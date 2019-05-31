МАК прокомментировал слова эксперта комитета о причинах катастрофы «Суперджета»

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пока не обладает достоверной информацией о причинах катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, а сделавший резонансные заявления ведущий эксперт МАК Владимир Кофман не имеет отношения к данному расследованию, сообщает МАК.

«Ни МАК, ни другие лица в настоящий момент не могут обладать достоверной информацией об установлении технической комиссией причин катастрофы самолета «Суперджет-100» авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии», – говорится в сообщении на сайте комитета.

Там же отмечается, что в настоящее время ведется работа по анализу расшифровок и другой информации. Кроме того, готовится отчет о катастрофе, который будет содержать описание событий и выполненные комиссией действия, к установленному правилами 30-дневному сроку – к 5 июня.

В МАК подчеркнули, что информация и позиция комитета всегда публикуется на официальном сайте организации. «Высказывания отдельных сотрудников не являются ни информацией, ни позицией МАК. Учитывая острую реакцию со стороны авиакомпании «Аэрофлот», в МАК будет проведено служебное расследование в отношении опубликованных материалов», – пояснили в комитете, добавив, что «Владимир Кофман не входит в состав технической комиссии и не имеет отношения к данному расследованию».

Ранее ведущий эксперт МАК Владимир Кофман заявил, что комитет скоро может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100. Он заявил также, что «катастрофа произошла из-за грубых приземлений». В ответ в «Аэрофлоте» заявили, что слова Кофмана являются «попыткой манипуляции общественным мнением».

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево; погиб 41 человек, большинство отравились продуктами горения.

Расшифровка черных ящиков уже завершена. При этом в работе техники сгоревшего SSJ проблем не выявлено. Также утверждалось, что пилоты якобы допустили ряд ошибок: приземлялись, не выработав топливо, и с явным превышением скорости.

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