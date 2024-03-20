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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    5 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    12 комментариев
    20 марта 2024, 12:07 • Новости дня

    Эксперт оценил данные о возможных локациях французских военных на Украине

    Военный аналитик Онуфриенко: Если французские войска попадут на Украину, их разместят в наиболее безопасных локациях

    Эксперт оценил данные о возможных локациях французских военных на Украине
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Французские войска вряд ли отправятся на передовую в зоне СВО. Скорее всего, их могут разместить на севере Украины, чтобы они контролировали границу с Белоруссией от якобы российской угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее во Франции предположили возможные места размещения контингента на территории Украины.

    «Правый берег Днепра, граница с Белоруссией и территории рядом с Киевом – это те регионы, где французским военным будет наиболее безопасно находиться в случае их отправки на Украину. Какого-то всплеска боевых действий здесь ждать не приходится. Из тревожного для Парижа – только возможность попадания их контингента под ракетный обстрел», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Важно понять, с какой именно целью Франция намеревается направить на Украину своих служащих. Мы слышали упоминания очень скромного контингента: всего лишь две тысячи человек. В контексте текущего конфликта это «капля в море». Коренного перевеса такими силами не обеспечить. Цель их присутствия исключительно политическая», – отмечает собеседник.

    «Париж пытается продемонстрировать решимость западных государств в поддержке ВСУ. С этой точки зрения размещение на севере страны также будет выглядеть логичным. Франция заявит о намерениях защитить Украину от внезапного движения ВС РФ с территории Белоруссии. Разумеется, о реалистичности такого сценария Франция не станет задумываться», – подчеркивает эксперт.

    «Если бы речь шла о попытке реального воздействия на ситуацию, не думаю, что странам НАТО пришлось бы столь старательно анонсировать отправку своих войск на Украину. Провели бы все тайно и неожиданно. Пока мы имеем дело с неким ритуалом: приедут в Киев, постоят у Банковой, помашут флагом», – сыронизировав, заключил Онуфриенко.

    Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два возможных сценария размещения солдат, если их отправят на Украину. Об этом сообщает телеканал LCI. По словам военного, первый вариант – дислокация контингента на правом берегу Днепра или на границе с Белоруссией, а второй – вокруг Киева.

    Он отметил, что Франция таким образом исполнит свою роль по защите Европы. Также Арбаретье добавил, что Парижу не нужно образовывать непрерывную линию, а необходимо разместить отдельные отряды быстрого реагирования. «Это не будет провокацией. Это позволит нам заставить Россию пойти на переговоры, выступая с позиции равенства», – считает бывший военный.

    Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Франция занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию. Сначала планируется послать порядка двух тысяч солдат, сообщается на сайте ведомства. При этом в Париже опасаются, что перебросить и расквартировать подразделение незаметно не получится и что оно станет целью для ударов Москвы.

    Министерство обороны Франции, в свою очередь, отрицает информацию о наличии военных республики на Украине и планах направить туда дополнительный контингент после заявлений директора СВР России, сообщает РИА «Новости».

    Вместе с тем до этого Эммануэль Макрон отмечал, что Парижу, вероятно, придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам. А начальник штаба сухопутных войск республики генерал Пьер Шилль подчеркнул, что армия ведет подготовку к «самым жестким» конфликтам.

    Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Макрон под отправкой войск якобы имел в виду инструкторов для ВСУ. «Когда Макрон говорил об отправке войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас», – передает его слова издание La Stampa.

    Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что французский контингент нужен Зеленскому для репрессий и подавления протестных настроений на Украине, сообщает в другом материале РИА «Новости». Он отметил, что иностранные войска необходимы украинскому руководству, чтобы удерживать свою власть на штыках.

    Напомним, президент России Владимир Путин сказал, что острая реакция Эммануэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с ее действиями в Африке. Кроме того, глава государства выразил уверенность, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя.

    19 марта 2024, 20:33 • Новости дня
    Названы места возможной дислокации французских войск на Украине
    Названы места возможной дислокации французских войск на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два сценария размещения солдат Франции, если их отправят на Украину.

    По его словам, первый – на правом берегу Днепра или на границе с Белоруссией, а второй – вокруг Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

    «Это не будет провокацией. Это позволит нам заставить Россию пойти на переговоры, выступая с позиции равенства», – считает бывший военный.

