Российские войска освободили село Старица в Харьковской области

Минобороны: ВС России освободили село Старица в Харьковской области

Tекст: Вера Басилая

Из сообщения в Telegram-канале Минобороны следует, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области.

Кроме того, за сутки отражены четыре контратаки противника в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Воланск Харьковской области. Потери ВСУ – до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля, были поражены: 122 мм боевая машина РСЗО «Град», 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС России продвинулись в сторону Боровой в Харьковской области.