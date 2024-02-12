Финны заранее бегут от российских войск

Tекст: Станислав Лещенко

Все началось с того, что еще 2 февраля глава финского Центра гражданской службы Микко Рейонен сообщил, что только за два минувших дня 150 человек подали заявления о выходе из военного резерва. Финны, не желающие больше быть армейскими резервистами, попросили перевести их на гражданскую службу, не предполагающую ношения оружия.

После перехода на гражданскую службу резервистов нельзя уже будет привлекать к участию в военных операциях. Число поданных за два дня заявок оказалось сравнительно велико, если принять во внимание, что за весь январь их было 255.

Для понимания: в Финляндии действует система всеобщего военного призыва. По достижении восемнадцати лет примерно 80% молодых людей отправляются на службу. Тем, кому брать в руки оружие не позволяют убеждения, предлагают альтернативную службу: госпитали, спасатели и так далее. Отказ от прохождения и той, и другой службы карается тюремным заключением.

Служат призывники до года. После службы они переходят в военный резерв. Финские власти гордятся своей системой военного резерва: благодаря ей страна с численностью 5,5 млн человек и армией в 20 тысяч военнослужащих теоретически может выставить на поле боя 900 000 человек. И вот теперь выяснилось, что значительное число финнов в боевом резерве состоять не хотят.

Причину такого бегства из рядов резервистов долго искать не потребовалось. Дело в том, что на днях финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что намерен добиваться введения законодательных поправок, максимально затрудняющих возможность добровольного выхода из числа военных резервистов.

Министр считает выход из резерва «непатриотичным шагом, который ослабляет нашу обороноспособность». Хяккянен подчеркивает, что если жители Суоми будут выписываться из резервистов, то «наш восточный сосед может воспринимать это так, что финны сильно испугались».

И вот эти его слова – а вовсе не Россия – очень напугали многих из военнообязанных граждан страны. Даже председатель финской Ассоциации резервистов Кари Салминен подчеркнул, что не поддерживает полный запрет на выход из резерва. По его мнению, увольнение оттуда всегда должно быть возможно – например, по состоянию здоровья или в связи со сменой личных убеждений.

Не хотят воевать

А 5 февраля финские СМИ известили свою аудиторию о том, что стремительный выход военнообязанных из резерва продолжается. По информации руководителя Центра гражданской службы Микко Рейонена, буквально за три дня соответствующие заявки подали еще почти 630 человек. Рейонен прямо связал усилившееся бегство с высказываниями министра Хяккянена о запрете на выход из резерва. А 8 февраля финские СМИ сообщили, что с начала месяца уже свыше тысячи человек пожелали покинуть резерв – и отток не думает прекращаться.

Власти засуетились. Антти Хяккянен отрекся от своих слов о необходимости предотвратить бегство резервистов из армии.

Министр обороны написал в своем блоге, что «неудачно выразился» – и его неправильно поняли. В то же время Хяккянен подчеркнул: «Национальная оборона Финляндии является предметом оживленных дебатов, и это хорошо. Россия представляет военную угрозу для европейских стран, и все мы в НАТО должны укреплять собственную оборону». По словам министра, «предстоит проделать большую работу по всем направлениям как внутри страны, так и за рубежом», чтобы наладить «оборонную архитектуру».

Министр прибег к патетике, подчеркнув, что основой этой самой «архитектуры» является именно резервист. «Закрепленная в конституции обязанность государственной обороны рассматривается как основа общества в целом, на которой строятся другие права. Баланс прав и обязанностей – основа хорошего общества», – внушает Хяккянен. Он предупредил, что Минобороны готовит повышение возрастного ценза для резервистов и намерено добиваться «предоставления все большему числу людей возможности проходить военную службу». В то же время патетические слова помогают не всегда – и сам же министр это признает. Он напоминает, что нынешний исход из резерва не первый.





