Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».0 комментариев
Российские войска освободили село Старица в Харьковской области
Минобороны: ВС России освободили село Старица в Харьковской области
Группировка ВС России «Север» освободила населенный пункт Старица Харьковской области и продолжила продвижение в глубину обороны противника, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Из сообщения в Telegram-канале Минобороны следует, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области.
Кроме того, за сутки отражены четыре контратаки противника в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Воланск Харьковской области. Потери ВСУ – до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля, были поражены: 122 мм боевая машина РСЗО «Град», 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВС России продвинулись в сторону Боровой в Харьковской области.