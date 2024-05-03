  • Новость часаМИД пообещал Дании жесткий ответ за ограничения прохода танкеров с нефтью
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    В Финляндии арестовали троих россиян по подозрению в обходе санкций
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    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    5 комментариев
    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

    4 комментария
    3 мая 2024, 17:59 • Новости дня

    Кэмерон назвал отправку войск НАТО на Украину опасной эскалацией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отправка подразделений НАТО на Украину повлекла бы обострение ситуации, необходимости в этом шаге нет, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, комментируя в интервью телеканалу Sky News слова президента Франции Эммануэля Макрона.

    «Я бы не стал отправлять солдат НАТО в страну, так как это было бы опасной эскалацией», – передает его слова ТАСС.

    По словам Кэмерона, такой необходимости сейчас нет, страны Запада уже подготовили больше 60 тыс. украинских военных. При этом глава МИД Великобритании считает неправильным, если бы «солдаты НАТО убивали российских солдат».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прямой эскалацией слова Кэмерона об ударах Украины по РФ.

    1 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Дипломатам США и Германии на выставке трофейной техники создали особые условия

    Дипломатам США, Британии и Германии на выставке трофейной техники НАТО создали особые условия

    Дипломатам США и Германии на выставке трофейной техники создали особые условия
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники американского, британского, немецкого, французского и польского посольств смогут без очереди осмотреть выставку трофейной техники в российской столице, такое ироничное объявление сделали организаторы выставки.

    На выставке, проходящей на Поклонной горе, появилось объявление, в котором предлагается работникам вышеперечисленных посольств посетить экспозицию без очереди.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее также приглашала западных дипломатов на выставку. Она отметила, что выставка будет интересна тем, кто «все еще верит в западные ценности» и не видит «гибридной агрессии, развернутой натовцами» против России.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что россияне при посещении выставки могут увидеть успехи ВС России и почувствовать сопричастность к будущей победе страны в СВО.

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    2 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    Захарова объяснила отзыв статьи Reuters про Кэмерона и удары ВСУ по России

    МИД отреагировал на отзыв статьи Reuters со словами Кэмерона об ударах ВСУ по России

    Захарова объяснила отзыв статьи Reuters про Кэмерона и удары ВСУ по России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон действительно сказал о праве Вооруженных сил Украины наносить удары по российской территории.

    Комментируя в своем Telegram-канале отзыв агентством Reuters публикации с соответствующим заявлением Кэмерона, Захарова написала: «На наших глазах разворачивается «чисто английское убийство». Уверена, он это сказал».

    Слова британского министра вызвали резонанс, поэтому Лондон был вынужден «дать заднюю и принести в жертву Reuters», считает дипломат.

    Ранее глава МИД Британии Кэмерон в интервью Reuters заявил, что Украина имеет право наносить удары британским оружием по целям внутри России, чтобы чувствовать, что она защищает себя после российских атак. Агентство отозвало статью с высказыванием главы британского МИД «в связи с пересмотром некоторых деталей в материале».

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    3 мая 2024, 12:37 • Новости дня
    Ряд военных атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе

    Ряд военных атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе в Москве

    Ряд военных атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе
    @ Belkin Alexey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Аккредитованные в Москве военные атташе нескольких стран посетили выставку захваченной в ходе спецоперации боевой техники ВСУ с образцами из стран НАТО на Поклонной горе.

    Отмечается, что экспозицию осмотрели представители военно-дипломатического корпуса Белоруссии, Китая, Пакистана, Мали, Сирии, Буркина-Фасо, Сербии, Марокко и ряда других дружественных России государств, передает ТАСС.

    Напомним, 1 мая Минобороны открыло выставку трофейной техники перед Музеем Победы. Посетителям представлены образцы военной техники производства 12 стран, включая США, Британию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Украину.

    В шатрах представлены образцы стрелкового вооружения иностранных армий, документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских военнослужащих и беспилотники.

    Выставка будет работать в течение месяца с 10 до 20 часов.

    Германский политолог Александр Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар.

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    3 мая 2024, 09:29 • Новости дня
    Страны G7 начали отказываться от идеи изъятия российских активов

    Financial Times: Страны G7 начали отказываться от идеи изъятия российских активов

    Страны G7 начали отказываться от идеи изъятия российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны «Группы семи» начали отказываться от идеи о полной конфискации замороженных российских активов, пишет Financial Times.

    По данным британской газеты, вместо этого западные страны «изучают другие способы извлечения финансирования» для Украины из средств России, передает ТАСС.

    Отмечается, что главной причиной изменения решения стран G7 стала «боязнь ответных мер».

