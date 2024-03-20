ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.0 комментариев
В Раде назвали цель отправки французских военных на Украину
Депутат Рады Гончаренко: Франция может отправить войска в приграничные с Белоруссией районы
Во Франции состоялись переговоры, в ходе которых обсуждалась возможность отправки европейской военной миссии в приграничные с Белоруссией районы Украины, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). По его словам, это позволит высвободить оттуда подразделения ВСУ для из переброски в зону боевых действий.
Гончаренко отметил, что его собеседники во Франции серьезно рассматривают этот вопрос. По его словам, целью миссии является высвобождение находящихся на этом участке подразделения украинских войск для ведения боев на восточном и южном направлениях, передает ТАСС.
Президент Франции Эммануэль Макрон, указал Гончаренко, настроен решительно по вопросу отправки военных на Украину, но количество солдат пока не определено. Он также добавил, что Франция хочет создать коалицию союзников, куда, вероятно, войдут Польша и страны Балтии. Германия же, по его информации, против этой идеи, считая ее ненужной эскалацией.
Помимо миссии, Макрон хочет создать на Украине объединенную базу для тренировки военнослужащих и производства боеприпасов.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.