Мужчина ранил ножом сотрудника военкомата на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел в городе Синельниково Днепропетровской области, передает РИА «Новости». Как сообщается в Telegram-канале сухопутных войск Украины, военнослужащий ТЦК, проводивший «мероприятия по оповещению военнообязанных», подвергся нападению со стороны вооруженного ножом гражданина и был ранен в руку.

По информации военных, нападавший задержан, против него возбуждено уголовное дело по статьям «Препятствование законной деятельности ВСУ» и «Покушение на убийство».

В апреле в Черновицкой области на западе Украины сотрудник военкомата открыл огонь, защищаясь от напавшей на него группы людей.