    Ранее западные СМИ сообщили, что Россия может конфисковать активы иностранных инвесторов, хранящиеся на специальных счетах типа C, в ответ на заморозку западными странами российских активов.

    До этого Германия выступила против идеи конфискации замороженных российских активов из опасений, что такой шаг может стать прецедентом для новых исков к стране за преступления Второй мировой войны.

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    3 мая 2024, 12:13 • Новости дня
    Медведев нашел тройную пользу для России от швейцарской «мирной конференции»

    Зампред Совбеза Медведев нашел тройную пользу для России от швейцарской «мирной конференции»

    Медведев нашел тройную пользу для России от швейцарской «мирной конференции»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запланированная в Швейцарии «мирная конференция» принесет России тройную пользу, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что конференция станет очередным свидетельством краха «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского.

    Также политик отметил, что саммит может стать «зримым доказательством полнейшей импотенции западных элит» касательно вопроса о прекращении военного конфликта.

    Кроме того, Медведев указал на то, что конференция позволит ВС России и дальше без помех продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов.

    Ранее в российском посольстве в Швейцарии заявили, что проведение так называемой мирной конференции является продавливанием киевской «формулы мира», представляющей собой набор ультиматумов, запуск мирного процесса по Украине не имеет никакого смысла без участия России.

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    1 мая 2024, 12:05 • Новости дня
    ВС Польши предупредили о передвижении военной техники вблизи границ с Россией
    ВС Польши предупредили о передвижении военной техники вблизи границ с Россией
    @ DAREK DELMANOWICZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия Польши массово передислоцирует технику на север страны в начале мая в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024.

    Как говорится в сообщении командования Вооруженных сил Польши, граждан попросили быть осторожными, поскольку они могут встретить на дорогах многочисленные колонны военных, передает ТАСС. Там добавили, что пик переброски ожидается с 4 по 6 мая в районах Западно-Поморского, Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств. Последние два воеводства граничат с Калининградской областью.

    Ранее сообщалось, что в Польше стартуют маневры Dragon-24 в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024.

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    3 мая 2024, 08:50 • Новости дня
    Можин заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике МВФ

    Директор от России в МВФ Можин заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике фонда

    Можин заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике МВФ
    @ Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Предвзятость в аналитике Международного валютного фонда (МВФ) всегда была, но в данный момент этот уровень просто зашкаливает, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

    По его словам, есть много примеров того, как отдельные негативные события выпячиваются в отношении одних стран и замалчиваются в отношении других, передает РИА «Новости».

    Также Можин отметил, что проблемы высокого государственного долга, когда упор всегда делается на долги в бедных странах и государствах со средним доходом, при этом данный факт замалчивается в отношении государств с высоким доходом.

    Как указал исполнительный директор, геополитические разногласия влияют на МВФ, делая его все более нечестным.

    По мнению Можина, МВФ стал главной жертвой геополитической ситуации.

    Ранее исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что фонд напрямую финансирует терроризм, оказывая поддержку Киеву.

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    1 мая 2024, 14:26 • Новости дня
    Британцы раскритиковали Латвию за попытки запугивания Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Читатели британского издания Daily Mail сочли попыткой «нагнать страха» призывы рижского мэра Вилниса Кирсиса к латышам превращать подвалы в бомбоубежища из-за опасений перед Россией.

    Нет доказательств того, что российская сторона желает вторгнуться в Латвию, эта страна не представляет для Москвы угрозы, высказывания Кирсиса – это «страшилки», чтобы «выкачать из народа налоги в интересах ВПК», заявил один из комментаторов, передает РИА «Новости».

    Другой пользователь отметил, что подобные заявления – это лишь «нагнетание страха», а третий добавил, что российскому президенту Владимиру Путину «не нужна Прибалтика».

    Несколько других читателей отметили, что НАТО уже находится «в состоянии войны с Россией через марионеточную Украину».

    Ранее в Латвии заявили о формировании новых батальонов у границы с Белоруссией.

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    1 мая 2024, 11:09 • Новости дня
    Британия захотела присоединиться к созданию «Небесного щита» против России

    Daily Mail: Британия захотела присоединиться к созданию ПВО «Небесный щит» против России

    Британия захотела присоединиться к созданию «Небесного щита» против России
    @ Lance Cpl. Alyssa Chuluda/dvidshub.net

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Британии задумались над участием в создании новой общеевропейской системы противовоздушной обороны «Небесный щит» для противодействия России, пишет Daily Mail со ссылкой на главу британского Минобороны Гранта Шаппса.

