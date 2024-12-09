Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.0 комментариев
Победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» наградили в «Машуке»
В Центре знаний «Машук» наградили 36 победителей конкурса «Моя страна – моя Россия»
Церемония награждения победителей ХХI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» прошла в Центре знаний «Машук», призы за лучшие проекты получили 36 авторов.
В Центре знаний «Машук» 6 декабря 2024 года состоялась торжественная церемония награждения победителей ХХI сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».
Конкурс является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей» и направлен на раскрытие социально-экономического потенциала российских территорий.
В финальный этап конкурса прошли 170 участников, из которых 36 стали победителями. Всего в проекте приняли участие более 55 тыс. человек из всех регионов России и девяти иностранных государств. Среди участников – молодые люди от 14 до 35 лет, представившие проекты в 12 номинациях.
Заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов отметил, что конкурс способствует развитию инициатив и поддержке внедрения их в региональные и федеральные программы. Он подчеркнул, что многие проекты становятся основой для привлечения инвестиций и создания рабочих мест.
Первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов также выразил надежду, что победители продолжат развивать свои идеи. Он подчеркнул, что в 2024 году конкурс привлек более 55 тыс. участников.
Работы участников оценивали 3 тыс. экспертов со всей страны. Председатель комитета Совфеда по науке Лилия Гумерова выразила благодарность экспертам за их вклад в выбор лучших проектов, которые будут поддержаны на высоком уровне.
Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» зародился в 2003 году в Рязани. За двадцать один год в нем участвовало более одного млн человек. Научный руководитель конкурса Лариса Пастухова подчеркнула значимость идеи объединения людей с целью улучшения условий жизни. Ежегодно Министерство науки и высшего образования поддерживает конкурс, способствуя прогрессу в различных отраслях.
Второй год подряд самой популярной номинацией остается «Моя педагогическая инициатива», в которой участвует более 17 тыс. человек. Поддержка в отдельных номинациях обеспечивается различными компаниями, включая «Большую Тройку» и T2. Партнерства способствуют развитию и поддержке передовых идей участников.
Победители получат гранты на реализацию проектов, стажировки, практики и дополнительные образовательные программы. Запись награждения доступна в сообществе конкурса «ВКонтакте». Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого».