Появились подробности аварии «Суперджета» в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» загорелся при посадке в столичном аэропорту Шереметьево после удара о землю, метеоусловия были сложные, воздушное судно удалось посадить только со второго захода, сообщают источники в Росавиации и Шереметьево.

«Самолет загорелся при посадке, после удара о землю», – сказал источник РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что возгорание могло произойти из-за попадания в самолет молнии.

Telegram-канал Baza сообщает, что пилоты «Суперджета» не смогли доложить на землю о ЧП из-за отказа бортовой радиосвязи. По данным паблика, они успели дать сигнал диспетчеру о чрезвычайной ситуации, но объяснить, что у них происходит, не могли.

Кроме того, канал сообщает, что «Суперджет» садился в Шереметьево с полными баками и на повышенной скорости – из-за этого у машины был «избыточный» вес, а потому самолет трижды подскочил, касаясь земли. Шасси не выдержали последнего удара о полосу и подломились. Неофициальные источники предполагают, что, подломившись, они могли пробить топливные баки, после чего самолет и охватил огонь.

Совершивший жесткую посадку SSJ-100 был новым – его произвели в 2018 году, сообщил ТАСС источник в авиационной отрасли. Уточняется, что воздушное судно имело серийный номер 95135 и серийный номер RA-89098.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку, на борту произошло сильное возгорание.

Сообщается, что возгорание могло произойти из-за попадания молнии. Огонь полностью охватил аварийно севший в Шереметьево самолет, люди покидали лайнер на ходу.

По предварительным данным, на борту самолета находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа. Точной информации о погибших и пострадавших нет. Информагентства располагают данными об одной жертве аварии, неофициальные источники – о 10-12 погибших.

Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц, однако точное число жертв СКР не уточняет.