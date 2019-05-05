Из 78 человек на борту сгоревшего «Суперджета» выжили 37

На борту пассажирского авиалайнера Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево, находились 78 человек, из них, по последним данным Следственного комитета России, выжили 37 человек.

«На борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек», – говорится в сообщении на сайте СК.

Расследование уголовного дела об аварийной посадке самолета передано Главному управлению по расследованию особо важных дел СК России. Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна, а также к изучению технической документации.

Выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных, сообщили в СК.

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В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого, по последним данным, находились 78 человек.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли 13 человек, в том числе двое детей.