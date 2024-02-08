Польский генерал исключил возможность военного конфликта России и НАТО в 2025 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, он исключил возможность конвенциональной войны между Россией и НАТО в 2025 году, но другие формы войны могут сейчас усилиться, передает ТАСС. Бенек добавил, что военные действия на Украине, могут перейти в действия на территории Молдавии, поэтому Польша «должна укреплять свои оборонительные системы».

Генерал заявил также, что проводимые в Европе маневры НАТО Steadfast Defender 2024 «должны показать» России, что страны альянса – «в готовности».

Ранее польский генерал Леон Коморницкий заявил, что сложная ситуация на фронте поставила Украину и Запад в критическое положение.