    Он отметил, что Франция таким образом исполнит свою роль по защите Европы. Также Арбаретье добавил, что Парижу не нужно образовывать непрерывную линию, а необходимо разместить отдельные отряды быстрого реагирования.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.

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    19 марта 2024, 17:47 • Новости дня
    СВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
    СВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию, сначала планируется послать порядка 2 тыс. военных, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Париж готовит отправку военных, сначала планируется отправить около 2 тыс. человек, при этом французские военные опасаются, что такое значительное число военных не получится перебросить и расквартировать незаметно, приводятся слова Нарышкина в публикации на сайте СВР.

    Это подразделение, опасаются военные Франции, может стать легитимной приоритетной мишенью для атак со стороны Вооруженных сил России.

    Также в военном руководстве Франции встревожены возможным недовольством среди офицерского состава среднего звена, уже наблюдаются проблемы с поиском «добровольцев» для ротации и замены «выбывших» на украинском театре военных действий.

    Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что армия страны готовится к «самым жестким» конфликтам. До этого президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции придется «провести операции» на Украине.

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    19 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    В МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024

    МОК: В Олимпиаде-2024 могут принять участие 55 российских спортсменов

    В МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в Париже, могут квалифицироваться 55 россиян и 28 белорусских спортсменов, заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд.

    «Наши эксперты предполагают, что на Игры еще квалифицируются 36 нейтральных атлетов с российскими паспортами и 22 – с белорусскими паспортами. Максимальное число – 55 и 28», – сказал Маклауд, передает ТАСС.

    По его словам, по состоянию на 19 марта на Игры отобрались 12 россиян и семь белорусских спортсменов.

    Маклауд также сообщил, что МОК запретил спортсменам из России из Белоруссии участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2024, при этом им разрешено присутствовать на мероприятии.

    Ранее в Госдуме назвали неприемлемыми условия для участия россиян в Олимпиаде.

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    19 марта 2024, 18:24 • Новости дня
    Нарышкин: Потери Франции на Украине стали самыми большими со времен Алжира
    Нарышкин: Потери Франции на Украине стали самыми большими со времен Алжира
    @ Marine Gonard/Hans Lucas/Reuters

    Во французском военном ведомстве неофициально признали потери на Украине самыми большими со времен войны в Алжире, сообщил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

    В армии Франции обеспокоены числом погибших на украинском театре военных действий французов, только из-за уничтожения лагеря наемников под Харьковом 17 января погибли десятки французских граждан, приводит слова Нарышкина сайт СВР.

    Во французском министерстве вооруженных сил неофициально признают, что таких потерь страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине XX века.

    При этом Франция пытается скрывать количество потерь и факт задействования своих военных на украинской территории. Из-за этого ведомствам приходится решать нетривиальные вопросы о захоронении погибших, о выплатах компенсаций семьям и пенсиях инвалидам.

    Для всех таких операций нужны соответствующие документы, а «двойная бухгалтерия смерти» может привести к судебным искам со стороны родственников погибших.

    Также во вторник СВР сообщила, что Франция готовит к отправке на Украину контингент, сначала планируется отправить около 2 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (19)
    19 марта 2024, 20:51 • Новости дня
    Лидер французских «Патриотов» призвал военных не выполнять приказ о переброске на Украину
    Лидер французских «Патриотов» призвал военных не выполнять приказ о переброске на Украину
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Французским солдатам следует отказаться от выполнения приказа, если власти страны решат отправить их на Украину, а уже находящимся там военным необходимо вернуться домой, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, в случае отправки военных речь может идти о развязывании третьей мировой войны.

    «Мы можем вступить в ужасную цепь событий», – передает ТАСС его слова.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.

    Коментарии (13)
    19 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Экономист: У украинской сельхозпродукции появился новый серьезный противник

    Экономист назвал причины поддержки Францией Польши в ограничениях на ввоз сельхозпродукции с Украины

    Экономист: У украинской сельхозпродукции появился новый серьезный противник
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Украины появился серьезный «сельхозпротивник» – французы. Они начинают мстить украинцам, в том числе и за дестабилизацию ситуации на рынке мяса птицы. Причем Париж может нанести Киеву гораздо больший ущерб, чем Варшава. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан. Ранее Франция поддержала призыв Польши ограничить импорт сельхозпродукции из Украины.