Впервые о возможности войны с Россией в Суоми заговорили вовсе не сейчас, а еще в 2014 году, сразу после воссоединения РФ с Крымом. Тогда сразу около тысячи резервистов предпочли уволиться – не обращая внимания на негодование тогдашнего министра обороны Юсси Ниинисте. «В 2022 году полномасштабное вторжение России на Украину создало новую волну выходов из резерва: почти 4000 финнов перешли с военной службы на гражданскую службу. Их число все еще невелико по сравнению с общей численностью 900-тысячного резерва, и это не повлияет на оборону Финляндии. Но на заднем плане прослеживается тенденция, что когда ситуация с безопасностью ухудшится, начнется волна отставок», – беспокоится Хяккянен.

Разгон панических настроений



Каковы мотивы тех финнов, которые сейчас спешно выписываются из резерва? Издание Helsingin Sanomat пообщалось с молодым человеком по имени Кейо Катайнен – и он досконально объяснил причину, по которой не желает числиться в списках резервистов. 21-летний Катайнен поведал, что начал свою военную службу в начале 2022 года. Юноша вспоминает, что сначала не испытывал никаких опасений в связи со службой, но все изменилось 24 февраля, с началом российской СВО на Украине.

«Мы в бригаде начали думать: подождите минутку, война может прийти и сюда, и тогда нам придется отправиться на фронт. Эта мысль не давала мне покоя до конца моей военной службы». Катайнен начал саботировать службу. «Я старался избегать "настоящей" военной подготовки, потому что мысль об этом вызывала у меня некоторую тревогу», – говорит он.

Катайнен, по его словам, внимательно отслеживает атмосферу в финском обществе – и его очень обеспокоило то, что финнам стараются внушить милитаристские настроения. Он говорит, что «поддерживает Украину на моральном уровне», но идти воевать категорически не согласен. К моменту вступления Суоми в НАТО юноша подал заявку о выходе из военного резерва. Он уверен, что «принял правильное решение и ни разу не пожалел об этом».

Наверняка что-то подобное могли бы высказать и остальные бывшие резервисты – они отчетливо ощутили, как в воздухе запахло жареным, но не желают становиться пушечным мясом. И этих людей не проймешь увещеваниями и воззваниями к «долгу» – некоторые уже обвиняют экс-резервистов в нарушении присяги.

Если жить внутри финского информационного пространства, то есть все поводы для того, чтобы напугаться. В декабре прошлого года Финляндия и США подписали договор о военном сотрудничестве – Вашингтону он понадобился, помимо стандартных обязательств, сделанных Хельсинки при вступлении в НАТО. Что означает этот документ? Он дает американцам свободный доступ к финским военным базам, транспортным артериям и объектам инфраструктуры. Другими словами, янки намерены вольготно устроиться на финской территории – и уже это делают.

Недавно в Финляндии состоялся первый тур президентских выборов – и в ходе дебатов дискутировалась возможность размещения в Суоми иностранного ядерного оружия.

«Финны, конечно, уже и не помнят, что когда страну быстренько пропихнули в НАТО, то им на голубом глазу говорили, что ни о каком ядерном оружии в стране, конечно же, речи быть не может», – пишет проживающий в Суоми публицист Александр Коммари. А министр обороны Антти Хяккянен утверждает, что Финляндия нуждается в как можно большем количестве оружия: не только для того, чтобы снабжать им Украину, но и для обеспечения собственной безопасности. Поэтому, по его словам, государству необходимо пополнить запасы боеприпасов, приобрести орудия, танки и многое другое.

Министр призывает вспомнить события советско-финской войны 1939-1940 годов – по его мнению, Финляндия снова может вступить в вооруженный конфликт с коварным восточным соседом. Финская пресса публикует статьи с заголовками вроде «Если бы был авиаудар по Хельсинки, знаете ли вы, куда бы вы пошли искать укрытия?». На важнейших предприятиях страны составляются списки критически необходимых работников, которые не подлежат призыву в случае тотальной мобилизации. Так стоит ли удивляться тому, что в рядах резервистов ширится паника?