сферы идеологии, в том числе, из сферы исторической политики, оборачивается тем, что формированием этой идеологии, начинают заниматься альтернативные политические структуры, в том числе и открыто враждебные государственным интересам.

              Яростная дискуссия о Великой Отечественной войне, несмотря на то, что она закончилась 75 лет назад, остается актуальной, потому что в нашем представлении Великая Война является важнейшим событием российской истории, отношение к ней является определяющим в формировании собственной исторической идентичности россиян.

              Условный Запад целенаправленно навязывает российскому образованному обществу комплекс вины. И не стоит преуменьшать влияние этой политики. «Комплекс вины» - мощный транквилизатор. Его кололи лошадиными дозами послевоенной Германии, и он работал 70 лет. Теперь добрый доктор пытает «подлечить» агрессивную Россию, которая до смерти запугала всех своих несчастных соседей.

              Навязывание комплекса исторической вины является вполне работающим инструментом «сдерживания России». В идеале Россия должна оставаться слабой, не амбициозной. Россией, уступающей всем и во всем.

              Наша государственная идеология, напротив, должна продвигать концепцию народа-победителя и формировать образ России как страны – защитницы справедливости.

              Это не внешняя политика. Это нужно здесь, внутри. Заниматься идеологией нужно было еще 20 лет назад, но лучше позже, чем никогда.


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