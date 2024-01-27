Польский генерал заявил о критическом положении Украины из-за проблем на фронте

Польский генерал Коморницкий: Украина оказалась в критическом положении из-за проблем на фронте

Tекст: Валерия Городецкая

«Украинская армия находится в критической ситуации, а вместе с ней и Запад. Именно так необходимо это оценивать. <...> Запад также несет ответственность за то, что там творится», – заявил Коморницкий в интервью польскому изданию Onet, передает радио Sputnik.

Успехи Российской армии на поле боя негативно влияют на моральный дух украинских солдат, также у ВСУ имеются проблемы со снабжением техникой и боеприпасами, добавил генерал.

«Надежды сегодня нет, хотя ее быть и не должно», – резюмировал он.

Ранее в Минобороны ФРГ заявили о тупике на Украине.