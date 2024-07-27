NYT: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России

ВСУ в зоне СВО за неделю потеряли более 13,8 тыс. военных

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Северном направлении ВС РФ улучшили свои позиции и нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ, потерявшим более 1,3 тыс. военнослужащих, а также уничтожили пять боевых машин пехоты Bradley производства США и 24 автомобиля.

Отмечается, что на Западном направлении российские войска освободили населенные пункты Розовка ЛНР, Песчаное Нижнее Харьковской области и заняли более выгодные рубежи и позиции несколько населенных пунктов и уничтожили более 3,6 тыс. украинских военных, а также значительное количество бронетехники, включая танки Leopard немецкого производства.

Как указали в пресс-службе, на Южном направлении ВСУ потеряли более 4,6 тыс. военнослужащих и большое количество боевой техники. Российские подразделения освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка и улучшили свои позиции на линии фронта. В сообщении говорится, что Российская армия отразила шесть контратак противника, уничтожила шесть танков, 23 боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 44 автомобиля.

В Минобороны добавили, что на Центральном направлении ВС РФ нанесли поражение формированиям восьми соединений ВСУ, потерявшим более 2,5 тыс. военнослужащих, а также танки Abrams американского производства, 10 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и девять полевых складов боеприпасов.

В ведомстве подчеркнули, что на Восточном и Днепровском направлениях российские войска также успешно действовали, нанося поражение украинским формированиям и занимая более выгодные рубежи. Потери ВСУ на этих направлениях составили более 1,6 тыс. военнослужащих.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС России за неделю нанесли 33 удара высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и питающим их объектам энергетики.