Тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево извлечены из самолета

Из сгоревшего фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, извлечены тела всех погибших, сообщили в экстренных службах.

«На данный момент извлечены тела 41 погибшего, большинство из них доставлены в морг судебной экспертизы в Москве для опознания и проведения экспертиз», – сказал источник ТАСС.

В воскресенье направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. По уточненным данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа. Власти Мурманской области объявили в регионе трехдневный траур.