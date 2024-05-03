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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

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    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

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    3 мая 2024, 13:24 • Новости дня

    В Кремле назвали прямой эскалацией слова Кэмерона об ударах Украины по России

    В Кремле назвали прямой эскалацией слова Кэмерона об ударах Украины по России
    @ Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Слова главы МИД Великобритании о праве Украины наносить удары по территории России с помощью британского оружия являются прямой эскалацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей», – сказал он.

    Песков напомнил, что такая эскалация видна на уровне глав государств, когда это касается Франции, и на более экспертном уровне, когда речь идет о Лондоне, передает ТАСС.

    Подобная эскалация, по словам Пескова, может потенциально представлять опасность для всей архитектуры европейской безопасности.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился в Киеве с Кэмероном, они обсудили ускорение поставок оружия Киеву, в том числе систем ПВО.

    2 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    В Киеве сообщили об ударах по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow
    В Киеве сообщили об ударах по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине зафиксированы удары по складам с дальнобойными западными ракетами Storm Shadow, об этом сообщила экс-нардеп Анна Гопко.

    По ее словам, удары были «очень точные». Гопко уточнила, что они могли быть связаны с передачей информации о нахождении ракет российским спецслужбам, сообщило издание «Страна».

    Напомним, ранее сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове и Полтавской области.

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    2 мая 2024, 18:06 • Новости дня
    Киев призвал к «наступательной украинизации» страны
    Киев призвал к «наступательной украинизации» страны
    @ Алексей Фурман/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти должны начать «наступательную украинизацию» страны, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

    «Наступательная украинизация» подразумевает «дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка», заявил Креминь, его слова приводит офис языкового омбудсмена в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), передает ТАСС.

    Сейчас же, по словам Креминя, на Украине идет «оборонительная» украинизация. При этом омбудсмен не уточнил, что имел в виду.

    Ранее на Украине насчитали три школы, изучающие русский язык.

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    3 мая 2024, 01:11 • Новости дня
    Экспертиза выяснила детали теракта на Крымском мосту в 2022 году

    «Коммерсант»: СБУ использовала 10 тонн ракетного топлива для подрыва Крымского моста в 2022 году

    Экспертиза выяснила детали теракта на Крымском мосту в 2022 году
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Взрывотехническая экспертиза по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году показала, что для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила.

    При этом основным зарядом взрывного устройства было смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, замаскированное под бобины с полиэтиленовой пленкой, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты экспертизы.

    Отмечается, что для детонации использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, вероятно, С-4 или РЕ-8.

    По данным следствия, организатором теракта был глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Он руководил группой, которая занималась подготовкой и осуществлением подрыва моста.

    Взрывчатка была отправлена из Одессы в Болгарию, затем в Грузию и Армению, а оттуда – в Россию. Взрыв произошел 8 октября 2022 года на 156-м километре автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь.

    В результате взрыва 8 октября 2022 года обрушились два пролета моста, были повреждены 17 вагонов проходящего в этот момент по мосту грузового поезда.

    По делу о теракте обвиняются граждане России, Армении и Украины. Несколько человек, включая главу СБУ Малюка, арестованы заочно и объявлены в международный розыск.

    Ранее в Крыму отреагировали на намеки постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы об атаке на Крымский мост. Заявления украинского дипломата назвали «оскалом террористов», которые показывают разрушительную и чудовищную суть украинских властей.

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    2 мая 2024, 14:45 • Новости дня
    Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе рассказала о пытках в «коридоре позора»

    Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе: Погибшим отрезали пятки, а уцелевших жестоко избивали

    Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе рассказала о пытках в «коридоре позора»
    @ Боровский Андрей/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Напавшие на Дом профсоюзов в Одессе националисты отрезали ступни жертвам после их гибели, уцелевших людей проводили сквозь «коридор позора», где их избивали и мучили, рассказала участница трагических событий активистка одесского «Антимайдана» Ольга Игнатьева.

    Игнатьева получила убежище в 2015 году в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям. По ее словам, напавшие на Дом профсоюзов 2 мая 2014 года радикалы выводили активистов с заднего выхода через так называемый коридор позора, где людей могли забить до смерти. При этом на все избиения и пытки «как статуи» смотрели не одесские спецподразделения милиции, передает РИА «Новости».

