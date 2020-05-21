Автор «чуда на кукурузном поле» пилот Юсупов доставил россиян домой с Мальты и Кипра

Посадивший лайнер A321 в кукурузном поле пилот Дамир Юсупов доставил российских граждан с Мальты и Кипра, сообщила авиакомпания «Уральские авиалинии».

«210 российских туристов, застрявших на Средиземном море из-за пандемии COVID-19, вчера смогли вернуться домой на спецрейсе «Уральских авиалиний»... Пилотировал самолет Герой России командир воздушного судна Дамир Юсупов», – сообщили в компании, передает РИА «Новости».

С Мальты на рейс сели 37 человек, после этого самолет направился в Ланарку (Кипр), где добавились еще 173 пассажира. Самолет приземлился в Москве в среду.

«Мы улетали в хорошем настроении, был усиленный экипаж, соблюдены все меры индивидуальной защиты. Полет и посадка прошли благополучно. Я думаю, пассажиры остались довольны, тем более возвращались домой после столь долгого пребывания за границей», – сказал сам Юсупов.

Напомним, 15 августа 2019 года командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным совершили аварийную посадку самолета на кукурузном поле.

Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать.