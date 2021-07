МИД ответил на польский упрек в «неуважении принципов цивилизованного мира» Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей в полете 21 июля 2021, 16:28 Текст: Елена Мирошниченко

Пилот Анатолий Прытков, который посадил Ан-28 в тайге в Томской области, рассказал об отказе двигателей на высоте 2450 метров. «Поднялись мы на 80 эшелон, это соответствует высоте 2450 метров, у нас произошел отказ двух двигателей. После выхода из облачности, потому что в облачности присутствует обледенение, запуск двигателей не рекомендуется...Так что мы вышли из облаков и приступили к запуску двигателей, запуск у нас не удался», – приводит его слова РИА «Новости». Он добавил, что после этого с воздуха выбрали площадку для посадки и посадили судно. «И в процессе посадки сибирская болотная местность сыграла как аэрофинишер. То есть мы коснулись земли, начали погружаться, передняя стойка начала зарываться как плужок... (Самолет) уперся носом, погасил скорость и опрокинулся. Опять же мягкий грунт сыграл как подушка безопасности в автомобиле при аварии», – рассказал пилот. Прытков добавил, что после посадки самолет опрокинулся и все зависли на ремнях. При этом не происходит разлива топлива. По словам пилота, после того, как он отстегнулся, началась эвакуация людей. Вместе с экипажем проводить эвакуацию помогал одни из пассажиров по имени Роман. «Главное... смотрел что... пассажиры эвакуированы. Все – это правило капитана – самолет покидает последним», – добавил командир экипажа. Ранее Прытков заявил, что просто выполнял свою работу и героем себя не чувствует. Напомним, самолет Ан-28, пропавший с радаров в пятницу утром, совершал рейс из города Кедрового в Томск. На борту находились 18 человек, в том числе двое детей и четверо членов экипажа. Позже стало известно, что самолет совершил жесткую посадку в тайге после отказа одного из двигателей. Все находившиеся на борту люди живы. У КВС Анатолия Прыткова, предварительно, перелом ноги. Второй пилот, 32-летний Фарух Хасанов не пострадал. Позже он подтвердил, что у самолета отказали оба двигателя после взлета. Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («Сила»), самолет которой совершил жесткую посадку в тайге, выплатит пассажирам по 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Силовики задержали экс-замглавы ГИБДД Воронежа с 22 квартирами 20 июля 2021, 18:50

Текст: Елена Мирошниченко

Бывший замначальника управления ГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин задержан, ранее прокуратура предъявила ему претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, сообщил источник в правоохранительных органах. «Качкин вчера был задержан», – рассказал он РИА «Новости». Уточняется, что по данным местных СМИ, он задержан по подозрению в преступлении экономического характера. Как рассказал представитель главка, «сотрудниками ГУМВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России по подозрению в совершении противоправного деяния задержан руководитель одного их подразделений территориального отдела МВД России на районном уровне». Он отметил, что на данный момент сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей, а руководство ГУМВД назначило служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Ранее стало известно, что глава ГУМВД по Ставропольскому краю Сергей Щеткин снят с должности после задержания начальника ставропольского УГИБДД. Руководителя УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова подозревают в создании группы, получившей за несколько лет взятки на общую сумму в 19 млн рублей. Напомним, Качкин заявил, что из 22 квартир, принадлежащих его семье, в его собственности находятся лишь комната в общежитии и квартира, купленная в ипотеку. МИД ответил на польский упрек в «неуважении принципов цивилизованного мира» 21 июля 2021, 04:31

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в очередной раз объяснила Варшаве невозможность немедленной передачи обломков разбившегося в 2010 году самолета президента Польши Леха Качиньского. Как рассказала Захарова в Telegram, замглавы МИД Польши Марчин Пшидач обвинил Россию в «неуважении принципов цивилизованного мира» из-за отказа вернуть обломки разбившегося самолета президента Леха Качиньского. Захарова в ответ указала, что Польше уже не раз объясняли: до завершения в России следствия вещественные доказательства Варшаве передать не могут. Причем следственные действия «проводятся, в том числе, на основании все новых и новых запросов польской стороны». Претензии Варшавы Захарова назвала «несостоятельными», как и «утверждение о бессрочном удержании обломков самолета». Как указала представитель МИД России, «в соответствии с международной практикой расследования авиакатастроф вещественные доказательства, включая обломки воздушного судна, передаются только после завершения следственных действий». Польше это не раз объясняли, заявила Захарова. При этом Москва выражала «готовность обеспечить польским следователям доступ к обломкам борта». Генпрокуратура России просила Варшаву предоставить «копии стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом, состоявшимся непосредственно перед авиакатастрофой». Польша пока не ответила. «Это к вопросу о том, кто «не выполняет свои обязанности и не отвечает на призывы международного сообщества», – заявила Захарова. 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли. В августе 2017 года новая польская комиссия утверждала, что «разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с березой», а явилось результатом взрыва. Позже Следственный комитет России одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета Ту-154М. Лондон испугался, что Россия устроит Британии новый Перл-Харбор 21 июля 2021, 01:30

Текст: Антон Антонов

Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон рассказал об опасениях Великобритании в связи с возможностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. Он отметил, что в этом случае Великобритания «будет находиться в радиусе» поражения, в связи с чем необходимо «учиться рассредоточению» авиации. В частности, планируются учения, на которых будут отрабатывать приземление самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс. Уигстон заявил, что такие маневры отрабатывались еще во времена холодной войны, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph. Он объявил о предстоящих учениях Exercise Agile Stance, когда посещал базу ВМС США Перл-Харбор. Уигстон заявил, что неспособность авиации к рассредоточению может привести к повторению трагедии 7 декабря 1941 года, когда Перл-Харбор атаковала Япония. Он признал, что его слова «звучат немного в духе холодной войны». Уигстон считает, что сейчас требуется «вспоминать, как действовать в таких условиях». Уигстон сказал, что переброска современных вооружений в Калининградскую область стала бы «шагом наверх по лестнице эскалации». Он заявил, что у России есть «очень изощренные системы» ПВО. «Они наблюдали за нами в Ираке и Афганистане и увидели, насколько решающим фактором была мощь в воздухе», – сказал Уигстон. «Мы отстали с точки зрения противовоздушной обороны. У нас не было необходимости в наличии наземной системы ПВО в связи с нашими стратегическими особенностями и тем фактом, что мы находились под американским зонтиком», – заявил он, пояснив, что прежде «не было нужды инвестировать в это», но «теперь подход меняется». Напомним, в западной прессе все чаще появляются заявления о «милитаризации Калининградской области». В журнале National Interest сообщалось, что у Пентагона есть план действий по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России – Калининграда. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Азаров пословицей ответил мечтающим о распаде России украинцам 21 июля 2021, 09:27

Текст: Наталья Ануфриева

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров посоветовал украинцам не ждать распада России и пословицей ответил тем, кто об этом мечтает. Азаров заявил в эфире телеканала NewsOne, что на этот счет есть пословица: «Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется», передает РИА «Новости». «Никуда она не распадется», – добавил он. Экс-премьер порекомендовал политикам в Киеве думать о том, как «самим не распасться», пояснив, что Украина может развиваться лишь с Россией. «При тех антироссийских настроениях у Украины будущего нет. (...) На западе Европейского союза мы абсолютно не нужны», – пояснил политик. Он подчеркнул, что причиной конфликта между странами стал госпереворот и приход к власти руководства, которое превращает из Украины плацдарм для нападения на Россию, что в итоге вредит самому Киеву. Ранее Азаров подсчитал продолжительность теоретической войны между Россией и Украиной. ОАК: На создание российского истребителя Checkmate ушло чуть больше года 20 июля 2021, 20:41

Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate был спроектирован на компьютере в рекордно короткие сроки, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на презентации на авиасалоне МАКС-2021, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД. «Проект рекордный еще с точки зрения сроков – проекту всего чуть больше года», – сказал Слюсарь. Он отметил, что добиться этого получилось благодаря «супер компьютерному моделированию цифровым методом и виртуальным испытаниям». По мнению Слюсаря, Checkmate должен заинтересовать Воздушно-космические силы России. «Безусловно, сверхзвуковой беспилотный истребитель, на наш взгляд, вызовет интерес у потенциального заказчика, в том числе нашего родного ВКС», – сказал он. По словам гендиректора ОАК, «самолет полетит в 2023 году». Слюсарь подчеркнул, что «это образец, это не просто макет, не просто демонстратор. Вот он в воздух и поднимется». Статические испытания завершат меньше чем через год. В свою очередь генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил РИА «Новости», что Checkmate сможет нести во внутрифюзеляжных отсеках до пяти ракет класса «воздух – воздух» и других боеприпасов. «Легкий тактический самолет Checkmate способен нести в малозаметной конфигурации до пяти ракет воздух-воздух различной дальности и другие авиационные средства поражения», – рассказал Чемезов. Он сообщил, что «самолет оборудован совершенной авионикой и самыми вместительными в своем классе внутренними отсеками вооружений». По его словам, что самолет получил уникальное сочетание летных характеристик, боевой эффективности при доступной цене и низкой стоимости летного часа. «Например, максимальная боевая нагрузка составляет 7400 килограммов, дальность полета без подвесных топливных баков – 2900 километров. Это очень высокие показатели для условно «легких» однодвигательных машин», – объяснил Чемезов. Ранее Чемезов на авиасалоне МАКС-2021 рассказал, что новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Он добавил, что «машина отличается тем, что есть возможность максимальное количество полезного груза взять – более 7 тонн она может нести. Это и различные виды вооружения – ракеты, управляемые ракеты, авиабомбы, и стрелковое вооружение – пушка будет установлена». Checkmate будет использовать тот же двигатель, что и Су-57. Стало известно, что первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Газета ВЗГЛЯД писала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью. Политолог: Киев не получит немецкие деньги в рамках сделки с США по «Северному потоку – 2» 20 июля 2021, 18:16

Текст: Елена Мирошниченко

Киев не сможет получить немецкие деньги в рамках сделки с США по «Северному потоку – 2», так как в настоящее время Берлин просто не располагает такими суммами, считает немецкий политолог Александр Рар. «Украинцы не будут рады. Как следует из реакции Киева, они ждут денег. Но сейчас другая ситуация, деньги не могут быть подарены Украине просто за противостояние с Россией», – заявил РИА «Новости» политолог. Он также добавил, что «у немецкого государства нет таких денег, речь может идти о призыве к немецким компаниям работать в Украине, однако для этого там должна быть изменена правовая система, в частности положения о частной собственности». «Немцы хотят помочь, но они будут использовать механизмы рыночной экономики. Украинцы должны создать предпосылки для того, чтобы помощь была оказана. Для этого Киев должен сделать домашнее задание в области права, политических реформ. Это долгий путь, и он вызовет непонимание у украинцев, которые считают, что они просто должны получить немецкие деньги», – уверен политолог. Рар считает, что со стороны США меньше «заинтересованность в продаже своего СПГ в Германию и ЕС, в контроле над энергетической политикой ЕС», однако они тоже не хотят «оплачивать развитие Украины». При этом после пандемии коронавируса Европу ждут более или менее острые экономические кризисы, и «они не пощадят Украину, можно представить себе, до какой степени Киев будет нуждаться в деньгах, если уже есть сложности в оплате кредитов». Поэтому, считает политолог, в Вашингтоне хотели бы «прикрепить Украину к российскому «денежному крану» в течение последующего десятилетия» в рамках договора о транзите газа из России в Европу. Он отметил, что США хотели бы, чтобы в Германии «дали твердые гарантии о том, что в случае прекращения газового транзита через Украину в связи с работой «Северного потока – 2» Берлин компенсирует Киеву ущерб». «Теоретически Германия может пообещать, что если такой случай, в который вообще никто не верит, наступит, то Украине будет оказана помощь. Но конкретно Германия не может сейчас просто так передать Украине деньги. Германия может пообещать США включить Украину в европейский энергетический союз, но в данном направлении ЕС ориентируется сегодня не на газ, уголь и нефть, а на возобновляемую энергетику. Это значит, что у Украины нет других возможностей, кроме как пойти по пути возобновляемой энергетики», – добавил Рар. Ранее стало известно, что США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Источник Reuters заявил, что «все выглядит хорошо». Завершение переговоров ожидается «в ближайшие дни». Напомним, президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». В частности, Ангела Меркель заявляла, что Германия и Еврокомиссия приложили много усилий для заключения соглашения между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину, и стоит надеяться, что он будет обеспечен и по истечении срока действия договора в 2024 году. По ее словам, есть «множество инструментов, которые по большей части находятся в руках не германской, а европейской стороны и которые можно использовать» в случае прекращения транзита. Ивлеева объяснила полученные на Lamborghini многочисленные штрафы 21 июля 2021, 03:25

