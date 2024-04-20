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Группа людей напала на сотрудника военкомата на Украине
В Черновицкой области на западе Украины сотрудник военкомата открыл огонь, защищаясь от напавшей на него группы людей, сообщили в областном военкомате.
Инцидент произошел неподалеку от села Черногузы во время осуществления «мероприятий по оповещению», передает РИА «Новости».
По информации из Telegram-канала Черновицкого областного военкомата, группа гражданских лиц заблокировала транспортное средство представителя ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов), а в отношении самого мужчины были применены сила и угрозы.
Защищаясь, сотрудник военкомата произвел несколько выстрелов в землю, никто не пострадал, сообщили в военкомате. Обстоятельства случившегося устанавливаются, добавили там.
Ранее в Киеве задержали мужчину, который ударил одного сотрудника военкомата и напал с ножом на другого.