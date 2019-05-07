Стали известны конкретные ошибки пилотов сгоревшего «Суперджета»

Сотрудники Следственного комитета и Росавиации в ходе проверки действий экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 выявили несколько ошибок, рассказали источники, знакомые с ходом расследования.

Источник в Следственном комитете рассказал РБК, что летчики допустили ряд ошибок, которые косвенно повлияли на распространение пламени. «Из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова ясно, что после приземления самолета они открыли в кабине боковое открывающееся окно», – рассказал источник. Это действие экипажа могло усилить тягу воздуха и, соответственно, скорость горения.

Также к усилению горения мог привести тот факт, что пилоты не выключили двигатели самолета сразу после посадки – «двигатели работали до того момента, пока их не потушили», – рассказал источник.

В этой связи ведется проверка системы обучения пилотов «Аэрофлота». Проверяющих интересует, проходил ли экипаж сгоревшего судна подготовку в учебном центре авиакомпании и соответствует ли эта подготовка установленным нормам. По словам источника, при переучивании на другой тип судна экипаж должен был обкатывать на тренажере те ситуации, с которыми столкнулся SSJ во время рейса Москва – Мурманск. «Зачастую в авиакомпаниях летчики проходят такую подготовку не в полном объеме», – отмечает источник. Первая информация об инциденте говорит о том, что у экипажа не было навыков по отработке вывода воздушного судна из сложного пространственного положения, считает источник.

Он отметил, что командир самолета 43-летний Денис Евдокимов имеет 1,5 тыс. часов налета на SSJ. У второго пилота 36-летнего Максима Кузнецова 600 часов налета на Superjet.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле о катастрофе основной является версия о действиях пилотов, которые, не выработав топливо и с явным превышением скорости, совершили посадку в аэропорту Шереметьево, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравились продуктами горения. Для опознания жертв трагедии будет проведена генетическая экспертиза.