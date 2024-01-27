Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
Польский генерал заявил о критическом положении Украины из-за проблем на фронте
Польский генерал Коморницкий: Украина оказалась в критическом положении из-за проблем на фронте
Сложная ситуация на фронте поставила Украину и Запад в критическое положение, заявил польский генерал Леон Коморницкий.
«Украинская армия находится в критической ситуации, а вместе с ней и Запад. Именно так необходимо это оценивать. <...> Запад также несет ответственность за то, что там творится», – заявил Коморницкий в интервью польскому изданию Onet, передает радио Sputnik.
Успехи Российской армии на поле боя негативно влияют на моральный дух украинских солдат, также у ВСУ имеются проблемы со снабжением техникой и боеприпасами, добавил генерал.
«Надежды сегодня нет, хотя ее быть и не должно», – резюмировал он.
Ранее в Минобороны ФРГ заявили о тупике на Украине.