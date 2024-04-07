Мужчина попытался зарезать сотрудника военкомата в Киеве

Мужчину задержали в Киеве за нападение с ножом на сотрудника военкомата

Tекст: Антон Антонов

Сообщается, что сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) «разговаривали» на улице с военнообязанным. К ним со спины подошел мужчина 1972 года рождения. Он ударил одного из военных по голове, достал нож и хотел ударить им второго военного.

Сотрудники военкомата вызвали полицию. Мужчина задержан. Подчеркивается, что это «не первый случай неадекватных действий» в отношении сотрудников военкомата, передает ТАСС.

Напомним, с начала года все чаще встречаются сообщения об убийствах сотрудников ТЦК на Украине.