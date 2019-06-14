МАК опубликовал отчет по катастрофе «Суперджета» в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

При обсуждении предварительного отчета все члены комиссии пришли к общему мнению, что на данном этапе расследования рекомендации, сделанные техкомиссией, являются достаточными. Техническая комиссия наметила большой комплекс исследований и необходимых работ, в том числе с участием полномочных представителей государств, совместно участвующих в разработке и производстве данного типа самолета, передает РИА «Новости»

В частности, из документа следует, что на лайнере были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии. При этом после попадания молнии в самолет у Sukhoi Superjet 100 отключился автопилот и была нарушена связь. Кроме того, следует из отчета, летчики несколько раз пытались установить связь с диспетчером на рабочей частоте и смогли восстановить ее только на аварийной.

Также после попадания молнии, «начиная с 15.08.12 в течение примерно 15 с параметрическими самописцами осуществлялась некорректная регистрация разовых команд и значений аналоговых параметров, запись которых ведется через блоки концентраторов данных EIU-100», передает ТАСС.

Однако командир самолета оценивал ситуацию как штатную. «В 15.12.32 КВС (командир воздушного судна) объяснил старшему бортпроводнику, что самолет возвращается, при этом обратил внимание: «Не аварийное, ничего, просто возвращаемся», – говорится в отчете МАК.

Диспетчер дал пилоту указание снижать высоту до 900 метров и разворачиваться. «На запрос диспетчера: «...какая-нибудь помощь необходима будет?» экипаж ответил: «Нет, пока все нормально, штатно», – отмечается в отчете. На уточняющий запрос диспетчера экипаж ответил, что имеются проблемы со связью и потеряно автоматическое управление самолетом.

В то же время МАК отмечает, что «замечаний от экипажа по работе систем ВС (воздушного судна) в предыдущем полете не было. «Дополнительные работы, а также оформление листа отложенных работ не производилось. В ходе технического обслуживания проводились работы по проверке наличия и исправности аварийно-спасательного оборудования», – говорится в предварительном отчете МАК.

Для оценки действий экипажа в аварийном полете комиссия МАК планирует проведение экспериментов на полнопилотажном тренажере.

5 июня эксперты МАК подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево.

5 мая самолет компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево; погиб 41 человек, 32 человека спаслось. Большинство погибших отравились продуктами горения.

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