В «Аэрофлоте» рассказали о подготовке пилотов SSJ-100

Пилоты сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» регулярно проходили подготовку, тренируясь управлять самолетом в ручном режиме, заявили в «Аэрофлоте».

Подготовка пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова, которые управляли сгоревшим Sukhoi Superjet 100, включала «регулярную отработку полетов в ручном режиме», а программа переподготовки построена таким образом, что «прежде всего отрабатываются навыки по управлению воздушным судном в режиме Direct Mode», – передает РБКслова представителя авиакомпании.

Он отметил, что в 2011 году «Аэрофлот» получил первые SSJ-100, и до середины 2018 года все посадки этих самолетов выполнялись «только в ручном режиме», так как допуск к выполнению автоматических посадок на Superjet был получен только в прошлом году. После получения допуска большинство посадок все равно выполняется в ручном режиме, отметили в авиакомпании.

«Таким образом, предположение, что у пилотов SSJ 100 недостаточно практического опыта пилотирования в ручном режиме, не соответствует действительности», – заключил он.

По регламенту «Аэрофлота» все пилоты компании регулярно тренируются и проходят проверку навыков техники пилотирования на современном полнопилотажном тренажере. Он позволяет отрабатывать технологию действий экипажа в штатных и аварийных ситуациях в режиме реального времени. Тренировки ведутся каждые полгода, в том числе в них включена обязательная отработка действий при отказах и неисправностях, когда самолет сам переходит в режим Direct Mode.

Средний налет командиров воздушных судов «Аэрофлота» составляет более 2 тыс. часов на самолете SSJ-100.

Ранее стало известно, что после авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может рекомендовать Росавиации провести проверку подготовки пилотов «Аэрофлота».

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что трагедия «Суперджета» обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков.

Напомним, 5 мая «Суперджет» компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево, погиб 41 человек.

Утверждалось, что пилоты допустили ряд ошибок: приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости.