Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».9 комментариев
Мужчина ранил ножом сотрудника военкомата на Украине
На Украине возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, напавшего с ножом на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщили в украинских сухопутных войсках.
Инцидент произошел в городе Синельниково Днепропетровской области, передает РИА «Новости». Как сообщается в Telegram-канале сухопутных войск Украины, военнослужащий ТЦК, проводивший «мероприятия по оповещению военнообязанных», подвергся нападению со стороны вооруженного ножом гражданина и был ранен в руку.
По информации военных, нападавший задержан, против него возбуждено уголовное дело по статьям «Препятствование законной деятельности ВСУ» и «Покушение на убийство».
В апреле в Черновицкой области на западе Украины сотрудник военкомата открыл огонь, защищаясь от напавшей на него группы людей.