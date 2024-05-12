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    12 мая 2024, 19:30 • В мире

    Германия подставляет Польшу и Румынию под российские ракеты

    Сенатор Долгов назвал суицидальной идею Бундестага защищать Украину средствами ПВО с приграничных стран

    Германия подставляет Польшу и Румынию под российские ракеты
    @ Adam Waroawa/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские войска начали активное продвижение в Харьковской области. США и Британия выразили серьезную обеспокоенность происходящим, а в германском Бундестаге даже заговорили об идее защищать Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии. Чем грозит Европе реализация этой идеи? Насколько эффективно государства НАТО смогут отражать российские удары по Украине со своих территорий?

    Запад крайне обеспокоен наступлением российских военных на харьковском направлении. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, «в ближайшие недели Россия увеличит интенсивность огня» и нарастит количество войск на этом участке фронта. Вместе с тем он добавил, что верит в ВСУ, и в то, что они сдержат натиск.

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также заявил, что продвижение российских войск в Харьковской области «чрезвычайно опасно», и тоже выразил надежду на то, что ВСУ смогут удержать нынешние позиции.

    «Ежедневно происходит более 30 столкновений, это крайне тяжело», – заявил, в свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский.

    «Вероятно, ближайшие недели станут очень мрачными событиями для украинских сухопутных войск», – считает Мик Райан, австралийский генерал в отставке, научный сотрудник сиднейского Института Лоуи. «Если украинцы решат удержать позиции любой ценой, они потеряют большую часть своей тающей на глазах армии», – приводит его слова The New York Times.

    В воскресенье Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину украинской обороны и «освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области».

    На этом фоне в Европе заговорили о принципиально большем вовлечении стран НАТО в конфликт. Так, в германском Бундестаге некоторые члены правящей коалиции и оппозиционных партий поддержали идею о том, чтобы вооруженные силы европейских государств НАТО защищали воздушное пространство над западной Украиной с помощью средств ПВО, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    «Защита воздушного пространства над Украиной с территории Польши и Румынии не должна исключаться в долгосрочной перспективе», – заявил Антон Хофрайтер, председатель комитета по европейским делам, член партии «Союз 90/Зеленые».

    Агнешка Брюггер, коллега Хофрайтера по партии, также заявила, что было бы правильно «разместить системы ПВО на границах соседних стран, чтобы можно было защитить и западные части Украины».

    Родерик Кизеветтер из Христианско-демократического союза (ХДС) указал, что западные страны могут сбивать российские беспилотные летательные аппараты. «Это облегчило бы нагрузку на украинскую ПВО и позволило бы ей защитить фронт», – сказал Кизеветтер, сравнив это с ситуацией, когда США и другие западные страны защищали воздушное пространство Израиля, не становясь при этом стороной конфликта.

    Маркус Фабер из «Свободной демократической партии (СвДП)» также согласился с тем, что «воздушное пространство над приграничными регионами Украины» может быть «защищено средствами ПВО с территории НАТО».

    Ранее Нико Ланге, аналитик Мюнхенской конференции по безопасности, и генерал-лейтенант Генрих Браусс, бывший заместитель генсека НАТО, предлагали сбивать российские ракеты над приграничными районами Украины с территории Польши и Румынии. Польские официальные лица также упоминали о такой возможности, но никаких конкретных решений представлено не было. По оценкам аналитиков, европейские ПВО могли бы прикрыть зону от границы на 70 км вглубь украинской территории.

    «Ну что ж, обращаясь к Польше и Румынии, можно сказать: добро пожаловать в клуб самоубийц, если они согласятся на такую идею Бундестага.

    Я напомню, недавно президент Владимир Путин заявил: Москва будет учитывать, что истребители F-16, которые страны НАТО поставят Украине, могут быть носителями ядерного оружия. Это значит, что мы будем иметь право бить и по аэродромам, откуда они взлетают. Собственно, та же ситуация и со средствами ПВО в граничащих с Украиной странах», – подчеркивает Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    «Посмотрим, насколько сильны суицидальные настроения в политическом и деловом истеблишменте Польши и Румынии. Что касается общественности, то, я думаю, антивоенные настроения там уже достаточно популярны. В Европе много разумных людей, которые, конечно, не хотят никакой конфронтации и тем более – прямого столкновения с Россией. Растет и усталость от помощи Киеву. Настроения в общественных кругах меняются не в пользу западных политиков, не в пользу Киева», – считает сенатор.

    В идее защищать Украину средствами ПВО из других стран немного практического смысла, замечает Александр Артамонов, военный и международный обозреватель, специалист по армиям НАТО.

    «ВС РФ может использовать для ударов ракеты ОТК «Искандер», перехват которых эффективен менее, чем на 50%. Кроме того, эти условия определяют очень небольшую номенклатуру ЗРК. Искусственный интеллект ЗРК рассматривает центром защиты штабной пункт комплекса, от которого на некотором расстоянии разнесены пусковые установки. При удалении объекта защиты на несколько десятков километров от центра ЗРК эффективность работы сильно снижается», – указал он.

    «ЗРК работают по принципу 360 градусного обзора. У ЗРК Patriot на одном центре может быть 4–6 батарей. Соответственно, для него именно штаб, расположенный, допустим, в Польше, является главным объектом безопасности. А теперь представьте себе, что объект защиты находится на территории Украины – на периферии этой сферы диаметром несколько десятков километров. Сколько времени будет у ЗРК, чтобы увидеть, рассчитать траекторию и перехватить ракету, летящую с противоположной стороны?», – отметил эксперт.

    «Кроме того, наши крылатые ракеты могут идти с эффектом маневрирования для работы против противоракет. Это также затруднит их перехват.

    У ВС РФ есть крылатые ракеты категории «Х», которые летят на кромке радара, то есть буквально на сверхнизкой высоте – около 60 метров, и для радаров они почти недоступны. Также, мы можем отправить для атаки рой беспилотников – несколько десятков штук. Непонятно, как из будут перехватывать НАТОвские ПВО», – детализировал аналитик.

    «Плюс, у нас есть гиперзвуковые ракеты. А на гиперзвуке западные ЗРК не работают. У них скорость перехвата 2–3 Маха, а у нас гиперзвук начинается с 4,5–5 Махов. А «Кинжал» вообще летит со скоростью 7–8 махов. Таким образом, западным специалистам останется просто констатировать, что кто-то совершил удар по цели по территории Украины, якобы защищаемой ПВО НАТО. Особенно, если мы будем проводить волновые и комбинированные атаки – беспилотниками, гиперзвуком, ракет обычного типа: и баллистическими, и одновременно крылатыми», – заметил специалист.

    «Добавлю еще, что у нас есть объемно-детонирующие авиабомбы (ОДАБ), которые мы практически нигде не применяем. ОДАБ, в принципе, то же самое, что тактическое ядерное оружие, только без радиационного эффекта. То есть, это страшное оружие, но оно не запрещено ни одной конвенцией. Там очень специфический способ детонации: сначала по земле разливается тяжелый газ, который проникает в любую щель, а потом идет подрыв всего этого газового облака. Температура этого пламени – три тысячи градусов, она в три раза превышает температуру в крематории», – резюмировал Артамонов.

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