    Активистка рассказала, что видела тело участника антимайдана 17-летнего Вадима Папуры, на похоронах выяснилось, что у него была отрезана одна ступня, хотя возле Дома профсоюзов на его теле обе ноги были целы. По ее словам, еще у одного мальчика Максима не было обеих ступней, «они были по бокам гроба, то есть их отрезали и оставили валяться».

    Игнатьева отметила, что жестокость приезжих украинских националистов шокировала даже одесских активистов «Евромайдана», которые сами стали спасать из огня оставшихся там людей.

    Она считает, что свидетели трагедии говорят о 130 до 200 убитых в тот день, а согласно официальным данным погибли 47 человек.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина как государство окончательно умерла 2 мая 2014 года, превратившись в террористическую организацию, «в бешеное животное».

    Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было акцией устрашения, разработанной тогда и. о. президента Украины Александром Турчиновым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, когда накажут виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов.

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    3 мая 2024, 10:25 • Новости дня
    Украинскую диаспору в США шокировал разговор военных на русском

    В украинской диаспоре в США шокированы разговором военных на русском языке

    Tекст: Александра Юдина

    Представители украинской диаспоры в Вашингтоне шокированы тем, что приглашенные бойцы ВСУ, которые проходили реабилитацию в Штатах, начали разговаривать между собой на русском языке, сообщил экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов.

    По его словам, диаспора пригласила украинских военных после реабилитации, чтобы поддержать их, а потом произошел скандал – после выступления бойцы ВСУ начали между собой что-то обсуждать на русском языке, передает ТАСС.

    Также Милованов добавил, что проживающие в американской столице украинцы задались вопросом «кого им привели», назвав общение «на языке врага» безобразием.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что власти Прибалтики вышли из себя от русских букв.

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    2 мая 2024, 15:52 • Новости дня
    Дуров рассказал о своих украинских корнях

    Основатель Telegram Дуров рассказал о своих украинских корнях

    Дуров рассказал о своих украинских корнях
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о своем интересе к украинскому языку, который возник еще в подростковом возрасте.

    В посте в своем Telegram-канале он отметил, что его мать родилась на Украине, поэтому с детства он был очарован лингвистическими различиями и сходствами между украинским и русским языками.

    В 2008 году Дуров, будучи одним из создателей «ВКонтакте», запустил первую версию соцсети с украинским языком, чтобы «предоставить миллионам пользователей с Украины свободу в их действиях». «Для этого мне пришлось переписать большую часть кода «ВКонтакте», – приводит слова бизнесмена РБК.

    После этого он в течение нескольких месяцев использовал исключительно украинскую версию «ВКонтакте», чтобы убедиться, что «не пропустил ни одного русского слова, все еще жестко закодированного». В результате этой работы Дуров «неизбежно немного выучил украинский язык».

    После 2022 года он начал изучать язык в приложении Duolingo, где набрал 5403 очка опыта. В настоящее время, по словам бизнесмена, при просмотре Telegram-каналов он понимает около 95% письменной и 85% разговорной речи.

    Дуров подчеркнул, что знание языка позволяет ему быть уверенным, что процессы модерации Telegram справедливы для всех, а неточный перевод не влияет на какие-либо решения.

    Более 70% украинцев используют Telegram, однако на них приходится менее 3% глобальной аудитории, отметил Дуров. «Мы стремимся быть местом, где ко всем относятся справедливо независимо от их происхождения, и где идеи могут свободно конкурировать независимо от их языка», – заключил он.

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    3 мая 2024, 11:44 • Новости дня
    ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины
    ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ ликвидировала прибывшего из Литвы диверсанта Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО), который планировал совершить серию терактов на военных и энергообъектах в Московском регионе и Ленинградской области, сообщили в ЦОС ФСБ.

    В спецслужбе установили, что целью диверсанта были объекты Минобороны в Московском регионе, а также участники добровольческого батальона и его волонтерского центра в Петербурге, передает ТАСС.

    Диверсант – член запрещенной в РФ украинской террористической организации, российский гражданин 1976 года рождения – был выявлен во время изъятия очередного схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области.

    При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

    Ранее ФСБ задержала в Луганской народной республике украинскую гражданку, ее подозревают в корректировке ударов украинской армии.

