За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.4 комментария
Медведев предрек апокалипсис в случае войны России и НАТО
Возможный ответ России в случае агрессии НАТО будет асимметричным, для защиты территориальной целостности будут применены баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками, в результате наступит «тот самый пресловутый апокалипсис», заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале отреагировал на заявления европейских лидеров и других представителей натовских стран о том, что необходимо «быть готовыми к войне с Россией». Он напомнил, что «крайне опасная болтовня» об этом продолжается, хотя Москва не раз заявляла об отсутствии планов конфликта с НАТО и ЕС.
Эти заявления продолжаются, чтобы «оправдать многомиллиардные траты на опостылевшую бандеровскую Украину», заявил Медведев, пояснив, что гигантские деньги идут не на решение социальных задач, а на боевые действия в «чужой для налогоплательщиков умирающей стране».
При этом европейские начальники, по словам Медведева, цинично лгут своим гражданам. «Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдет по сценарию СВО», – пояснил он, добавив, что это будут боевые действия в окопах.
Огромный военный блок НАТО, население которого составляет почти 1 млрд человек, а их военный бюджет достигает 1,5 трлн долларов, напомнил Медведев. Военные потенциалы России и Североатлантического альянса несопоставимы, а потому у Москвы не останется выбора.
«Ответ будет асимметричным», – заявил Медведев. «И это и есть тот самый пресловутый апокалипсис. Конец всему», – добавил он.
Заместитель председателя Совета безопасности России призвал политиков на Западе сказать своим гражданам горькую правду, не держать их за безмозглых идиотов.
Медведев ранее заявлял, что украинская территория уменьшится до границ Львовской области, на это ориентируется бизнес из Европы.