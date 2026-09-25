Гидрометцентр: В Москве установится переменная облачность

Tекст: Алексей Дегтярёв

Днем 25 сентября в столице ожидается от 13 до 15 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Прогнозируется переменная облачность и местами небольшой дождь.

В ночь на субботу столбики термометров в городе могут опуститься до шести градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 754 миллиметров ртутного столба.

На территории Подмосковья в пятницу воздух прогреется от 12 до 17 градусов. В ночные часы температура в области может упасть до трех градусов тепла.

Ранее в Москве фиксировался штормовой ветер, из-за него в городе повалило дерево, которое убило мужчину.