Текст: Антон Антонов

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева заверила, что не «носится» на своем спорткаре Lamborghini по дорогам со скоростью 300 км/ч. Ивлеева около года владеет Lamborghini и уже «получила сотни штрафов, большая часть которых – за превышение скорости», передает Радио «Комсомольская Правда». СМИ сообщают, что некоторые штрафы выписаны за превышение скорости на 40 и даже на 60 км/ч. Ивлеева в шоу Иды Галич «ЕстьВопросики» заявила: «Мне было крайне неприятно, когда писали, что я пересекала двойные сплошные, чуть ли не по пешеходам еду». Она подтвердила, что «все штрафы за превышение скорости». При этом Ивлеева отметила, что и «на 5 км/ч – это тоже превышение». «А люди думают, что у меня там «Ламбо» 300 км/ч несется и я никого не вижу», – сказала она, подтвердив, что оплачивает штрафы – «постоянно сидит на Госуслугах, заходит раз в два дня, обновляет и все оплачивает». В апреле столичный дептранс эвакуировал Lamborghini Ивлеевой за неправильную парковку. До этого автомобиль Ивлеевой уже эвакуировали на штрафстоянку за неправильную парковку. В 2020 году у Ивлеевой за три месяца езды на Lamborghini Aventdator стоимостью 20 млн рублей насчитали штрафы за нарушения ПДД на 170 тыс. рублей. США потребовали от Украины не критиковать сделку по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 07:25

Текст: Дмитрий Зубарев

Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток –2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин, пишут СМИ. Как пишет издание Politico, американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение реализации проекта. Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался, передает ТАСС. Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по «Северному потоку – 2» встретит серьезное сопротивление. Источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы остановить завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации. Между тем, по сведениям Politico, Вашингтон назначил Зеленскому дату встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме позднее этим летом. Тем временем Reuters сообщает, что власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода оставляют за собой право на использование предусмотренных американским законодательством санкций в зависимости от каждого конкретного случая. По его данным, соглашение на данный момент предотвратит введение «предписанных Конгрессом США» санкций против компании – оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По информации агентства, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против России в случае, если трубопровод будет использован для «нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы». Американские должностные лица при этом продолжают заявлять, что в целом они выступают против строительства «Северного потока – 2», однако считают, что сделка с Германией снизит вероятность «использования Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона». Напомним, соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова ответила на слова главы МИД Украины о Черном море 21 июля 2021, 10:29

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о Черном море, призвала его не нести чушь. «Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся», – написала Захарова в Telegram. Ранее Кулеба заявил, что Киев опасается превращения Россией Черного моря в свое «внутреннее озеро», Украина готовит встречные меры по решению этой ситуации. В мае руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал «провокационной выходкой» слова министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску о том, что Черное море частично превратилось в «озеро» НАТО. Кононенко объяснил стремление региональных коррупционеров позолотить свой унитаз 20 июля 2021, 20:33

