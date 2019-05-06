Для опознания погибших пассажиров «Суперджета» организуют генетическую экспертизу

Взгляд
6 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 10:33  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Нужно ли России выходить из Европейской конвенции о правах человека

Россию уже практически изгнали из «семьи народов» Совета ЕвропыФото: Алексей Витвицкий/ТАСС
Россия рассматривает все варианты, вплоть до выхода из Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека, сообщил наш полпред в СЕ Иван Солтановский. Для «развода» не нужно будет прикладывать усилия – в июне России грозит исключение из ПАСЕ за неуплату взносов. Вряд ли большой бедой станет уход из европейского клуба, где россиян лишили права голоса. Но стоит ли отказываться от Страсбургского суда? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Улицы мегаполисов США становятся витриной социального распада

Города США стали магнитом для бродяг, нелегалов и охотников за вэлферомФото: Jim West/imageBROKER.com/
Global Look Press
Дональд Трамп в преддверии новой президентской гонки неустанно сыплет в соцсетях отчетами об успехах в экономике. Однако есть основания подозревать используемую лидером США статистику в лукавстве. Косвенным подтверждением тому является ситуация на улицах крупнейших американских городов, где разворачивается настоящая социальная катастрофа. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Возмущение совками

Алексей Алешковский, сценарист
«Гомо советикус» – это люди, отдававшие жизнь свою за други своя на фронтах Великой Отечественной? Или стукачи, написавшие четыре миллиона доносов? Строители БАМа или держащие фигу в кармане члены творческих союзов? Подробности...

Иван-дурак русского поля экспериментов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Традиционный русский герой – это Иван-дурак в том или ином отражении. Отражения перетекают и меняются, Иван-дурак поочередно выступает в амплуа везучего рубахи-парня, героя, трикстера. Все зависит от запросов эпохи. Подробности...
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Последний позорный список для России

Антон Крылов, журналист
Каспарову и компании нужно люстрировать, запрещать, тащить и не пущать. Они не способны к диалогу, только к самовлюбленному монологу. Они не способны пожелать здоровья политическому оппоненту – только наказания. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев
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            «разъяснить союзникам»


            Турция намерена указать НАТО на ошибки по поводу С-400

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            Для опознания погибших пассажиров «Суперджета» организуют генетическую экспертизу

            6 мая 2019, 09:35

            Текст: Алина Назарова

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            Опознание большинства погибших при катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будет проводиться путем проведения генетической экспертизы, сообщил источник в медицинских кругах.

            «Опознавать будет сложно, потому что был пожар внутри. Скорее всего, будет больше генетическая экспертиза проводиться», – сказал источник РИА «Новости».

            В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, аварийно приземлился в Шереметьево после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 78 человек. По данным СК России, погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа. Среди погибших есть один бортпроводник.

            Власти Мурманской области объявили трехдневный траур и пообещали близким погибших выплатить по 1 млн рублей.

            Тела всех погибших уже извлечены из самолета, также обнаружены черные ящики.


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