На экипировке ликвидированного в ЛНР наемника найден шеврон с французским флагом

Tекст: Денис Тельманов

«На одном из трупов несколько шевронов, один в виде перевернутого флага Франции, а на рукаве шеврон с флагом Франции в стиле милитари», – приводит описание видеозаписи РИА «Новости».

Отмечается, что кадры были сняты штурмовиком одного из подразделений Вооруженных сил России под Белогоровкой, за которую идут бои в Донбассе.

Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция направила на Украину солдат Иностранного легиона.

Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину.

Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню сообщил, что отправка французских военных на Украину создаст проблемы для самой Франции.

При этом в МИД Франции заявили, что сведения о том, что Франция направила военных на Украину, являются недостоверными.

Там назвали сообщения о присутствии французских солдат на Украине «очередной кампанией по дезинформации, направленная на подрыв поддержки» украинским властям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информацию об отправке французских войск на Украину необходимо проверить на достоверность.