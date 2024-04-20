Группа людей напала на сотрудника военкомата на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел неподалеку от села Черногузы во время осуществления «мероприятий по оповещению», передает РИА «Новости».

По информации из Telegram-канала Черновицкого областного военкомата, группа гражданских лиц заблокировала транспортное средство представителя ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов), а в отношении самого мужчины были применены сила и угрозы.

Защищаясь, сотрудник военкомата произвел несколько выстрелов в землю, никто не пострадал, сообщили в военкомате. Обстоятельства случившегося устанавливаются, добавили там.

Ранее в Киеве задержали мужчину, который ударил одного сотрудника военкомата и напал с ножом на другого.