Кому выгодно введение французских войск на Украину

Эксперты назвали возможные цели присутствия французских военных на Украине

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два возможных сценария размещения солдат, если их отправят на Украину. Об этом сообщает телеканал LCI. Среди вариантов – размещение войск вдоль Днепра или же их дислокация на границе с Белоруссией и вокруг Киева.

Он подчеркнул, что река исторически делила эти земли на две части: восточную и западную. Данная водная преграда представляет собой объект стратегического значения. Поэтому правильно выстроенные войска на берегу приобретают возможность наблюдать за скоплением войск другой стороны и более успешно вести оборону.

Также Арбаретье добавил, что Парижу не нужно образовывать непрерывную линию, а необходимо разместить отдельные отряды быстрого реагирования. «Это не будет провокацией. Это позволит нам заставить Россию пойти на переговоры, выступая с позиции равенства», – считает военный.

По его мнению, именно Эммануэль Макрон способен наиболее быстро отправить армию в зону конфликта, поскольку законы республики позволяют принимать ему данное решение в обход парламента. Это «выгодно» отличает Макрона от его ключевого соперника внутри ЕС – Олафа Шольца, которому для отправки войск бундесвера необходимо заручиться поддержкой в Бундестаге.

Об опасности ввода французских формирований на территорию Украины говорил и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Полный текст его заявления представлен на официальном сайте ведомства. Нарышкин уточнял, что для поддержки ВСУ Париж намерен отправить около 2 тыс. человек.

Однако французы опасаются, что такое число солдат не получится перебросить и расквартировать незаметно. Кроме того, Париж понимает, что все переброшенные бойцы станут легитимными целями для ударов ВС РФ. По данным Нарышкина, во Франции также опасаются возможного недовольства местных офицеров.

В Пятой Республике к заявлениям главы СВР отнеслись скептически. Так, министерство обороны страны в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована на территории России) назвало данные Нарышкина ложными. Но у украинских коллег Парижа на этот счет другое мнение. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что отправка европейской миссии в приграничные с Белоруссией районы страны действительно обсуждается, равно как и размещение войск на Западной Украине.

По его словам, данное решение позволит высвободить подразделения ВСУ для переброски в зону боевых действий. Он заметил, что Макрон серьезно настроен в отношении реализации этой задачи. При этом Париж намерен создать коалицию союзников, куда войдут Польша и страны Балтии. К ним не присоединится Германия, которая считает сложившуюся инициативу «ненужной эскалацией».

Также Макрон якобы хочет создать на Украине объединенную базу для тренировки военнослужащих и производства боеприпасов. Интересно, что на этом фоне представители офиса Зеленского выражают куда более сдержанную позицию. Так, глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью для итальянского издания La Stampa заявил, что глава Франции имеет в виду в первую очередь отправку военных инструкторов в зону конфликта.

«Когда Макрон говорил об отправке войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас», – подчеркнул он. Кулеба также отметил, что у ВСУ «достаточно имеющихся солдат», и местная армия нуждается не в бойцах НАТО, а в новых поставках боеприпасов.

Интересно и то, что еще 11 марта сам Владимир Зеленский использовал схожую риторику. По его словам, иностранные войска не нужны на украинской территории, однако он предложил подумать о техническом персонале, который мог бы приехать на Украину и помочь с ремонтом военной техники. Речь идет, в частности, о танках Leopard и артиллерийских установках Caesar, которые для ремонта отправляются обратно в Европу, передает «Коммерсант».

Таким образом, ситуация вокруг возможной отправки французских войск на Украину стала еще более запутанной. Большинство союзников Парижа по НАТО выступают против инициативы Макрона. В киевских кабинетах, похоже, от этой идеи тоже не в восторге из-за того, что она не будет поддержана в Раде. В итоге президент Франции может оказаться в специфическом положении «непрошенного гостя», а точнее – интервента.

В экспертном сообществе отмечают, что в реальности Франция не рассчитывает на полноценное вступление в конфликт, однако преследует две цели. Первая – создать видимость большей поддержки Украины, чем есть на самом деле, так как в этом вопросе Париж проигрывает многим союзникам по НАТО. Вторая цель – повысить ставки для Москвы в случае, если ВС России прицельно ударят по французским военным, где бы они ни находились.

«Правый берег Днепра, граница с Белоруссией и территории рядом с Киевом – это те регионы, где французским военным будет наиболее безопасно находиться в случае их отправки на Украину. Какого-то всплеска боевых действий здесь ждать не приходится. Из тревожного для Парижа – только возможность попадания их контингента под ракетный обстрел», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Важно понять, с какой именно целью Франция намеревается направить на Украину своих служащих. Мы слышали упоминания очень скромного контингента: всего лишь 2 тыс. человек. В контексте текущего конфликта это «капля в море». Коренного перевеса такими силами не обеспечить. Цель их присутствия исключительно политическая», – отмечает собеседник.

«Париж пытается продемонстрировать решимость западных государств в поддержке ВСУ.

С этой точки зрения размещение на севере страны также будет выглядеть логичным. Франция заявит о намерениях защитить Украину от внезапного движения ВС РФ с территории Белоруссии. Разумеется, о реалистичности такого сценария Франция не станет задумываться», – подчеркивает эксперт.

«Если бы речь шла о попытке реального воздействия на ситуацию, не думаю, что странам НАТО пришлось бы столь старательно анонсировать отправку своих войск на Украину. Провели бы все тайно и неожиданно. Пока мы имеем дело с неким ритуалом: приедут в Киев, постоят у Банковой, помашут флагом», – с иронией уточнил Онуфриенко.

Французы не будут размещать контингент на границе с Белоруссией, считает военный эксперт Александр Артамонов. «Более вероятно, что там будут дислоцированы поляки. Варшава уже готовит бронетанковое соединение численностью около 5 тыс. человек. Это подразделение по первому зову может выдвинуться на территорию Украины и быстро взять ее северные и западные рубежи под контроль. У Варшавы там свои интересы», – сказал он.

«Более реалистичным представляется размещение французского контингента вдоль Днепра. Иностранные войска встанут вдоль реки. Нападать на нашу армию они не собираются. Таким образом, Макрон хочет поставить Москву перед необходимостью либо атаковать силы Парижа, либо не делать этого и остаться на левом берегу», – отмечает собеседник.

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«Также не стоит забывать, что Днепр очень тяжело форсировать. В годы Великой Отечественной войны на его пересечение потребовалось очень много сил. Это является еще одной причиной для размещения иностранного контингента в этих местах. Кроме того, французские солдаты, вероятно, будут принимать участие и в боевых действиях, но неофициально. Для этой цели может быть использован спецназ республики», – подчеркивает он.

«Нельзя исключать и того, что войска Франции будут размещены в Молдавии. Макрон недавно заявлял, что должен гарантировать безопасность Кишинева. Введение туда армейского контингента позволит полностью контролировать страну. Ее расположение также позволяет силам Парижа находиться рядом с Одессой, а также с важными речными портами», – акцентирует эксперт.

«При реализации данного сценария европейцы закрепят за собой территорию правого берега Днепра с Киевом и портами на юге, что для нас крайне невыгодно. Также при реализации этого сценария будет потеряна и Молдавия. На мой взгляд, пока США заняты внутренними делами, страны ЕС начнут действовать так, будто бы они склоняются к разделу Украины. И России необходимо работать над предотвращением подобного сценария», – объяснил Артамонов.