Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.5 комментариев
Польский генерал исключил возможность военного конфликта России и НАТО в 2025 году
Конвенциональная война между блоком НАТО и Россией в 2025 году невозможна, заявил советник министра обороны Польши генерал Мечислав Бенек.
По его словам, он исключил возможность конвенциональной войны между Россией и НАТО в 2025 году, но другие формы войны могут сейчас усилиться, передает ТАСС. Бенек добавил, что военные действия на Украине, могут перейти в действия на территории Молдавии, поэтому Польша «должна укреплять свои оборонительные системы».
Генерал заявил также, что проводимые в Европе маневры НАТО Steadfast Defender 2024 «должны показать» России, что страны альянса – «в готовности».
Ранее польский генерал Леон Коморницкий заявил, что сложная ситуация на фронте поставила Украину и Запад в критическое положение.