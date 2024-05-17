Захарова: Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию

Tекст: Дарья Григоренко

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД, говорится, что 16 и 17 мая киевский неонацистский режим предпринял попытку очередной массированной атаки с применением беспилотников самолетного типа и безэкипажных катеров на Крым, Краснодарский край и другие регионы РФ.

Она подчеркнула, что Россия расценивает эти атаки как «грубое нарушение международного права» и «прямую угрозу безопасности» страны. Кроме того, по ее словам, Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев играют с огнем, и Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию.

Дипломат добавила, что за этими варварскими атаками с использованием западного оружия четко проступает профиль американских и британских кураторов режима Зеленского, поскольку они не только поставляют ему все более дальнобойные ракеты и тяжелые вооружения, но и дают добро на их применение против России, способствуя тем самым дальнейшей эскалации конфликта.

«Бандеровская клика, похоже, уверовала в свою безнаказанность на фоне участившихся в последнее время вояжей в Киев западных эмиссаров», – указала она.

Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь российская система ПВО и Черноморский флот успешно отразили атаки украинских беспилотников и катеров, уничтожив 102 дрона и шесть катеров.