Что заставляет россиян быть патриотами

Взгляд
12 августа, четверг  |  Последнее обновление — 23:57  |  vz.ru
Разделы

России придется спасать Украину от замерзания

Украина плохо готовится к зиме Валентин Спринчак/ТАСС
Энергетики бьют тревогу: налицо все признаки того, что Украина уже никак не сможет полноценно подготовиться к отопительному сезону. Почему и в каком размере стране снова не хватает угля и газа, что происходит с украинскими электростанциями и почему Киев делает вид, что не нуждается в помощи России? Подробности...
Перейти в раздел…

Как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом

На Украине атаки на русский язык – не отдельный инцидент, а государственная политика SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
В Госдуме возникла идея ввести запрет на въезд в страну тем жителям зарубежья, которые проявили себя как активные русофобы, ненавистники русского языка. Поводом стало нападение на русскоязычную продавщицу в Киргизии. Однако в Совете Федерации инициативу не поддержали. Каковы плюсы и минусы данного предложения? Подробности...
Перейти в раздел…

Комплексы С-500 получат особенные ракеты

Ракеты комплекса С-500 станут угрозой даже для космических спутников Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Перспективные зенитно-ракетные комплексы С-500 (они же – «Прометей») еще не приняты на вооружение, но выпуск ракет для них, если верить источникам, уже начался. Почему производство этих ракет началось так срочно, в чем уникальность этого вида оружия и какие регионы России ЗРК С-500 будут прикрывать в первую очередь? Подробности...
Перейти в раздел…

Санду добилась прорыва в отношениях с Россией

Встреча Санду и Козака создает хорошие предпосылки для визита президента Молдавии в Москву Maia Sandu/Facebook
Кишинев отказался от блокады Приднестровья и намерен выстраивать конструктивные отношения с Москвой. Об этом заявила президент республики Майя Санду по итогам переговоров с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. О чем еще удалось договориться представителям двух стран и как прошедшая встреча отразится на самой Молдавии?  Подробности...
Перейти в раздел…

Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
Перейти в раздел…

Наша империя вдруг оказалась бессильной

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
В этот день случился «Курск». Трагедия, в которой была не только смерть многих хороших людей. «Курск» – это что-то большее. Это веха в нашей имперской истории. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Вакцинный раскол ведет человечество в новое Средневековье

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
По мнению германского министра, непривитые – это враги народа и государства. Вот так буквально. То, что написал сатирический Бродер, просто детский лепет перед реальными текстами политиков. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Почему немцам не помогли хваленые «Королевские тигры»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В большой индустриальной войне много простых в производстве и сбалансированных по боевым возможностям средних танков было лучше, чем небольшое количество грозных, но сложных в производстве и материалоемких тяжелых. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
Подробности...

Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
Подробности...

Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?
  • Внутренние (состояние российского общества)

  • Внешние (противодействие зарубежных стран)
Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
  • Да

  • Нет
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Полностью доволен

  • Скорее доволен

  • Скорее не доволен

  • Полностью разочарован

  • Не следил за их выступлением
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Женщина скончалась в реанимации после взрыва в Воронеже
    Талибы захватили третий по величине афганский город Герат Соратников Навального обвинили в создании посягающей на права россиян НКО Обнаружены признаки подготовки Западом массовых беспорядков в России Американцев призвали срочно покинуть Афганистан
    Третий сбежавший из ИВС в Истре заключенный сдался полиции Стало известно, кто просверлил дыру в «Союзе МС-09» Израиль сбил вторгшийся в его воздушное пространство беспилотник Грузия останавливает транспорт из-за пандемии коронавируса
    МВД России закрыло въезд в Россию оскорбившему русских экс-послу Азербайджана На Украине захотели отказаться от «совковости» на параде в День независимости Подсчитаны потери железных дорог Литвы после прекращения транзита белорусских удобрений Женщине оторвало ноги в результате взрыва в маршрутном автобусе

