Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.4 комментария
Гидрометцентр: В Москве установится переменная облачность
В пятницу жителей столичного региона ожидает переменная облачность с кратковременными осадками и комфортная осенняя температура воздуха, говорится в прогнозе Гидрометцентра.
Днем 25 сентября в столице ожидается от 13 до 15 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Прогнозируется переменная облачность и местами небольшой дождь.
В ночь на субботу столбики термометров в городе могут опуститься до шести градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 754 миллиметров ртутного столба.
На территории Подмосковья в пятницу воздух прогреется от 12 до 17 градусов. В ночные часы температура в области может упасть до трех градусов тепла.
Ранее в Москве фиксировался штормовой ветер, из-за него в городе повалило дерево, которое убило мужчину.