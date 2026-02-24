Россиян призвали разработать инициативы для социально-экономического развития регионов

Tекст: Елизавета Шишкова

Россияне смогут разработать проекты и инициативы для социально-экономического развития регионов в рамках Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», который организует президентская платформа «Россия – страна возможностей». Авторы лучших идей получат денежные премии, путешествия по стране, дополнительные баллы к ЕГЭ, стажировки и предложения о трудоустройстве, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В 2026 году конкурс пройдет в 23-й раз и продолжит объединять активных граждан вокруг задач развития городов и сел России. В этом сезоне расширяется постконкурсное сопровождение, усиливается экспертная поддержка, а ключевая номинация приурочена к Году единства народов страны. Система социальных лифтов конкурса позволяет каждому участнику внести вклад в развитие своей малой родины.

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил: «За годы совместной работы конкурс объединил более 450 тыс. участников из всех регионов. Для многих стало внутренней потребностью преображать жизнь вокруг себя, реализовывать проекты для своего города и села. Уважение к традициям и общему историческому прошлому – основа единства народа и развития государства».

Экспертный совет конкурса возглавляет председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Она подчеркнула, что эксперты конкурса не только оценивают проекты, но и формируют высокие стандарты, сопровождают участников, а также информируют губернаторов о финалистах, чтобы молодые таланты получили шанс реализовать свои идеи.

В новом сезоне предусмотрено два основных направления – для участников от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет, а также специальная номинация «Сказки народов моей страны» для детей до 13 лет. Всего объявлено 12 номинаций: от воспитания и экологии до цифровизации, туризма, предпринимательства, территориального развития и сохранения культурного наследия.

Замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова рассказала, что в этом году расширился перечень вузов, засчитывающих победу в конкурсе как индивидуальное достижение. Это дает молодым людям шанс получить дополнительные баллы при поступлении и стать частью научно-образовательной среды страны.

Награждение победителей состоится осенью 2026 года, после чего финалисты смогут пройти постконкурсное сопровождение, включающее образовательные и экспертные мероприятия. Для участников номинации «Моя педагогическая инициатива» продолжением станет участие во Всероссийских педагогических чтениях, приуроченных ко Дню учителя.

Одним из центральных событий станет молодежный форум «Моя страна. Моя гордость. Моя малая родина», где финалисты и победители смогут доработать свои проекты и наладить межрегиональные связи. Проректор по цифровой трансформации РГГУ Дмитрий Гужеля выразил уверенность, что студенты вуза активно включатся в конкурс и станут его победителями.

Для победителей 14–17 лет в октябре пройдет обучение в проектной школе во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. Заявки на участие принимаются до 31 мая на сайте moyastrana.ru, а финалисты определятся по итогам экспертного отбора в июне.

Руководитель дирекции конкурса Дмитрий Турлаков отметил, что в прошлом сезоне на конкурс поступило более 74 тыс. заявок, а программа поддержки для финалистов будет расширена благодаря грантам и новым образовательным возможностям. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.