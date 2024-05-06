Первым в топку экономической войны с КНР американцы, вне всяких сомнений, бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может оказаться недостаточно для того, чтобы европейские страны предали гегемона, – слишком велика зависимость от США.0 комментариев
Франция опровергла отправку «Иностранного легиона» на Украину
Сведения о том, что Франция направила военных на Украину, являются недостоверными, заявили в министерстве иностранных дел страны.
В ведомстве заявили, что это очередная кампания по дезинформации, направленная на подрыв поддержки, оказываемой Украиной. «Нет, Франция не отправляла солдат на Украину», – добавили во французском МИД, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что информацию об отправке французских войск на Украину необходимо сначала проверить на достоверность, чем и занимаются российские военные.
Рагнее военкоры, участники подполья и военные эксперты сообщили, что солдаты французского «Иностранного легиона», отправленные на Украину, уже понесли первые потери.
Напомним, бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен сообщил, что Франция направила солдат Иностранного легиона в районы Донбасса.