    По данным Daily Mail, Шаппс подтвердил, что Британия ведет переговоры о присоединении к «Небесному щиту», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что пока Лондон находится на ранних стадиях работы с европейскими партнерами.

    Ранее в Швеции заявили о планах страны присоединиться к европейской системе ПВО.

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    3 мая 2024, 12:44 • Новости дня
    В Совфеде отреагировали на данные об отказе G7 от полной конфискации российских активов

    Сенатор Климов предложил предъявить странам «Большой семерки» счет за ущерб по замороженным активам

    В Совфеде отреагировали на данные об отказе G7 от полной конфискации российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Политики «Большой семерки» выдвигают резонансные идеи об использовании российских активов для поддержки Украины. Но когда к обсуждению подключаются банкиры и юристы, то те «жмут на тормоза», поскольку все риски становятся очевидными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее FT сообщила об отказе стран G7 от идеи полной конфискации замороженных активов РФ.

    «Большая семерка», вероятно, была вынуждена изменить планы на российские активы из-за давления со стороны западных юристов и финансистов. Они понимают, что конфискация обернулась бы для них негативными последствиями: во-первых, был бы нанесен удар по их деловой репутации, а во-вторых, это привело бы к краху и доллара, и евро, и других валют», – отметил сенатор Андрей Климов.

    По его словам, суть дискуссии стран G7 о судьбе активов РФ выглядит следующим образом: политики выдвигают резонансное предложение, спираль раскручивается, и когда обсуждение доходит до банкиров и юристов, те «жмут на тормоза». Собеседник полагает, что теперь западные чиновники попытаются найти альтернативное конфискации решение, среди которых использование доходов от российских активов.

    «Если у них этот финт пройдет, то это станет очередным нарушением. Мы вносили эти средства не под честное слово, был составлен конкретный договор. Нам стоит уже сейчас провести калькуляцию тех активов, которые находятся в странах «Большой семерки», и процентов, которые они принесли и еще принесут за то время, пока мы не можем ими распоряжаться», – считает Климов.

    «Далее Москве следует предъявить счет за понесенный ущерб, причем нужно учитывать и потерянные проценты. Эти требования можно озвучивать без стеснений, поскольку наша позиция – правовая», – добавил парламентарий. Он убежден: такую операцию необходимо проводить регулярно, а также чаще напоминать западным странам об их «долге». «Пора переходить в наступление на финансово-экономическом фронте», – акцентировал собеседник.

    Ранее стало известно, что страны «Группы семи» начали отказываться от идеи о полной конфискации замороженных российских активов. По информации британской газеты Financial Times, главной причиной изменения решения стала «боязнь ответных мер». Ряд европейских официальных лиц обеспокоены также тем, что изъятие активов спровоцирует разбирательства о возмещении убытков по результатам двух мировых войн.

    Политически менее рискованным и юридически более обоснованным опрошенные газетой эксперты считают план использования доходов, сгенерированных активами РФ, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Объем средств, которые позволит выручить эта схема, оценивается примерно в 3 млрд евро в год, пишет FT.

    ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала спецоперации на Украине. Из них около 5-6 млрд долларов находятся в Соединенных Штатах, а большая часть – в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Западные страны активно ищут способ изъять эти активы и передать их Киеву. Помимо прямой конфискации и использования процентных доходов на Западе изучают вариант выпуска специальных облигаций, залогом по которым будут замороженные активы.

    Москва предупреждала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». В качестве ответной меры Россия может конфисковать ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа «C», писало агентство Reuters. Согласно некоторым оценкам, по состоянию на весну 2023 года там могло скопиться до триллиона рублей. Также правительство РФ может рассмотреть меры по «блокированию небиржевых активов, все еще принадлежащих недружественным странам», предположил управляющий инвестиционным портфелем инвестиционной компании Aigenis Владимир Язев.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация Евросоюзом средств может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира.

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    3 мая 2024, 08:29 • Новости дня
    Украинские СМИ: Макрон не присылает войска и не спешит с визитом в Киев
    Украинские СМИ: Макрон не присылает войска и не спешит с визитом в Киев
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Французский президент Эммануэль Макрон вопреки собственным заявлениям не присылает войска на Украину, несмотря на совершаемые российскими военными успехи, пишет украинское издание «Страна».

    Отмечается, что вопрос об отправке западных войск на Украину все же безнадежно завис из-за отсутствия консенсуса в НАТО – данную идею не поддерживают Британия, Германия, США и Италия, передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что большинство западных стран против этой идеи из-за угрозы ядерной войны в случае прямого столкновения НАТО и России.

