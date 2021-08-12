Что заставляет россиян быть патриотами

Судя по опросам, у россиян в последнее время появилось достаточно новых причин быть патриотами. Свежий повод – победы наших олимпийцев в Токио, что вызвало чувство гордости за страну более чем у 70% сограждан, говорят социологи. Причем, запрос общества на самоуважение растет – и политики обязаны на него ответить. Как «фактор гордости» скажется на сентябрьских выборах и президентской кампании-2024?

«Еще в середине прошлого века американские политологи Габриэль Алмонд и Сидней Верба формально определили: национальная гордость (особое отношение не столько к своему народу, сколько к государству, его истории и достижениям) – это важный параметр для определения развитости политической культуры», – заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, выступая на круглом столе «Гордость за страну: что и как влияет на патриотические настроения граждан». Дискуссия была организована Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

То, что было верно для США середины 1950-х, верно и для России в канун выборов 2021 года, подчеркнул политолог. Поэтому особый интерес представляют замеры общественного мнения о том, что конкретно сейчас вызывает наибольшую гордость наших соотечественников, отметили участники круглого стола.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский рассказал об итогах опроса, проведенного 8-10 августа. Задавались два блока вопросов – об отношении к понятию «патриотизм» и к конкретным поводам для гордости. На ответы заметно повлияли новости с токийской Олимпиады, а точнее – победы нашей сборной, которые для многих стали сюрпризом. «78% респондентов сказали, что горды за российский спорт. Очень большая доля – 72% – считают, что результаты наших спортсменов на играх-2020 являются предметом для гордости», – сказал социолог.

Впрочем, спорт оказался отнюдь не главным фактором самоуважения.

На первое место в списке поводов для гордости неожиданно вырвалась русская литература (93%), на втором – наша героическая история. Что тоже довольно неожиданно – на третьем месте оказался уникальный ледокольный флот России (83%), на четвертом – природные богатства страны (82%).

«Учеными и их достижениями гордятся 71% опрошенных», – отметил Потуремский. Далее следуют сильная армия (70%) и, наконец, такая трудноуловимая величина как «национальный российский характер (его упомянули 67% сограждан).

Лучшие проявления этого характера – это подвиги на войне и в мирное время, они сами по себе стали поводом для национальной гордости, отметил политолог Александр Асафов. Он привел недавние примеры героических поступков россиян. «Можно вспомнить летчика, гвардии майора Романа Филипова, который погиб в Сирии, подорвав себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен боевикам. Вспомним и героически погибшего лейтенанта полиции из Дагестана Магомеда Нурбагандова, чья предсмертная фраза «Работайте, братья!», что называется, ушла в народ», – сказал Асафов.

Политолог также упомянул автора «чуда на кукурузном поле», летчика Дамира Юсупова, посадившего пассажирский лайнер в экстремальных условиях, – и пилота Анатолия Прыткова, который недавно совершил похожее «чудо» в сибирской тайге. Асафов подчеркнул – современными героями с полным основанием можно назвать и молодого волонтера Светлану Анурьеву, которая, умирая от рака, до последнего дня своей жизни помогала тем, кто страдал от пандемии, и 13-летнего школьника Дмитрия Новоселова, который спас двоих тонувших детей, но при этом сам погиб.

«Россия – страна, которая достигает особенно больших высот тогда, когда перед всем человечеством стоят какие-то общие вызовы, будь то борьба с нацизмом или освоение космоса», – заметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Соглашусь с Алексеем Чеснаковым в том, что национальная гордость – это одна из фундаментальных основ публичной общественной политики», – добавил Мартынов. Поэтому для политических сил, претендующих на голоса граждан, важно понимать, что конкретно лежит в основе коллективного чувства патриотизма.

Наиболее важным для патриотов опрошенные назвали воспитание уважения в детях к истории России (61%), куда меньше – 28% назвали простое знание истории, сообщил Потуремский. «Следующий ответ – доминирующе мужской, очень яркий и характерный: 28% опрошенных сказали, что главным для патриота является готовность защищать Родину с оружием в руках. Женщины же главным патриотическим долгом называют воспитание детей. И еще очень важный маркер проявления патриотизма – это убеждение в том, что нужно честно работать. Так ответили 23%», – заметил социолог.

В целом, 78% опрошенных заявили, что безусловно считают себя патриотами страны (при всего 16% отрицательных ответов). Это очень высокая идентичность и понимание себя как патриота, сообщил Потуремский. Чаще всего о любви к Родине говорят люди в категориях от «от 45 до 59» и старше 60 лет – 82-83%. Менее очевидный результат: чем выше образование – тем выше уровень патриотизма. Также социолог перечислил основные эмоции, которые вызывает у опрошенных понятие «Россия»: гордость – 33%, любовь – 22%, но при этом сожаление – 20%, а стыд – 15%.

Модератор круглого стола, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин напомнил, что судя по прошлогоднему (февраль 2020 года) опросу ВЦИОМ, россияне считают непатриотичным отказ от долга перед Родиной. Не может быть патриотом тот, кто избегает службы в армии (65%), уклоняется от уплаты налогов (64%), – и, что особенно важно сейчас, тот, кто не участвует в выборах (так считают 46% сограждан).

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По мнению Чеснакова, фактор гордости за страну будет усиливаться от выборов к выборам. Политолог прогнозирует: «Он будет одним из ключевых в президентской кампании 2024 года. И в ходе нынешней предвыборной кампании мы будем наблюдать, насколько политические силы способны проявить себя в этом контексте – поддерживать гордость за свою страну».

По его мнению, показательно, что на первых местах в федеральном списке «Единой России» – Сергей Лавров и Сергей Шойгу, государственные деятели, которые ассоциируются с успехами нашей дипломатии и армии. Добавим, что в первой тройке «ЕР» – главврач ковидного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко, фигуру которого люди воспринимают, в том числе, как символ преодоления пандемии.

«Если рассматривать «Единую Россию» как бренд, то он прямо апеллирует к гордости за современные достижения страны», – подчеркнул Чеснаков. В то же время, КПРФ и другие левые силы, скорее работают с гордостью ностальгической – воспоминаниями о том, чего страна достигла в советский период, отметили эксперты.

В целом, у политических сил, делающих ставку на патриотическую повестку, еще есть возможность проявить себя до выборов 17-19 сентября. «Символика России – цвета российского флага, активно обыгрывается в рекламе партий. Впереди – День государственного флага 22 августа. Посмотрим, как они используют эту возможность», – подытожил Чеснаков.