    «Поддержка Парижем призыва Варшавы выглядит вполне логично. Франция – страна с развитым сельским хозяйством, она входит в топ-5 экспортеров зерновых. Впрочем, в данном случае речь может идти не только об отстаивании интересов европейских фермеров, но и о мести Киеву», – считает экономист и политолог Иван Лизан. Дело в том, что украинцы ранее дестабилизировали ситуацию на рынке мяса птицы во Франции, пояснил он.

    «Основным производителем курятины на Украине был агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» МХП миллиардера Юрия Косюка. До спецоперации главными импортерами этой продукции являлись арабские страны. Когда же начались боевые действия и морская логистика отпала, Еврокомиссия отменила таможенные пошлины для Украины, и курятина «хлынула» на европейский рынок, создав недобросовестную конкуренцию. В 2023 году активно обсуждали, что 1 кг куриного мяса от французских производителей стоит около 4,8 евро, тогда как один килограмм куриного мяса от украинских производителей – 2,4 евро», – напомнил собеседник.

    Впрочем, помимо курятины поводом для обиды Парижа мог стать сахар, добавил Лизан. «Сахарная свекла – один из самых маржинальных сельскохозяйственных продуктов, который выращивают в Винницкой области. В прошлом году Украина произвела сахара больше, чем нужно для внутреннего потребления, и могла закрыть потребности Европы, потому что там сахарная свекла оказалась в дефиците. Эти поставки сахара в Европу тоже создали конкуренцию среди производителей, и, конечно, французы с немцами «встали на дыбы». Против импорта выступили и свекловоды. Они, как и фермеры, и производители курятины, хотят увеличения объемов господдержки, а не роста конкуренции с украинскими фирмами», – отметил экономист.

    При этом французов собеседник называет «саботажниками». «Франция оказала военную помощь Киеву в гораздо меньшем объеме, чем это сделали многие страны Евросоюза», – подчеркнул Лизан. Макрон, рассуждая о вводе западных войск на Украину, лишь разводит «трескотню», но в реальности особо не помогает своему партнеру. Вместе с тем в сфере экономики Париж заключает с Киевом контракты о неэквивалентной торговле, заметил спикер. «Официальный Париж на словах признается Киеву в любви – причем такой, что чуть ли не воевать за него готов, но на деле исходит исключительно из собственной выгоды», – акцентировал экономист.

    Прогнозировать, чем завершатся переговоры о продлении возможности Киева вести свободную торговлю с ЕС, крайне сложно, считает Лизан. Но он настаивает: у Украины появился еще один серьезный сельхозпротивник. «И это не Польша, от которой можно попытаться отмахнуться, а французы», – указал собеседник. По его мнению, к Парижу могут также примкнуть по вопросу сахара – немцы, по вопросу курятины – итальянцы, а по вопросу зерна – венгры и словаки. «Таким образом, собирается весьма серьезная коалиция против Киева. Это еще раз подтверждает тот факт, что Украину в ЕС никто не ждет», – заключил Лизан.

    Ранее Франция поддержала призыв Польши к ограничению на украинский экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, в страны Европы. Как сообщает газета Politico, французский президент Эммануэль Макрон и польский премьер Дональд Туск пришли к соглашению по этому вопросу на недавней встрече в рамках прошедшего 15 марта саммита Веймарского треугольника в Берлине.

    По словам собеседников издания, решение Парижа и Варшавы может сорвать грядущее заседание Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента, назначенное на 19 марта. Ограничение импорта Францией и Польшей приведет к потере Украиной около 1,2 млрд евро торгового дохода, отметили источники газеты. «Это огромный удар для страны, которая нуждается во всей возможной помощи, – посетовал один из дипломатов. – Государства-члены, которые больше всего демонстрируют свою поддержку Украине, также наносят стране наибольший ущерб».

    Напомним, во Франции, Польше и других странах Евросоюза уже несколько месяцев не стихают протесты фермеров, заявляющих о невозможности конкурировать с дешевой сельхозпродукцией, ввозимой в страны ЕС с Украины без пошлин и ограничений. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как устроены эти поставки.