    Главная тема


    Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России

    «враг готов на все»


    Обнимавшаяся с Ласицкене украинка заявила о «российско-украинской войне»

    «недружественный жест»


    Эксперт: Действия российского посла выявили у Ирана комплекс неполноценности

    громкие обвинения


    В квартире якобы шпионившего на Москву британца нашли флаги России и плюшевых мишек

    Видео

    «вонь на весь мир»


    Азербайджанский дипломат допустил свинское хамство в адрес России

    подготовка к зиме


    России придется спасать Украину от замерзания

    опреснительные установки


    Проблему водоснабжения Крыма решат израильским методом

    российское влияние


    Клава Кока и Моргенштерн примиряют Украину с Россией

    исламский халифат


    Под боком у России создается террористическое государство

    политические страсти


    Вадим Трухачёв: Как политика разрушает спорт в Белоруссии и на Украине

    ближайшее будущее


    Дмитрий Дробницкий: России надо готовиться к «большому переходу»

    ЛГБТ-пропаганда


    Сергей Козлов: Нужен закон для защиты от радужного влияния

    на ваш взгляд


    Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?

    Что заставляет россиян быть патриотами

    Поводом для гордости за Россию стали успехи наших спортсменов на токийской Олимпиаде    12 августа 2021, 23:05
    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Андрей Резчиков

    Судя по опросам, у россиян в последнее время появилось достаточно новых причин быть патриотами. Свежий повод – победы наших олимпийцев в Токио, что вызвало чувство гордости за страну более чем у 70% сограждан, говорят социологи. Причем, запрос общества на самоуважение растет – и политики обязаны на него ответить. Как «фактор гордости» скажется на сентябрьских выборах и президентской кампании-2024?

    «Еще в середине прошлого века американские политологи Габриэль Алмонд и Сидней Верба формально определили: национальная гордость (особое отношение не столько к своему народу, сколько к государству, его истории и достижениям) – это важный параметр для определения развитости политической культуры», – заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, выступая на круглом столе «Гордость за страну: что и как влияет на патриотические настроения граждан». Дискуссия была организована Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). 

    То, что было верно для США середины 1950-х, верно и для России в канун выборов 2021 года, подчеркнул политолог. Поэтому особый интерес представляют замеры общественного мнения о том, что конкретно сейчас вызывает наибольшую гордость наших соотечественников, отметили участники круглого стола.

    Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский рассказал об итогах опроса, проведенного 8-10 августа. Задавались два блока вопросов – об отношении к понятию «патриотизм» и к конкретным поводам для гордости. На ответы заметно повлияли новости с токийской Олимпиады, а точнее – победы нашей сборной, которые для многих стали сюрпризом. «78% респондентов сказали, что горды за российский спорт. Очень большая доля – 72% – считают, что результаты наших спортсменов на играх-2020 являются предметом для гордости», – сказал социолог.

    Впрочем, спорт оказался отнюдь не главным фактором самоуважения.

    На первое место в списке поводов для гордости неожиданно вырвалась русская литература (93%), на втором – наша героическая история. Что тоже довольно неожиданно – на третьем месте оказался уникальный ледокольный флот России (83%), на четвертом – природные богатства страны (82%).

    «Учеными и их достижениями гордятся 71% опрошенных», – отметил Потуремский. Далее следуют сильная армия (70%) и, наконец, такая трудноуловимая величина как «национальный российский характер (его упомянули 67% сограждан).

    Лучшие проявления этого характера – это подвиги на войне и в мирное время, они сами по себе стали поводом для национальной гордости, отметил политолог Александр Асафов. Он привел недавние примеры героических поступков россиян. «Можно вспомнить летчика, гвардии майора Романа Филипова, который погиб в Сирии, подорвав себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен боевикам. Вспомним и героически погибшего лейтенанта полиции из Дагестана Магомеда Нурбагандова, чья предсмертная фраза «Работайте, братья!», что называется, ушла в народ», – сказал Асафов.

