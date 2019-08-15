У авиалайнера в Жуковском на взлете загорелся двигатель

При взлете авиалайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний», следовавшего из столичного аэропорта Жуковский в Симферополь, произошло возгорание двигателя.

По предварительной версии, в двигатель самолета при взлете попала птица. После возгорания двигателя авиалайнер совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский, передает ТАСС.

«Самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», – добавил источник.

На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа. В экстренных службах сообщили, что все пассажиры эвакуированы.

«Пострадавших, предварительно, нет», – сказал источник.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек, находившихся на борту авиалайнера, 41 погиб.

Межгосударственный авиационный комитет публиковал предварительный отчет о причинах крушения SSJ-100 в Шереметьево. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.

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