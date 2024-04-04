НАТО достигло пенсионного возраста

75-летний юбилей НАТО заставляет задуматься о будущем альянса

Tекст: Андрей Резчиков

В четверг НАТО отмечает свое 75-летие. Торжества по поводу круглой даты проходят в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Кроме того, этому событию уделят внимание на предстоящем 9–11 июля саммите в Вашингтоне, где в 1949 году был подписан учредительный договор.

Если изначально в 1950-х годах в альянс входило 12 стран, то теперь в нем состоит 32 государства. Всего за свою историю блок расширялся девять раз. Последними присоединились Финляндия и Швеция, которые отказались от нейтрального статуса после начала российской специальной военной операции на Украине.

НАТО создавалось для противодействия Советскому Союзу и, позднее, странам – участницам Организации Варшавского договора (ОВД, с 1955 года). После прекращения действия ОВД и распада СССР альянс сосредоточился на противодействии России, которая как минимум четыре раза – в 1954, 1983, 1991 и 2002 годах – рассматривала возможность вступления в альянс. Москва рассчитывала построить единую систему безопасности в Евразии. Президент России Владимир Путин рассказывал, что поднимал этот вопрос в своих беседах с президентом США Биллом Клинтоном, но получил отказ.

Альянс обязался не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев – бывших участников ОВД (присоединились к НАТО в 1999 году). Это следовало из основополагающего акта Россия–НАТО 1997 года. Но продвижение военной инфраструктуры альянса на Восток стало главной проблемой в отношениях между РФ и НАТО. В итоге это вылилось в отказ НАТО дать гарантии безопасности России, которая была вынуждена начать спецоперацию.

Североатлантический альянс не участвовал в военных действиях до лета 1992 года, когда началась операция «Морской монитор» за контролем соблюдения санкций ООН в отношении Югославии. А первое официальное применение военной силы произошло в августе 1995 года с началом операции «Обдуманная сила» для уничтожения военных и гражданских объектов в Югославии.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, НАТО, «этому рудиментарному инструменту коллективного Запада, не место в формирующемся многополярном мире». Сегодня в отношениях с Россией Североатлантический блок «вернулся к установкам холодной войны».

«В его доктринальных документах наша страна объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой». Идет активное наращивание военного потенциала на «восточном фланге». Проводятся беспрецедентные по масштабу учения с отработкой боевых действий против России. Они этого уже и не скрывают», – отметила Захарова.

По ее словам, Вашингтон и его союзники ведут с Россией «гибридную войну с помощью Украины, безоговорочно вливают миллиарды долларов в поддержку неонацистского террористического режима Зеленского». «В качестве резюме можно констатировать, что, несмотря на юбилейную дату, отмечать нечего. История альянса полна агрессивных авантюр, которые принесли многим народам войны и разрушения ради процветания «золотого миллиарда» с его сомнительными ценностями», – считает Захарова.

В экспертной среде уверены, что НАТО не удастся нанести России «стратегическое поражение» на поле боя, и по итогам СВО альянс претерпит изменения.

«У НАТО не будет возможностей расширения за счет той территории, которая сейчас называется Украиной. Мы не допустим этого через решение задач в рамках СВО. Мы прекрасно понимаем, что страны НАТО неофициально участвуют в войне против России на Украине, поэтому любой сценарий географического расширения НАТО противоречит базовым интересам безопасности нашей страны», – пояснил Константин Долгов, сенатор, экс-зампостпреда РФ при ООН.

Собеседник не исключает, что НАТО даже после завершения СВО продолжит расширяться, но не за счет территории Украины. «Но в целом НАТО – это инструмент возвращения к однополярному миру, что противоречит интересам большинства стран мира. Поэтому военные возможности организации в будущем сократятся», – отметил Долгов.