    Более того, массовые забастовки фермеров привели к тому, что власти ЕС заявили о неготовности обсуждать следующие шаги по вступлению Украины в союз. Европейские чиновники опасаются, что негативная реакция аграриев на возможное вступление Украины поставит под угрозу их переизбрание, также отмечает Politico. «Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров – это не то, что вы хотели бы включить в свои предвыборные лозунги или использовать в качестве предвыборного боеприпаса для крайне правых», – сказал газете европейский политик на условиях анонимности.

    Отмечается, что вступление Украины в ЕС осложняется не только политической, но и экономической ситуацией. Боевые действия нанесли серьезный ущерб украинской экономике, в результате чего страна станет одним из беднейших членов союза. Интеграция Украины потребует значительных финансовых вливаний со стороны ЕС – по некоторым оценкам, речь идет о 186 млрд евро за семь лет.

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    19 марта 2024, 16:20 • Новости дня
    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине

    Business Insider: Запад не готов к тяжелым боям, как на Украине

    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине
    @ U.S. Navy/Chief Hospital Corpsman Josh Ives

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные страны не готовы к сложным и затяжным боям на фронте в зоне украинского конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Алекс Вершинин.

    В статье для Business Insider он пишет, что армии стран НАТО ориентированы на короткие и маневренные столкновения, а их ресурсы и система обучения не рассчитаны на долгосрочные операции, передает RT.

    Эксперт также отметил, что западные страны могут столкнуться с кадровыми проблемами, так как в их армиях делается ставка на профессиональный младший командный состав, который сложно заменить в случае потерь.

    В связи с этим Вершинин предположил, что Запад будет вынужден изменить свою стратегию в украинском конфликте, а также механизм управления ресурсами и процесс обучения военных.

    Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что французская армия ведет подготовку к «самым жестким» конфликтам.

    Коментарии (10)
    20 марта 2024, 08:18 • Новости дня
    ФСБ задержала жителя Камчатки за призывы к убийству участников СВО
    ФСБ задержала жителя Камчатки за призывы к убийству участников СВО
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Курске был задержан житель камчатского города Вилючинск, который разместил в мессенджере WhatsApp видеоролики с призывами к убийству российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

    По данным следствия, мужчина разместил видео с убийствами и призывами к уничтожению военных, передает РИА «Новости».

    В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к совершению экстремистской деятельности»).

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Крыму 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге.

    Коментарии (36)
    20 марта 2024, 08:49 • Новости дня
    Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
    Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
    @ Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Разведчики группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший» сообщили, что в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и сняли видео изнутри.

    Задача бойцов заключалась в осмотре танка и сборе информации для командования.

    По словам Лешего, подойти к танку было непросто из-за близости позиций ВСУ, беспилотников-камикадзе и артиллерийского обстрела, передает РИА «Новости».

    Изай рассказал, что группа спецназа прикрывала их с Лешим подход к Abrams. Он залез внутрь танка и достал необходимые образцы, а Леший контролировал воздушную обстановку.

    Военный отметил, что выдвинуться решили посреди дня, поступили «дерзко и нагло», поскольку расстояние около 50 метров до танка было открытым полем. «Пришлось бежать что есть силы, чтобы не попасть под открытый огонь пулеметчика», – рассказал Изай.

    Напомним, 26 февраля в районе Авдеевки российские военные уничтожили первый американский танк Abrams, переданный ВСУ. Новую видеозапись уничтожения танка с помощью БПЛА опубликовали в Telegram. На кадрах видно, как дрон попадает в корму башни.

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    19 марта 2024, 14:52 • Новости дня
    В ВС Франции заявили о подготовке к участию «в самых жестких» конфликтах
    В ВС Франции заявили о подготовке к участию «в самых жестких» конфликтах
    @ Mehdi Chebil/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французская армия ведет подготовку к «самым жестким» конфликтам, заявил начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль на фоне заявлений французского лидера Эммануэля Макрона, который не исключил отправку западных военных на Украину.

    В интервью газете Le Monde Шилль заявил, что ВС Франции «готовятся к самым трудным сражениям, заявляя об этом и демонстрируя это», передает РИА «Новости». По его словам, подготовка нацелена на то, чтобы Франция была способна «сдержать нападения».

    Оборона Франции базируется на ядерном арсенале страны и армии, «совместимой с армиями союзников», отметил Шилль. По его словам, Франция способна дислоцировать 20 тыс. военнослужащих в срок до 30 дней и в состоянии взять на себя командование силами до 60 тыс. человек. Всего ВС Франции насчитают 121 тыс. солдат, еще 24 тыс. могут быть призваны из числа резервистов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам.

    Коментарии (30)
    19 марта 2024, 21:17 • Новости дня
    В ЕС задумались о переводе экономики на военные рельсы

    Мишель заявил, что саммит ЕС будет принимать решение о переводе экономики на военные рельсы

    В ЕС задумались о переводе экономики на военные рельсы
    @ EPA/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Саммит глав государств ЕС 21-22 марта примет решение о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Также будет обсуждаться вопрос совместных закупок оружия, увеличения военных бюджетов стран сообщества и ускорения поставок снарядов Киеву, передает ТАСС.

    «Пришло время для изменения парадигмы в отношениях [Евросоюза] с обороной и безопасностью», – написал Мишель в социальной сети.

    Он также назвал главной задачей ЕС сейчас предоставление военной помощи Украине.

    Ранее глава Евросовета Мишель призвал ЕС «готовиться к войне».

    Коментарии (22)
    20 марта 2024, 09:54 • Новости дня
    ВС России взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ под Авдеевкой
    ВС России взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ под Авдеевкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска взяли под огневой контроль несколько путей снабжения украинской группировки в районах сел Орловка, Бердычи и Уманское под Авдеевкой.

    Как сказал Кимаковский, подразделения ВС России взяли под огневой контроль несколько дорог снабжения у сел Орловка, Бердычи и Уманское, передает ТАСС.

    По его словам, это окажет существенное влияние на возможности украинской группировки в Авдеевке, поскольку противник будет испытывать трудности с подвозом боеприпасов и продовольствия.

    Ранее ВСУ бросили позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой.

    Коментарии (4)
    20 марта 2024, 10:56 • Новости дня
    Медведев усмотрел пользу в возможном появлении французских войск на Украине
    Медведев усмотрел пользу в возможном появлении французских войск на Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает «полезным для дела», чтобы «неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию».

    В своем Telegram-канале он написал, что вопрос планомерного уничтожения французских военных стал бы «не самой сложной, но сверхважной задачей», в результате которой «из чужой далекой страны» во Францию отправилось бы большое количество гробов. Скрыть массовую гибель французов на Украине было бы невозможно, уверен он.

    «Для петухов из французского руководства это будет равносильно гильотине», – подчеркнул Медведев, добавив, что их «порежут на части разъяренные родные и злобные представители оппозиции».

    Кроме того, другие «неугомонные придурки в Европе» получат хороший урок, заключил Медведев.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.

    Коментарии (8)
    20 марта 2024, 01:43 • Новости дня
    Путин назвал основные параметры развития страны

    Президент России Владимир Путин назвал основные параметры развития страны

    Путин назвал основные параметры развития страны
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с главами думских фракций перечислил основные параметры развития страны.

    «Самое главное – это народосбержение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей, это воспитание молодого поколения», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что все это можно делать только на основе развития экономики, которая, по его словам, является базой развития страны. Кроме того, Путин обратил внимание на важность развития субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, модернизацию инфраструктуры городов, сельских территорий.

    Ранее сообщалось, что Путин призвал депутатов при формировании кабмина исходить из интересов страны.


    Коментарии (5)
    19 марта 2024, 20:42 • Новости дня
    Глава «Нафтогаза» признал репутацию Украины как страны-коррупционера
    Глава «Нафтогаза» признал репутацию Украины как страны-коррупционера
    @ dpa/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов в интервью Le Figaro заявил, что Украина имеет репутацию страны-коррупционера, особенно в сфере госкомпаний.

    По его словам, от этого клейма сложно избавиться, но для борьбы с коррупцией в стране созданы специальные органы, передают «Известия».

    В 2023 году Украина заняла 122-е место из 180 в Индексе восприятия коррупции Transparency International. В ЕС неоднократно критиковали Украину за недостаточную борьбу с коррупцией.

    Ранее внутренний аудит Минобороны Украины выявил совершенные за короткий срок нарушения более чем на 10 млрд гривен (263 млн долларов).

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