Текст: Татьяна Косолапова

Провинциальные коррупционеры теряют голову от больших денег, но куда их потратить они не знают, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя обнаружение в доме у задержанного начальника ставропольского ГИБДД позолоченного унитаза. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил, что в Ставропольском крае полиция задержала почти 40 сотрудников местного ГИБДД, обвиняемых в организации преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения полномочий и т.п. Кроме того, он опубликовал фотографии особняка начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова, в котором роскошный интерьер, покрытые позолотой предметы декора и мебели, а также сантехника, в том числе унитаз. «Люди, которые сидят на «хлебных кассах», теряют голову. Только представьте, пошел человек работать в ГАИ, поднялся до начальника управления, остался тем же самым, каким и был, но при этом он сел на широкие денежные реки. Вот он из них черпает-черпает, денег много, а что с ними делать он не знает. Ну что можно сделать с деньгами в Ставропольском крае? Только покупать золотые унитазы и делать вот такие интерьеры», – говорит Кононенко. Он объясняет, что у людей попросту не хватает фантазии, что делать с такими большими деньгами. Манию тратить миллионы на «замки» Кононенко сравнил с наркоманией, когда после принятия нескольких доз слезть с иглы становится практически невозможно. «Они не понимают цену этих денег, они их не заработали. Им они свалились на голову. В Америке, кстати, если человек выигрывает в лотерею много миллионов долларов, то ему эти деньги сразу не отдают, а выплачивают постепенно в течение многих лет, чтобы человек привык к ним. Если же человеку сразу дать очень много денег, то он кончит плохо», – считает собеседник. Насытиться такими денежными потоками практически невозможно, уверен журналист, поэтому таким людям все время хочется получать все больше и больше. Причем не потому что самому мало, а потому что у других тогда будет больше. «Видимо, нужно заработать столько, чтобы унитаз был еще более золотой или бриллиантовый», – заключил Кононенко. В сентябре 2019 года из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, похитили унитаз из цельного 18-каратного золота. Позже полиции удалось задержать троих подозреваемых в краже сантехнического устройства: двое мужчин и одну женщину в возрасте 34-36 лет. Захарова ответила на призыв заблокировать Sputnik в Чехии 21 июля 2021, 00:10

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв шеф-редактора чешского новостного портала Йоганы Говорковой разорвать дипломатические отношения с Москвой и заблокировать Sputnik. Как рассказала Захарова в Telegram, шеф-редактор Forum24 «опубликовала обширную установочную статью». В ней Говоркова рассуждает, что должна сделать партия, желающая получить власть после нынешнего главы правительства Чехии Андрея Бабиша. В частности, Говоркова предлагает разрыв дипотношений, закрытие посольства России, блокировку Sputnik по «примеру Литвы и других стран». Говоря о Sputnik, Говоркова заявила, что «это вражеская пропаганда, свидетельствующая о гибридной войне», которую Чехии необходимо «выиграть». «Лихо сказано. Конечно, ломать не строить. Про Sputnik воительница Йогана зря сказала. Чешские журналисты в Москве не оценят», – заявила в ответ Захарова. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В Москве заявили, что чешские власти «с позором расхлебывают историю» со взрывами в деревне Врбетице. В парламенте Чехии предрекли болезненный разрыв с Россией. СК раскрыл подробности о «частной тюрьме» в Ленобласти 21 июля 2021, 09:57