«Еще в 1990-х мое пожелание заключалось в том, чтобы блок НАТО самораспустился... Когда распался Советский Союз и самораспустился Варшавский договор, НАТО сидело без дела. До 50 лет отроду альянс по большому счету не занимался военными действиями, после чего решил отметить свой полувековой юбилей войной против Югославии, а потом понеслось – сорвало резьбу и начались военные авантюры», – напоминает Андрей Климов, зампредседателя сенатского комитета по международным делам.

Сейчас НАТО пытается реализовать свою миссию и разгромить Россию на поле боя, но «уже ломает о нас зубы, а дальше начнется процесс, который мог, но не состоялся еще в 1990-е годы».

«Также они часто говорят о том, что военная победа России станет финальным ударом по репутации НАТО. Но мы проводим СВО не для того, чтобы победить НАТО, а чтобы обеспечить свою безопасность. В декабре 2021 года мы предлагали им вывести свою военную инфраструктуру к границам 1997 года, но они же отвергли наше предложение. Поэтому наша цель – защита безопасности России всеми доступными способами с учетом наших национальных интересов», – напомнил Климов.

При этом НАТО вряд ли развалится в ближайшее время. Как прогнозирует Долгов, даже в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США осенью этого года альянс сохранится. «Да, будут внесены коррективы в оказание финансовой поддержки киевскому режиму и роли НАТО в военной конфронтации с Россией. Но у Трампа другие приоритеты», – полагает собеседник.

С другой стороны, развал НАТО возможен при условии появления устойчивой международной архитектуры безопасности за пределами альянса. «Вот тогда центробежные тенденции внутри самого НАТО резко усилятся. Целый ряд стран понимают, что у них нет голоса внутри НАТО и что их заставляют платить за те рискованные мероприятия, которые не имеют никакого отношения к их национальным интересам и безопасности», – напомнил сенатор.

Однако в экспертной среде звучат и другие мнения. «Я бы не делал ставку на центробежные процессы внутри НАТО, несмотря на то что в альянсе будет какой-то вызов, связанный с Трампом. Коллективный Запад превращается в некое супергосударство, и НАТО является действующим мотором этого процесса», – считает Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ, политолог-американист.

Он отметил, что после присоединения к альянсу Финляндии и Швеции продолжаются разговоры о включении в НАТО Японии. «Я думаю, что тенденция создания суперблока все-таки победит... Мы видим, что Великобритания и Франция пытаются играть самостоятельную игру, но все это не будет достигать той степени, которая приведет к развалу блока. НАТО – будущее Запада», – уверен эксперт. Межуев подчеркивает, что появление у НАТО откровенных военных противников, которым является Россия, способствует усилению блока.

«Единственное, чего можно ожидать, это появление других претендентов на лидирующую роль после США, которым придется сдерживать Китай. У Америки есть проблемы на Ближнем Востоке, нельзя исключать ее столкновения с Ираном. Поэтому европейские страны будут действовать в большей степени самостоятельно, но в общих рамках увеличения военных бюджетов стран – членов НАТО. Все это будет развиваться в русле общеатлантической стратегии, как это происходило после Второй мировой войны и продолжается до сих пор», – считает Межуев.

«Формально НАТО никто распускать не будет, но специальная военная операция уже продемонстрировала, что европейская составляющая альянса нежизнеспособна... Де-факто организация существовала до тех пор, пока на выделяемые Вашингтоном средства ЕС мог давать некий важный продукт. На сегодняшний день все эти ресурсы исчерпаны. Поэтому в ЕС так много говорят про собственные европейские силы безопасности и про то, что они должны самостоятельно создавать фонд помощи Украине», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, в свои 75 лет НАТО оказалось в глубоком пенсионном возрасте, что стало очевидно после бегства из Афганистана. «НАТО было хорошо в постсоветский период, когда у них была вера в то, что один «Леопард» бьет сто российский танков. Но СВО доказала обратное и превратила НАТО в чемодан без ручки. Его пока не бросили по одной причине – это будет политическим самоубийством для той группы лиц, которая сегодня остается у власти на Западе», – уверен Дробницкий.