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    2 мая 2024, 17:52 • Новости дня
    В разведке США предположили скорый прорыв ВС России в районе Харькова

    Директор разведки США Хейнс не исключила прорыв ВС России в районе Харькова

    В разведке США предположили скорый прорыв ВС России в районе Харькова
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия добивается прогресса на поле боя с возможностью тактических прорывов на линии фронта в районе Донецка и Харькова, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

    Хейнс заявила, что США видят сдвиг на поле боя в пользу России и ожидают скорых тактических прорывов ВС России, передает ТАСС.

    По ее словам, российские войска добиваются успеха в том числе благодаря поставкам из Китая компонентов и материалов двойного назначения. Хейнс также полагает, что именно этот фактор «ускорил восстановление военной мощи России» после «дорогостоящего» начала СВО.

    Ранее украинские командиры заявили, что сценарий поражения Киева становится все более вероятным, несмотря на помощь США, Украина потеряет весь Донбасс уже осенью.

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    2 мая 2024, 14:23 • Новости дня
    Макрон не исключил отправки французских войск на Украину
    Макрон не исключил отправки французских войск на Украину
    @ Lorenz Huter/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Французский президент Эмманюэль Макрон журналу The Economist в очередной раз заявил, что не исключает отправку военнослужащих на Украину.

    По его словам, во Франции не могут исключать ничего, так как страна «противостоит тому, кто не исключает ничего», передает ТАСС.

    Также Макрон допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева в случае, если российские военные прорвут линию фронта.

    Ранее Макрон призвал к дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие.

    После этого Макрон заявил о намерении укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы тот призвал российского лидера Владимира Путина завершить конфликт на Украине.

    Агентство Bloomberg сообщало, что призывы французского президента Эммануэля Макрона увеличить военную помощь Киеву звучат неуклюже на фоне его колебаний между миротворцем и провокатором.

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    3 мая 2024, 10:44 • Новости дня
    В украинской разведке завели речь о мирных переговорах
    В украинской разведке завели речь о мирных переговорах
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Киев не может выиграть вооруженный конфликт исключительно на поле боя, мирные переговоры станут условием для окончания боевых действий, заявил журналу The Economist замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

    По его словам, в ГУР «не видят возможности» для прекращения конфликта военным путем, даже если бы Украине «удалось отбросить ВС России к границам», передает ТАСС.

    Скибицкий отметил, такие конфликты могут закончиться только договоренностями, которые могут начаться не раньше второй половины 2025 года.

    Также представитель ГУР заявил, что российские военные в итоге возьмут Часов Яр в ДНР, а также признал, что ВС России действуют как «единый организм с четким планом и под единым командованием».

    Ранее украинский обозреватель Кирилл Сазонов сообщил, что ситуация в Часовом Яре на подконтрольной Киеву территории ДНР тяжелая, ближайшие две недели станут очень трудными для ВСУ, которые пытаются удержать город.

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    2 мая 2024, 15:19 • Новости дня
    Советник главы ДНР рассказал о значении взятия Бердычей

    Советник главы ДНР рассказал, к чему привело взятие Бердычей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Освобождение села Бердычи под Авдеевкой расширяет плацдарм российских войск и позволит усилить огневое давление на дорогу, ведущую к Покровску, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    Он добавил, что Покровск – самый крупный и ближайший к ДНР хаб ВСУ, передает ТАСС.

    По его словам, взятие Бердычей также несколько усложнит логистику для оставшейся на этом направлении группировки украинских войск.

    Ранее об освобождении Бердычей сообщали в Минобороны РФ.

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    2 мая 2024, 17:19 • Новости дня
    В Германии решили сэкономить на выплатах украинским беженцам

    Глава МВД Баварии Херрманн предложил уменьшить выплаты украинским беженцам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн предложил изменить механизм выплаты пособий беженцам с Украины, что позволило бы Германии экономить 840 млн евро в год.

    Инициатива Херрманна заключается в том, чтобы украинские беженцы получали помощь по закону о пособиях просителям убежища, что примерно на 18% меньше текущих выплат, передает «Московский комсомолец».

    Сейчас беженцы с Украины получают пособие Burgergeld для безработных наравне с другими гражданами Германии. Размер выплаты в расчете на одного одинокого взрослого составляет 563 евро в месяц.

    По новому закону о пособиях одинокий проситель убежища будет иметь право на 460 евро в месяц. С учетом 700 тыс. украинских беженцев, экономия может достигнуть 70 млн евро в месяц, или 840 млн евро в год.