    Кроме того, по данным украинского СМИ, Макрон не торопится посетить Киев, хотя его визит планировался в начале февраля.

    Накануне Макрон снова не исключил отправку французских войск на Украину. Представитель МИД России Мария Захарова предположила, что высказывания Макрона о вероятной отправке войск на Украину «как-то связаны с днями недели».

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    2 мая 2024, 11:54 • Новости дня
    В Совфеде осудили заявление Латвии о разрешении Украине наносить удары по России
    В Совфеде осудили заявление Латвии о разрешении Украине наносить удары по России
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Рига пытается усилить свои позиции в преддверии выборов в Европарламент. Именно с этим связано заявление главы МИД Латвии о разрешении Киеву наносить удары по России, считает сенатор Андрей Климов. По его мнению, Москве стоит дать правовую оценку действиям западных политиков, которые передают Украине оружие и согласовывают атаки на РФ.

    «Страны Евросоюза продолжают делать громкие заявления, исходя исключительно из собственных интересов», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, выпад латвийского министра связан с двумя грядущими событиями – конференцией по Украине в Швейцарии, а также выборами в Европарламент. «Вероятно, прибалты хотят заработать себе дополнительные очки. Они убеждены, что такая тактика позволит их русофобским представителям усилить позиции в ЕП. Отсюда и возникают такие «песни», – пояснил собеседник.

    Климов призвал дать правовую оценку действиям западных политиков, которые передают Украине оружие и согласовывают удары по территории РФ. «Сам факт поставок вооружений противоправен. Более того, это оружие направлено против россиян и призвано нарушить территориальную целостность нашей страны. Мне кажется, уже пришло время дать этому серьезную правовую оценку, потому что сколько бы мы ни делали политико-дипломатических заявлений, никто не отменял необходимости наказать всех виновных», – подчеркнул спикер.

    По его словам, в действиях западных политиков найдутся признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом России. «Тут есть чем заняться нашим специалистам», – добавил парламентарий. Климов также не исключил, что противник попытается омрачить торжества по случаю инаугурации президента и Дня Победы.

    На этом фоне намеки постпреда Украины при ООН Кислицы по поводу Крымского моста собеседника не удивили. «Это очередная провокация. Иного от Киева ожидать не приходится. Мы знаем, с кем имеем дело», – указал сенатор. Климов уверен: российские спецслужбы на фоне потенциальных угроз со стороны противника принимают все необходимые меры.

    Ранее глава МИД Латвии Байба Браже сообщила, что ряд западных партнеров Украины предоставил Киеву дальнобойное оружие, разрешив применять его для ударов по России. Она уточнила, что пока об этом не говорится публично. «Даже лучше не говорить это вслух до определенного времени. Главное – влияние на поле боя. Поэтому здесь есть выбор: говорить о чем-то громко или просто делать, что надо», – пояснила Браже.

    По ее словам, международное право позволяет Украине бить по противнику не только на его «суверенной территории», но и за границей, если оттуда идут обстрелы. В связи с этим министр подчеркнула потребность ВСУ не только в снарядах, но и в оружии большой дальности.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала назвать государства, которые разрешили ВСУ атаковать из своего оружия цели в пределах России. «МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врет», – написала она в своем Telegram-канале.

    На этом фоне постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в X (прежде – Twitter, заблокирован на территории России) опубликовал пост о мосте через Керченский пролив. СМИ и госагентства трактовали публикацию как намек на готовящийся удар по мосту. Кислица перечислил «список шести основных типов мостов на 2024 год»: арочные, консольные, вантовые, подвесные, связанные арочные, а также «керченские». Каждому типу моста соответствует картинка, а там, где написано «керченские мосты» – пусто.

    Ранее стало известно, что США в марте тайно отправили Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS. По официальной версии Белого дома, Киев будет использовать их исключительно для ведения боев в рамках «суверенной украинской территории». Однако опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты посчитали, что Вашингтон отправил вооружение для того, чтобы ВСУ вновь попытались нанести удары вглубь территории России.

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    2 мая 2024, 20:54 • Новости дня
    НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности» в странах альянса

    НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории альянса

    НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности» в странах альянса
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    НАТО считает, что Россия якобы осуществляет на территории альянса «гибридную вредоносную деятельность», включая «дезинформацию и саботаж».

    В заявлении альянса говорится, что страны НАТО обеспокоены недавними вредоносными действиями на территории альянса, в том числе теми, в результате которых были начаты расследования, многие лица были обвинены в деятельности в пользу враждебного государства в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании.