Текст: Алина Назарова

Подземный бункер во Всеволожском районе Ленинградской области, который СМИ назвали «частной тюрьмой», обнаружили в ходе расследования дела об убийстве, но следов пребывания там людей не нашли, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Мария Добрынина. «По результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено. Эти данные получены в результате следствия», – сказала Добрынина, передает ТАСС. По ее словам, подвал неоднократно осмотрели следователи и криминалисты следственного управления по Ленинградской области, в том числе трижды с участием следователей-криминалистов ГСУ СК России. «Изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Еще раз подчеркну, следов пребывания людей в подвале не обнаружено», – сказала Добрынина. Она сообщила, что данный бункер был обнаружен в ходе расследования убийства мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями головы было обнаружено в автомобиле на трассе Сортавала – Санкт-Петербург в Ленинградской области. В ходе следствия установлено, что выстрелы в потерпевшего производились из другого автомобиля, который проследовал в сторону одного из домовладений во Всеволожском районе. «Территория, на которой находилось это строение, была огорожена металлическим забором. В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой, в нем отсутствовали предметы обихода, а также необходимая для проживания мебель. Под строением и был обнаружен подвал, состоящий из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверьми», – сообщила Добрынина. Она уточнила, что земельный участок принадлежит гражданину, проживающему в Санкт-Петербурге, который был неоднократно допрошен в качестве свидетеля. Он сообщил, что на участке ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил, а право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который, в свою очередь, выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад. «Следователи продолжают выяснять все обстоятельства, связанные с убийством, в том числе касающиеся обнаруженного помещения внутри домовладения», – сказала собеседница агентства. Она отметила, что к настоящему времени вход в подвал засыпан песком на основании обращения собственника строения в местную администрацию. В понедельник в Ленинградской области в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении Всеволжского района обнаружили подземную двухэтажную тюрьму, в которой есть три камеры с рукомойниками, унитазами и двухъярусными кроватями. На территории в бане также найдена замаскированная печь размером с человеческое тело, место напоминает крематорий. Опрошенные ветераны МВД в комментарии газете ВЗГЛЯД предположили, что подземная тюрьма, скорее всего, использовалась либо для преступлений, связанных с имитацией лишения свободы, либо для реабилитации людей с наркотической зависимостью. Сбившая детей москвичка запретила рассказывать об условиях ее содержания в СИЗО 20 июля 2021, 18:30

Текст: Алексей Дегтярев

Обвиняемая по делу о сбитых детях в Москве Валерия Башкирова запретила правозащитникам рассказывать об условиях ее содержания в женском СИЗО-6, сообщила член ОНК столицы Ольга Дружинина. «Во вторник ее посетили правозащитники, она находится в женском СИЗО-6. Однако Валерия Башкирова не дала членам московской Общественной наблюдательной комиссии согласия на разглашение какой-либо информации об ее условиях содержания в следственном изоляторе», – пояснила Дружинина РИА «Новости». Напомним, 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября. Сирия отразила ракетные удары Израиля с помощью российских комплексов ПВО 20 июля 2021, 21:25

Текст: Елена Мирошниченко

Семь выпущенных Израилем по Сирии ракет F-16 были уничтожены комплексами «Панцирь-С» и «Бук-М2» сирийских ПВО, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, контр-адмирал Вадим Кулить. «Девятнадцатого июля в период с 23.39 по 23.51 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, войдя в воздушное пространство Сирии через подконтрольную вооруженным силам США зону Эт-Танф, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам юго-восточнее города Алеппо. Семь ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО комплексами российского производства «Панцирь-С» и «Бук-М2», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, одна ракета повредила здание научно-исследовательского центра в населенном пункте Сфира провинции Алеппо. Ранее сообщалось, что Израиль предпринял воздушную атаку на город ас-Сафира к югу от Алеппо. Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля. Главу МВД по Ставрополью сняли с должности после задержания начальника ГИБДД 20 июля 2021, 16:46 Текст: Евгения Шестак

Глава ГУМВД по Ставропольскому краю Сергей Щеткин снят с должности после задержания начальника ставропольского УГИБДД, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Министр внутренних дел России генерал полиции России Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника ГУМВД России по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина», – цитирует РИА «Новости» Волк. Отмечается, что решение было принято по результатам спецоперации, проведенной в Ставропольском крае. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что руководителя управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова задержали по подозрению в коррупции. По его словам, преступная группа «наживалась» на «блатных» номерах, пропуске большегрузов и торговле песком. Он также публиковал фотографии из частного дома, где жил Сафонов. Главе ставропольского УГИБДД вменяют получение взяток на 19 млн рублей. Задержание главы УГИБДД подтвердил источник ТАСС. «Сафонова задержали по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях. С ним проводятся следственные действия», – сказал собеседник агентства.