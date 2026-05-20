В Москве осудили изнасиловавших ребенка мужчин

Tекст: Алексей Дегтярёв

В июле прошлого года один из преступников познакомился с жертвой через мессенджер. Мужчина напоил школьницу алкоголем в центре столицы, совершил насилие и снял происходящее на видео, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Впоследствии злоумышленник отвез пострадавшую к своему сообщнику. Там мужчины заставили подростка употребить запрещенные вещества, после чего совершили групповое преступление против половой неприкосновенности.

«Приговором Савеловского районного суда города Москвы каждому из фигурантов назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – добавили в СК.

Преступников признали виновными по нескольким тяжким статьям. Среди них изнасилование, насильственные действия сексуального характера, незаконный оборот наркотиков и изготовление порнографических материалов.

