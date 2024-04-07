Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.34 комментария
Мужчина попытался зарезать сотрудника военкомата в Киеве
Мужчину задержали в Киеве за нападение с ножом на сотрудника военкомата
В Киеве задержан мужчина, который ударил одного сотрудника военкомата и напал с ножом на другого, сообщила пресс-служба военкомата Деснянского района украинской столицы.
Сообщается, что сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) «разговаривали» на улице с военнообязанным. К ним со спины подошел мужчина 1972 года рождения. Он ударил одного из военных по голове, достал нож и хотел ударить им второго военного.
Сотрудники военкомата вызвали полицию. Мужчина задержан. Подчеркивается, что это «не первый случай неадекватных действий» в отношении сотрудников военкомата, передает ТАСС.
Напомним, с начала года все чаще встречаются сообщения об убийствах сотрудников ТЦК на Украине.