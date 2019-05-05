Появились подробности аварии «Суперджета» в Шереметьево

Взгляд
5 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:45  |  vz.ru
Разделы

Потеря российской нефти дорого обойдется ЕС

Российская нефть для Европы оказалась практически незаменимойФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Скандал с некондиционной российской нефтью, поступающей в Европу, спровоцировал не только ожесточенные дебаты в местных СМИ о том, «как нехорошо энергетически зависеть от Москвы», но и привел ко вполне осязаемым действиям. Страны ЕС готовы распечатать свои НЗ. Помощи ждать фактически неоткуда. США, например, смогут подвезти нефть не раньше чем через три недели. Встает вопрос: выживет ли Евросоюз в случае потери им России как поставщика нефти? Подробности...
Перейти а раздел…

Мог ли Советский Союз выбирать президента США

Не исключено, что Брежнев и впрямь мечтал подыграть Форду на выборах 1976 годаФото: РИА «Новости»
Утверждение главы Госдепа США о вмешательстве Москвы в американские выборы аж в 1974 году вызвало ожидаемую реакцию в Москве. Сергей Лавров прокомментировал это заявление с изрядной иронией. И все же – имелись ли у Майка Помпео хоть какие-то основания говорить о таком вмешательстве и какого президента США хотел видеть СССР в 1970-е годы? Подробности...
Перейти а раздел…

Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Перейти а раздел…

Британия доверила женщине исправлять ошибки министра-русофоба

От нового министра обороны Великобритании – женщины – ждут большей жесткости, чем от мужчинФото: Dinendra Haria/Zuma/Global Look Press
Тереза Мэй наконец избавилась от русофобского министра обороны Гэвина Уильямсона, который предлагал Москве «отойти и заткнуться». Новым главой ведомства впервые назначена женщина, от которой – в лучших традициях британского руководства – ждут куда большей жесткости, чем от мужчин. Впрочем, любовью к России не отличается и Пенни Мордонт. Она видит в России угрозу мировому порядку. Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Иван-дурак русского поля экспериментов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Традиционный русский герой – это Иван-дурак в том или ином отражении. Отражения перетекают и меняются, Иван-дурак поочередно выступает в амплуа везучего рубахи-парня, героя, трикстера. Все зависит от запросов эпохи. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Последний позорный список для России

Антон Крылов, журналист
Каспарову и компании нужно люстрировать, запрещать, тащить и не пущать. Они не способны к диалогу, только к самовлюбленному монологу. Они не способны пожелать здоровья политическому оппоненту – только наказания. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Уважаемый чешский суд публично обгадился

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Решение Конституционного суда Чехии о признании законным отказа в обслуживании в отеле россиянам, которые считают, что Крым наш, противоречит не только мировой судебной практике, но и самой логике права. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
    Перейти а раздел…

    Что стало с победителями шоу «Голос. Дети»

    Обсуждение: 7 комментариев

    Чем удивляет Ким Чен Ын

    Обсуждение: 8 комментариев

    Что известно о будущей первой леди Украины

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Появились первые фото внедорожника Aurus

      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
      Подробности...

      Японский император впервые отрекся от престола

      Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсию
      Подробности...

      Умерла Элина Быстрицкая

      Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустым
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

          Вы отмечаете Пасху?
          • Да, потому что православный (православная)

          • Да, хотя не православный (не православная)

          • Нет

          Американский посол, по сути, пригрозил России авианосцами. Вы лично боитесь американских авианосцев?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета проявил «запредельный профессионализм»
            Названы возможные причины аварии самолета в ШереметьевоСилы ДНР обратили украинских диверсантов в «позорное бегство»В Крыму рассказали, что заставило плакать членов делегации из СШАУлицы мегаполисов США становятся витриной социального распада
            Опубликовано видео эвакуации из загоревшегося в Шереметьево самолетаПоявилось видео избиения российской журналистки полицией во ФранцииНа Западе рассказали о лидерстве России в «войне GPS»Под Новгородом найдены «расстрельные ямы» с останками тысяч погибших
            МИД: США впервые в истории угрожают санкциями за выполнение решений СБ ООНПомпео потребовал от России уйти из ВенесуэлыНазвана неожиданная причина увольнения министра обороны БританииНужно ли России выходить из Европейской конвенции о правах человека

            Главная тема


            Нужно ли России выходить из Европейской конвенции о правах человека

            Sukhoi Superjet 100


            Опубликовано видео посадки горящего самолета в Шереметьево

            день победы


            В Сети разгорелись споры из-за акции полицейских в форме НКВД

            «Россия снова стала Россией»


            В Германии заявили о превращении России в сверхдержаву

            Видео

            «разъяснить союзникам»


            Турция намерена указать НАТО на ошибки по поводу С-400

            через аукцион


            Легендарный советский завод выставлен на продажу за копейки

            вместо f-35


            Чемезов рассказал о готовности России поставлять в Турцию Су-57

            «Дорогой Володя»


            Кикабидзе обратился к Зеленскому

            «торжество глобализма»


            Названы последствия доминирования небелого населения в США

            Урок Зеленского для России


            Дмитрий Юрьев: Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти

            Школьники против


            Игорь Мальцев: Борьба за климат – это борьба за деньги

            проект Анти-Россия


            Антон Крылов: Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее

            на ваш взгляд


            Как вы проводите майские праздники?

            Появились подробности аварии «Суперджета» в Шереметьево

            5 мая 2019, 20:25

            Текст: Ольга Никитина

            Версия для печати

            Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» загорелся при посадке в столичном аэропорту Шереметьево после удара о землю, метеоусловия были сложные, воздушное судно удалось посадить только со второго захода, сообщают источники в Росавиации и Шереметьево.

            «Самолет загорелся при посадке, после удара о землю», – сказал источник РИА «Новости».

            Ранее сообщалось, что возгорание могло произойти из-за попадания в самолет молнии.

            Telegram-канал Baza сообщает, что пилоты «Суперджета» не смогли доложить на землю о ЧП из-за отказа бортовой радиосвязи. По данным паблика, они успели дать сигнал диспетчеру о чрезвычайной ситуации, но объяснить, что у них происходит, не могли.

            Кроме того, канал сообщает, что «Суперджет» садился в Шереметьево с полными баками и на повышенной скорости – из-за этого у машины был «избыточный» вес, а потому самолет трижды подскочил, касаясь земли. Шасси не выдержали последнего удара о полосу и подломились. Неофициальные источники предполагают, что, подломившись, они могли пробить топливные баки, после чего самолет и охватил огонь.

            Совершивший жесткую посадку SSJ-100 был новым – его произвели в 2018 году, сообщил ТАСС источник в авиационной отрасли. Уточняется, что воздушное судно имело серийный номер 95135 и серийный номер RA-89098.

            Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку, на борту произошло сильное возгорание.

              

            Сообщается, что возгорание могло произойти из-за попадания молнии. Огонь полностью охватил аварийно севший в Шереметьево самолет, люди покидали лайнер на ходу.

            По предварительным данным, на борту самолета находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа. Точной информации о погибших и пострадавших нет. Информагентства располагают данными об одной жертве аварии, неофициальные источники – о 10-12 погибших.

            Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц, однако точное число жертв СКР не уточняет.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............