    Члены Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также часть Свободной демократической партии поддержали предложение Херрманна, «Зеленые» и Социально–демократическая партия Германии выступили против.

    Ранее стало известно о намерении стран ЕС ужесточить политику в отношении украинских мигрантов.

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    2 мая 2024, 19:07 • Новости дня
    Эксперт оценил роль Коломойского, Турчинова и Авакова в трагедии 2 мая в Одессе

    Политолог Скачко: Трагедия 2 мая в Одессе позволила украинским политикам укрепить свою власть

    Эксперт оценил роль Коломойского, Турчинова и Авакова в трагедии 2 мая в Одессе
    @ REUTERS/Yevgeny Volokin

    Tекст: Евгений Поздняков

    Многие украинские политики использовали трагедию 2 мая в Одессе для того, чтобы укрепить свои позиции во власти, а некоторые вскоре и вовсе пошли на повышение. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал виновных в поджоге Дома профсоюзов в Одессе.

    «Нет никаких сомнений в том, что все люди, названные Медведчуком, причастны к организации трагедии в Одессе. В преступлении был заинтересован Коломойский, который внесен в российский реестр террористов и экстремистов. Олигарх хотел усилить свое влияние на юго-востоке страны и не жалел никаких средств на то, чтобы достичь своих целей даже таким ужасающим способом», – считает украинский политолог Владимир Скачко.

    «Разумеется, столь масштабная операция не могла обойтись и без поддержки силовых структур. Поэтому глава МВД Арсен Аваков и руководитель СБУ Валентин Наливайченко тоже были привлечены к организации. Не могли пройти мимо и другие горе-политики: Андрей Парубий и Александр Турчинов надеялись с помощью трагедии закрепиться в иерархии власти», – отмечает собеседник.

    «Их чаяния были не напрасны. Для постмайданных управленцев основным критерием при отборе кадров стал принцип «окровавленных рук». Если ты участвовал в преступлениях во благо «демократии», будь добр – прими, скажем, депутатский мандат. В этом плане крайне показательна судьба Игоря Палицы, бывшей правой руки Коломойского», – подчеркивает эксперт.

    «Он также помогал организовывать трагедию в Одессе, за что и был награжден должностью губернатора. Разумеется, 2 мая 2014 года все перечисленные люди не стреляли и не поджигали самостоятельно. Однако именно они создали условия для оголтелых националистов, приближая трагедию Украины», – уточняет он.

    «Вполне возможно, что рано или поздно западные партнеры офиса Зеленского озаботятся репутацией поддерживаемого ими правительства и заставят местных политиков начать полноценное расследование трагедии. Но верится в это с трудом. Поэтому добиться справедливости в этом вопросе сможет только Россия», – резюмирует Скачко.

    Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал виновных в поджоге Дома профсоюзов в Одессе. В интервью ТАСС он сообщил, что трагедия была спланирована Александром Турчиновым (на тот момент исполняющим обязанности президента Украины). Именно под его руководством за десять дней до 2 мая прошло совещание по подготовке массового убийства противников госпереворота.

    На заседании также присутствовали глава МВД Арсен Аваков, руководитель СБУ Валентин Наливайченко и секретарь СНБО Андрей Парубий. К консультациям был привлечен и Игорь Коломойский, занимавший пост главы Днепропетровской ОГА. Помимо них, доставку радикалов к месту событий обеспечивал и Игорь Палица, позже назначенный на должность губернатора Одесской области.

    «Этими преступниками управляли внешние силы, которые до сих пор управляют Украиной сегодня уже режимом Зеленского, именно эти силы и не дают украинскому конфликту угаснуть, поскольку кровно заинтересованы в нем. Коллективный Запад, в первую очередь США, ввел насилие и убийство оппонентов как норму политического процесса», – подчеркнул Медведчук.

    При этом он уверен в том, что суд над виновными в сожжении людей «обязательно будет». По его мнению, это мероприятие станет открытым и будет проходить в месте трагедии – в Одессе. Заседание станет показательным, о нем узнает весь мир, а «священный долг» очиститься от этих преступников будет исполнен Россией.

    В Москве заявления Медведчука назвали крайне важными. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что глава движения «Другая Украина» видел события 2014 года «изнутри», что заставляет относиться к его словам со всей серьезностью. Он также назвал «абсолютно недопустимым и позорным» тот факт, что виновные в преступлении люди до сих пор не понесли заслуженного наказания.

