Подготовку пилотов «Аэрофлота» намерены проверить

После авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может рекомендовать Росавиации провести проверку подготовки пилотов «Аэрофлота».

По словам источника, знакомого с ходом расследования катастрофы, эксперты МАК также собираются проверить характеристики режима ручного управления SSJ-100, в том числе работу системы в случае попадания в лайнер молнии, передает РИА «Новости».

Собеседник отметил, что предварительное донесение о ходе расследования авиакатастрофы в Шереметьево будет готово уже в четверг, 16 мая.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что трагедия «Суперджета» обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков.

Напомним, 5 мая «Суперджет» компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб. По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.

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