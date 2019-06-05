МАК подготовил промежуточный отчет о крушении «Суперджета»

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, сообщил источник в авиационных кругах.

«Промежуточный отчет подготовлен опытнейшими специалистами по расследованию авиакатастроф МАК. Он включает в себя анализ полета, состояние воздушного судна, описание действий экипажа, наземных служб, аварийно-спасательных и пожарных команд», – сказал источник ТАСС.

Кроме того, в отчете будут отражены оперативные рекомендации по безопасности полетов.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что пока не обладает достоверной информацией о причинах катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево; погиб 41 человек, большинство отравились продуктами горения.

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