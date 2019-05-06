Для опознания погибших пассажиров «Суперджета» организуют генетическую экспертизу

Опознание большинства погибших при катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будет проводиться путем проведения генетической экспертизы, сообщил источник в медицинских кругах.

«Опознавать будет сложно, потому что был пожар внутри. Скорее всего, будет больше генетическая экспертиза проводиться», – сказал источник РИА «Новости».

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, аварийно приземлился в Шереметьево после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 78 человек. По данным СК России, погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа. Среди погибших есть один бортпроводник.

Власти Мурманской области объявили трехдневный траур и пообещали близким погибших выплатить по 1 млн рублей.

Тела всех погибших уже извлечены из самолета, также обнаружены черные ящики.