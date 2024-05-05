Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.19 комментариев
В США заявили о присутствии французских войск в Донбассе
Бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times утверждает, что Франция направила солдат Иностранного легиона в районы Донбасса.
По словам Брайена, французские военные «были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ» в Донбассе. Он уточняет, что они «набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», передает Lenta.ru.
Экс-помощник министра обороны США утверждает, что первая группа французских военных уже ведет активные боевые действия с армией России в районе Донбасса. Пока контингент состоит из около сотни человек, однако в будущем его намерены увеличить до 1,5 тыс. человек.
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что отправка войск НАТО на Украину повлечет обострение ситуации, необходимости в этом шаге нет.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналу The Economist, что не исключает отправку военнослужащих на Украину.