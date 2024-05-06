Если в аэропортах счет непропущенных в РФ идет на десятки и сотни человек, то на сухопутных пунктах пропуска (на российско-казахстанской границе) – на тысячи. Пытающихся попасть в Россию гастарбайтеров – прежде всего таджиков – тщательно проверяют.0 комментариев
Военкоры сообщили о первых потерях французского Иностранного легиона в зоне СВО
Информацию о прибытии легионеров на Украину подтвердили военкоры, участники подполья и военные эксперты. По их данным, французские солдаты, набранные из 3-го пехотного полка Иностранного легиона, были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.
Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».
Кроме того, издание ссылается на военного эксперта Владислава Шурыгина, который рассказал о том, что в лесничестве на южных подступах к Часову Яру завязался стрелковый бой, в котором русские десантники столкнулись с группировками иностранных наемников из числа французов и немцев. При этом в публикации отмечается, что «новые» наемники больше походили на кадровых военных НАТО, а не фрилансеров из западных стран, которые ранее прибывали на Украину, чтобы заработать.
Шурыгин сообщил, что если информация о том, что российские десантники вступили в бой именно с кадровыми французами, подтвердится, то это будет означать, что 5 мая французские силы понесли первые настоящие потери, которые составили до семи человек.
При этом, как отмечает издание, военкор Евгений Лисицын со ссылкой на свои источники пишет о том, что в зоне СВО были «аннулированы» около ста наемников из Франции.
Официальных сообщений от Минобороны России на этот счет пока не поступало.
Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times заявил, что Франция направила солдат Иностранного легиона в районы Донбасса.