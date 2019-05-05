Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево

По неофициальным данным, не менее 10 пассажиров загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» погибли; одной из жертв катастрофы стала стюардесса, спасавшая людей. Позже в экстренных службах сообщили об одном погибшем.

Данные о 10 жертвах публикует Telegram-канал «112».

Источники российских информагентств ранее сообщали, что все 78 пассажиров выжили. Число пострадавших, по разным данным, может составлять от шести до 26 человек.

Позднее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате возгорания самолета погиб один человек. Всего на борту было 73 пассажира и шесть членов экипажа.

По предварительной информации, погибшим мог быть бортпроводник, спасавший пассажиров ценой собственной жизни.

Неофициальные источники по-прежнему сообщают о большем числе жертв. Так, Telegram-канал Readovka пишет, что при катастрофе погибли 12 человек. Утверждается, что несколько пассажиров задохнулись в задней части самолета. Авторы канала также подтверждают гибель бортпроводника.

Тем временем Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц. Точное число жертв в сообщении СКР не приводится.