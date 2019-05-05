Прояснилась судьба пассажиров загоревшегося в Шереметьево SSJ-100

Все 78 пассажиров загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» эвакуированы, пять человек пострадали, сообщил представитель экстренных служб.

Сообщение об этом передает РИА «Новости».

В свою очередь Telegram-канал Baza располагает данными о 26 пострадавших при «огненной посадке» «Суперджета».