    В том, что возмездие рано или поздно настигнет всех причастных к трагедии, уверена и официальный представитель МИД Мария Захарова. Она также выразила надежду на то, что Одесса в будущем сумеет сбросить иго действующей власти и стать свободным городом, где в согласии будут жить люди разных национальностей.

    В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник обратил внимание на то, что организаторы теракта в «Крокусе» и виновные в бойне в Одессе придерживались одного и того же подхода. Его также возмутил тот факт, что за прошедшие десять лет власти Украины не сделали ничего для поимки «чудовищ, сжигавших людей и добивавших раненых».

    Газета ВЗГЛЯД в подробностях вспоминала трагедию 2 мая 2014 года. Эксперты уверены, что жители Одессы до сих пор надеются на торжество справедливости в отношении всех виновных.

    Коментарии (3)
    3 мая 2024, 08:29 • Новости дня
    Украинские СМИ: Макрон не присылает войска и не спешит с визитом в Киев
    Украинские СМИ: Макрон не присылает войска и не спешит с визитом в Киев
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Французский президент Эммануэль Макрон вопреки собственным заявлениям не присылает войска на Украину, несмотря на совершаемые российскими военными успехи, пишет украинское издание «Страна».

    Отмечается, что вопрос об отправке западных войск на Украину все же безнадежно завис из-за отсутствия консенсуса в НАТО – данную идею не поддерживают Британия, Германия, США и Италия, передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что большинство западных стран против этой идеи из-за угрозы ядерной войны в случае прямого столкновения НАТО и России.

    Кроме того, по данным украинского СМИ, Макрон не торопится посетить Киев, хотя его визит планировался в начале февраля.

    Накануне Макрон снова не исключил отправку французских войск на Украину. Представитель МИД России Мария Захарова предположила, что высказывания Макрона о вероятной отправке войск на Украину «как-то связаны с днями недели».

    Коментарии (11)
    3 мая 2024, 12:13 • Новости дня
    Медведев нашел тройную пользу для России от швейцарской «мирной конференции»

    Зампред Совбеза Медведев нашел тройную пользу для России от швейцарской «мирной конференции»

    Медведев нашел тройную пользу для России от швейцарской «мирной конференции»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запланированная в Швейцарии «мирная конференция» принесет России тройную пользу, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что конференция станет очередным свидетельством краха «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского.

    Также политик отметил, что саммит может стать «зримым доказательством полнейшей импотенции западных элит» касательно вопроса о прекращении военного конфликта.

    Кроме того, Медведев указал на то, что конференция позволит ВС России и дальше без помех продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов.

    Ранее в российском посольстве в Швейцарии заявили, что проведение так называемой мирной конференции является продавливанием киевской «формулы мира», представляющей собой набор ультиматумов, запуск мирного процесса по Украине не имеет никакого смысла без участия России.

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    Запад ради воровства вступил в конфликт с миллионами российских избирателей

    В ЕС обсуждается вопрос непризнания результатов президентских выборов в России 2024 года в ситуации, когда сами россияне сочли их легитимными. Тем самым Запад не только открыто игнорирует избирательные права граждан РФ, но и создает предпосылки для кражи российских активов, считают эксперты. Подробности

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    Украинская коррупция ускорила отступление ВСУ

    Российские войска продолжают успешное продвижение в ДНР на нескольких участках фронта. Западные СМИ объясняют этот успех развалом украинских инженерных войск, из-за чего ВСУ приходится отступать на неподготовленные позиции. Так ли это на самом деле и как в нынешних условиях противник намерен выстраивать оборону в регионе? Подробности

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    «Путь в Европу» стал для Прибалтики «дорогой в никуда»

    В Латвии сбежали со своих постов руководители госпредприятия, строящего железнодорожную магистраль Rail Baltica. Это очередное доказательство того, что амбициозный проект ЕС близок к краху. Среди причин этого не только прибалтийская коррупция: в США на самом деле не верят, что Россия готовится атаковать Литву, Латвию или Эстонию. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Макрон опять угрожает России

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исполнит свою угрозу об отправке войск на Украину, но при соблюдении двух условий. Во-первых, Украина должна попросить. Во-вторых, Россия должна прорвать фронт. Как относиться к таким угрозам?

    • Бомба в космосе и шоу в Совбезе

      США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: постпред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

    • Битва за Молдавию

      Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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