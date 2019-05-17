Следствие не выявило проблем в работе техники сгоревшего «Суперджета»

У следствия нет больших претензий к работе техники на сгоревшем в Шереметьево «Суперджете», основные вопросы к экипажу, сообщил близкий к расследованию источник.

«Претензий к технике особых нет», – приводит РИА «Новости» слова своего собеседника.

После вопроса о том, является ли сейчас основной версией ошибка экипажа, он ответил: «В принципе да».

При этом официального подтверждения у этой информации нет.

По словам другого источника, в качестве одной из причин катастрофы по-прежнему рассматривают конструктивные недостатки «Суперджета». Он добавил, что нельзя исключать ничего.

В связи с этим Росавиация подтверждала, что отправила запрос в Межгосударственный авиационный комитет с просьбой предоставить «исчерпывающую документацию» по испытанию самолета Sukhoi Superjet 100.

Ранее объективность расследования катастрофы поставили под сомнение.

Напомним, 5 мая «Суперджет» компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево, погиб 41 человек.

Утверждалось, что пилоты допустили ряд ошибок: приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости. Авиакомпания «Аэрофлот» рассказала о подготовке своих пилотов.