    В НАТО утверждают, что подобные действия якобы включают «дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибернетические операции и другие гибридные операции», передает ТАСС.

    Государства альянса собираются обеспечить свою готовность «защищаться от гибридных действий или нападений». При этом в заявлении говорится, что такие действия не повлияют на способность НАТО поставлять оружие на Украину.

    Между тем ранее глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр признал, что нет признаков того, что Россия собирается атаковать какую-либо из стран альянса.

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    2 мая 2024, 12:13 • Новости дня
    Генсек НАТО предложил членам альянса собрать для Украины 100 млрд долларов за пять лет
    Генсек НАТО предложил членам альянса собрать для Украины 100 млрд долларов за пять лет
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг официально направил предложение членам Североатлантического альянса собрать в течение пяти лет 100 млрд долларов для военной помощи Украине, сообщил на канале М1 глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, нацеленность собрать средства за пять лет означает, что в НАТО рассчитывают на продолжение военных действий в течение этого времени, передает ТАСС.

    При этом Сийярто подчеркнул, что Венгрия не собирается участвовать в этих действиях. Более того, по заверениям министра, ближайшие недели венгерская делегация во время переговоров будет бороться за то, чтобы страна осталась в стороне «от этого безумия».

    Ранее исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что фонд напрямую финансирует терроризм, оказывая поддержку Киеву.

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    3 мая 2024, 01:01 • Новости дня
    В Лондоне задержали 45 человек за срыв перевозки мигрантов на баржу

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция Лондона задержала 45 человек, препятствовших перевозке нелегальных мигрантов на баржу Bibby Stockholm, пришвартованную в проливе Ла-Манш.

    «Автобус, который должен был отвезти людей в Дорсет, заблокирован группой людей. Они стояли вокруг и мешали отправлению при помощи велосипедов», – говорится в заявлении Скотленд-Ярда, передает ТАСС

    Протестующие также спустили шины автобуса. В акции протеста приняли участие более ста человек, сформировавших живую цепь вокруг автобуса. В итоге на баржу не был отправлен ни один нелегальный мигрант.

    «Несколько полицейских доложили, что подверглись нападению. Я рад, что никто не получил серьезных травм. 45 человек задержаны и доставлены в полицейский участок за нарушения, которые включали в себя воспрепятствование движению, создание препятствий для полиции и нападение на полицейских», – рассказал заместитель помощника комиссара Аде Аделекан.

    Глава МВД Британии Джеймс Клеверли раскритиковал действия манифестантов. Канцелярия премьер-министра Риши Сунака призвала не мешать миграционным властям выполнять работу.

    Правительство Великобритании весной 2023 года приняло решение разместить нелегалов на Bibby Stockholm с целью сократить расходы на их содержание в отелях, снизив нагрузку на местные органы власти.

    Число нелегальных мигрантов, добирающихся до Британии на надувных лодках через пролив Ла-Манш, неуклонно увеличивалось на протяжении последних лет. С 2018 года этим способом в Великобританию перебрались более 110 тыс. нелегалов.

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    Китай попал под американский удар по российскому СПГ

    США продолжают свою атаку на российские СПГ-проекты. Четвертая волна санкций затронула китайские компании и специализированные суда. Удар по Китаю, как третьей задействованной стороне в этой истории, именно сейчас не случаен. За что Вашингтон наказывает Китай и как это скажется на судьбе российского СПГ? Подробности

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    Французы посоветовали Макрону не становиться Наполеоном

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    Украинская коррупция ускорила отступление ВСУ

    Российские войска продолжают успешное продвижение в ДНР на нескольких участках фронта. Западные СМИ объясняют этот успех развалом украинских инженерных войск, из-за чего ВСУ приходится отступать на неподготовленные позиции. Так ли это на самом деле и как в нынешних условиях противник намерен выстраивать оборону в регионе? Подробности

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    «Путь в Европу» стал для Прибалтики «дорогой в никуда»

    В Латвии сбежали со своих постов руководители госпредприятия, строящего железнодорожную магистраль Rail Baltica. Это очередное доказательство того, что амбициозный проект ЕС близок к краху. Среди причин этого не только прибалтийская коррупция: в США на самом деле не верят, что Россия готовится атаковать Литву, Латвию или Эстонию. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Макрон опять угрожает России

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исполнит свою угрозу об отправке войск на Украину, но при соблюдении двух условий. Во-первых, Украина должна попросить. Во-вторых, Россия должна прорвать фронт. Как относиться к таким угрозам?

    • Бомба в космосе и шоу в Совбезе

      США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: постпред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

    • Битва за Молдавию

      Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

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