    Политолог также упомянул автора «чуда на кукурузном поле», летчика Дамира Юсупова, посадившего пассажирский лайнер в экстремальных условиях, – и пилота Анатолия Прыткова, который недавно совершил похожее «чудо» в сибирской тайге. Асафов подчеркнул – современными героями с полным основанием можно назвать и молодого волонтера Светлану Анурьеву, которая, умирая от рака, до последнего дня своей жизни помогала тем, кто страдал от пандемии, и 13-летнего школьника Дмитрия Новоселова, который спас двоих тонувших детей, но при этом сам погиб.

    «Россия – страна, которая достигает особенно больших высот тогда, когда перед всем человечеством стоят какие-то общие вызовы, будь то борьба с нацизмом или освоение космоса», – заметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Соглашусь с Алексеем Чеснаковым в том, что национальная гордость – это одна из фундаментальных основ публичной общественной политики», – добавил Мартынов. Поэтому для политических сил, претендующих на голоса граждан, важно понимать, что конкретно лежит в основе коллективного чувства патриотизма.

    Наиболее важным для патриотов опрошенные назвали воспитание уважения в детях к истории России (61%), куда меньше – 28% назвали простое знание истории, сообщил Потуремский. «Следующий ответ – доминирующе мужской, очень яркий и характерный: 28% опрошенных сказали, что главным для патриота является готовность защищать Родину с оружием в руках. Женщины же главным патриотическим долгом называют воспитание детей. И еще очень важный маркер проявления патриотизма – это убеждение в том, что нужно честно работать. Так ответили 23%», – заметил социолог.

    В целом, 78% опрошенных заявили, что безусловно считают себя патриотами страны (при всего 16% отрицательных ответов). Это очень высокая идентичность и понимание себя как патриота, сообщил Потуремский. Чаще всего о любви к Родине говорят люди в категориях от «от 45 до 59» и старше 60 лет – 82-83%. Менее очевидный результат: чем выше образование – тем выше уровень патриотизма. Также социолог перечислил основные эмоции, которые вызывает у опрошенных понятие «Россия»: гордость – 33%, любовь – 22%, но при этом сожаление – 20%, а стыд – 15%.

    Модератор круглого стола, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин напомнил, что судя по прошлогоднему (февраль 2020 года) опросу ВЦИОМ, россияне считают непатриотичным отказ от долга перед Родиной. Не может быть патриотом тот, кто избегает службы в армии (65%), уклоняется от уплаты налогов (64%), – и, что особенно важно сейчас, тот, кто не участвует в выборах (так считают 46% сограждан).  

    По мнению Чеснакова, фактор гордости за страну будет усиливаться от выборов к выборам. Политолог прогнозирует: «Он будет одним из ключевых в президентской кампании 2024 года. И в ходе нынешней предвыборной кампании мы будем наблюдать, насколько политические силы способны проявить себя в этом контексте – поддерживать гордость за свою страну».

    По его мнению, показательно, что на первых местах в федеральном списке «Единой России» – Сергей Лавров и Сергей Шойгу, государственные деятели, которые ассоциируются с успехами нашей дипломатии и армии. Добавим, что в первой тройке «ЕР» – главврач ковидного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко, фигуру которого люди воспринимают, в том числе, как символ преодоления пандемии.

    «Если рассматривать «Единую Россию» как бренд, то он прямо апеллирует к гордости за современные достижения страны», – подчеркнул Чеснаков. В то же время, КПРФ и другие левые силы, скорее работают с гордостью ностальгической – воспоминаниями о том, чего страна достигла в советский период, отметили эксперты.

    В целом, у политических сил, делающих ставку на патриотическую повестку, еще есть возможность проявить себя до выборов 17-19 сентября. «Символика России – цвета российского флага, активно обыгрывается в рекламе партий. Впереди – День государственного флага 22 августа. Посмотрим, как они используют эту возможность», – подытожил Чеснаков.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •