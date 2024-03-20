В Раде назвали цель отправки французских военных на Украину

Депутат Рады Гончаренко: Франция может отправить войска в приграничные с Белоруссией районы

Tекст: Дарья Григоренко

Гончаренко отметил, что его собеседники во Франции серьезно рассматривают этот вопрос. По его словам, целью миссии является высвобождение находящихся на этом участке подразделения украинских войск для ведения боев на восточном и южном направлениях, передает ТАСС.

Президент Франции Эммануэль Макрон, указал Гончаренко, настроен решительно по вопросу отправки военных на Украину, но количество солдат пока не определено. Он также добавил, что Франция хочет создать коалицию союзников, куда, вероятно, войдут Польша и страны Балтии. Германия же, по его информации, против этой идеи, считая ее ненужной эскалацией.

Помимо миссии, Макрон хочет создать на Украине объединенную базу для тренировки военнослужащих и производства боеприпасов.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.