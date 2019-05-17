Росавиация назвала ошибки пилотов сгоревшего «Суперджета»

Обнародован отчет Росавиации об ошибках пилотов, которые привели к катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Там, в частности, говорится, что «Суперджет» заходил на посадку во время авиакатастрофы в Шереметьево с перегрузом в 1,6 тонны, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ ведомства.

Снижение по глиссаде проводилось без существенных отклонений на скорости 155–160 узлов (287–296 км/ч).

«Согласно руководству по летной эксплуатации, скорость захода на посадку для имевшихся условий составляет 155 узлов», – отмечает ведомство.

Экипаж вопреки инструкции не стал выпускать закрылки при посадке, утверждается в этих материалах.

Командир экипажа при заходе на посадку пытался активно «дергать» ручку управления бортом, отклоняя нос вверх-вниз, уточняется в документе.

Он посадил самолет на три стойки шасси с большими перегрузками, они достигали 5,85 g.

Сигнал о пожаре на «Суперджете» сработал за четыре секунды до остановки самолета, система пожаротушения активировалась через 20 секунд, отмечается в документе.

В этих материалах также рекомендуется авиакомпаниям провести учения с экипажами по аварийным посадкам и действиям при пожаре.

5 мая «Суперджет» компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево, погиб 41 человек. Утверждалось, что пилоты допустили ряд ошибок: приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости.

В пятницу СМИ со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщили, что следствие не выявило проблем в работе техники сгоревшего «Суперджета».

Главный инспектор Инспекции безопасности полетов Ульяновского высшего авиационного училища Виктор Долбилов в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал о проблемах подготовки пилотов, которые привели к системному кризису в гражданской авиации России.